Colombia

Estos son los asilados políticos en Colombia en su historia reciente: el último es señalado por corrupción

Ricardo Martinelli, tras ser acusado de lavado de activos en Panamá, recibió asilo en Colombia durante el Gobierno de Gustavo Petro

Este es el historial de
Este es el historial de asilados políticos en Colombia en su historia reciente - crédito Presidencia de Colombia/Cancillería de Colombia

El debate sobre el posible destino del dictador Nicolás Maduro por un eventual cambio de poder en Venezuela cobró fuerza en el escenario internacional, especialmente tras la reciente decisión del Gobierno de Colombia de conceder asilo político al expresidente panameño Ricardo Martinelli en 2025.

Este antecedente, sumado a las declaraciones de la canciller Rosa Villavicencio a Caracol Radio, reavivó la discusión sobre si el mandatario venezolano podría solicitar protección en territorio colombiano si se intensifican las presiones de Estados Unidos o si Donald Trump opta por medidas más drásticas para desplazarlo del poder.

Para la canciller colombiana, la
Para la canciller colombiana, la solicitud de asilo para el dictador venezolano dependerá de que se efectúe un gobierno de transición en Venezuela - crédito Luis ACOSTA/AFP/Leonardo Fernandez Viloria/Reuters

La ministra de Relaciones Exteriores habló del “apoyo” que Colombia podría brindar a Nicolás Maduro en caso de que solicite asilo político. Aunque el régimen venezolano no ha emitido ninguna postura oficial al respecto, la posibilidad de que Maduro busque refugio en Colombia se ha instalado como una de las alternativas más discutidas en los círculos diplomáticos y políticos, junto con otras opciones cuyo desenlace resulta incierto.

El asilo político, según el derecho internacional, constituye una protección otorgada a personas cuya vida o integridad se encuentra en riesgo por motivos políticos, humanitarios, de raza o religión, entre otros. En Colombia, esta figura ha sido aplicada en diversas ocasiones a lo largo de la historia.

Uno de los casos más recientes y mediáticos fue el de Ricardo Martinelli, que, tras ser acusado de corrupción y lavado de activos en Panamá, recibió asilo en Colombia durante el Gobierno de Gustavo Petro. Martinelli expresó su agradecimiento tanto a Petro como al dictador de Nicaragua, Daniel Ortega, por haberle salvado la vida, y denunció que enfrentaba una persecución judicial en su país.

Los asilos políticos otorgados por Colombia

Peto otorgó asilo político a
Peto otorgó asilo político a Ricardo Martinelli - crédito Presidencia - Bienvenido Velasco/EFE

Colombia ha sido escenario de otros asilos políticos relevantes. Entre ellos destaca el del líder peruano Víctor Raúl de Haya de la Torre, que obtuvo protección en 1920 tras ser acusado de rebelión militar por la dictadura de Manuel Odría en Perú. También figura Pedro Carmona, expresidente interino de Venezuela, que recibió asilo en Colombia luego de un fallido intento de golpe de Estado.

La posibilidad de que Nicolás Maduro se convierta en el próximo asilado político en Colombia generó interrogantes y críticas hacia el gobierno de Gustavo Petro, especialmente por las graves acusaciones que pesan sobre el mandatario venezolano, que incluyen presuntos vínculos con el cartel de los Soles y denuncias de fraude electoral.

Las criticas a la posibilidad de asilo político para Nicolás Maduro

Álvaro Uribe se pronunció sobre
Álvaro Uribe se pronunció sobre un eventual asilo político para Nicolás Maduro en Colombia - crédito Colprensa/Presidencia/Reuters

Frente a una eventual llegada del líder chavista a Colombia, Alváro Uribe Vélez señaló que “Nicolás Maduro le ha dado asilo a las Farc, al ELN, al narcotráfico, a grupos terroristas de otras partes como Hezbolá y Hamás y eso nos ha creado un problema”.

“Si Venezuela amenaza la seguridad nacional de Estados Unidos, sirve de camino para que salga todo ese narcotráfico de Colombia y Petro se alía con Nicolás Maduro, y el candidato de Petro históricamente ha elogiado a Nicolás Maduro, pues ¿qué dice Trump? Nos va a tocar intervenir”, dijo a La FM.

Cabal señaló que Petro es
Cabal señaló que Petro es un aliado de Nicolás Maduro - crédito @MariaFdaCabal/X

Por su parte, María Fernanda Cabal, senadora de la República por el Centro Democrático, sostuvo que brindarle asilo a Maduro es otra muestra de que el presidente Petro mantiene vínculos con el líder del régimen venezolano y el cartel de los Soles.

Además, dijo que si llega a ganar las elecciones de 2026 quitaría la protección que la Cancillería de Colombia otorgue al sucesor de Hugo Chávez. Señaló que el dictador Maduro debe pagar por los crímenes que ha cometido contra el pueblo venezolano.

Si al criminal socio de Petro, Nicolás Maduro le dan asilo en Colombia, el 7 de agosto de 2026 cuando llegue a la presidencia lo primero que haré será retirarle esa condición y entregarlo a los EE.UU. Ese jefe del narcotráfico debe responder por el genocidio contra su pueblo (sic)”, escribió la precandidata presidencial en su cuenta de X.

La precandidata señaló que Nicolás
La precandidata señaló que Nicolás Maduro solo es bien recibido en la cárcel - crédito @PalomaValenciaL/X

Bajo la misma línea, Paloma Valencia, compañera de partido político y aspirante a la Casa de Nariño, usó sus redes sociales para exponer su posición frente a las declaraciones de la canciller Villavicencio. “Estamos de acuerdo en darle asilo a Maduro, siempre y cuando sea en la Picota o Picaleña”, aseveró la legisladora.

Shakira habló del polémico "Cambiaste

Vecinos le hicieron la vida

Álvaro Uribe lanzó sarcástico comentario

Antes de la final del

Junior vs. Tolima EN VIVO:
Los macabros detalles en torno

Ricky Montaner rompió el silencio

Antes de la final del

