“Es una canallada”: Carlos Carrillo pidió a Angie Rodríguez rectificar señalamientos sobre su gestión en el Fondo de Adaptación

Carlos Carrillo aseguró que Angie Rodríguez entregó información de manera errónea y tendenciosa sobre el manejo del Fondo de Adaptación - crédito Catalina Olaya/Colprensa y Presidencia

La directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) y actual gerente encargada del Fondo de Adaptación, Angie Rodríguez, denunció presuntas irregularidades cometidas por el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), Carlos Carrillo, cuando fue gerente del Fondo. De acuerdo con declaraciones que dio, la entidad perdió ejecución.

“Acá hay alerta que es impresionante, y es que durante los últimos años el Fondo de Adaptación ha perdido la capacidad de ejecución, pero ha aumentado de manera considerable la contratación del personal”, señaló la funcionaria al momento de entregar un balance (rendición de cuentas) sobre cómo recibió el Fondo de Adaptación.

Rodríguez hizo hincapié en presuntas irregularidades encontradas en proyectos como el de Dinámicas Hídricas en La Mojana, cuyo valor asignado fue de $56.000 millones, el de Ruta del Arroz y el de la MojanIA. Sin embargo, Carrillo informó que las anomalías que existieron en el desembolso de recursos para esos proyectos y sus respectivas contrataciones fueron advertidas por él y que allegó toda la información correspondiente a los organismos de control, que están investigando.

La directora del Dapre denunció falta de ejecución en proyectos financiados con el Fondo de Adaptación - crédito Luisa González/Reuters

En una rueda de prensa que llevó a cabo para disipar dudas sobre las denuncias de la directora del Dapre, Carrillo defendió su gestión en la dirección del Fondo de Adaptación y calificó como una “canallada” los señalamientos de Angie Rodríguez hacia su trabajo.

“Es una canallada de la doctora Angie Rodríguez y es un capítulo más en la historia universal de la infamia. Yo creo que les queda claro a todos. Yo me he puesto la camiseta por este proyecto político (…). Yo no soy un oportunista, yo no soy un advenedizo”, explicó el director de la Ungrd, que también denunció irregularidades en la entidad, actualmente envuelta en un escándalo de corrupción que permea a la dirección que lo antecedió, a cargo de Olmedo López.

Desde su perspectiva, la funcionaria fue engañada y por eso hizo las denuncias o presuntamente contribuyó a un posible plan impulsado por “politiqueros” dentro del Gobierno que buscarían su salida.

Carlos Carrillo aseguró que invitó a Angie Rodríguez a reunirse con él y su equipo para hacer un empalme del Fondo de Adaptación - crédito Juan Diego Cano/Presidencia

Sus conclusiones surgieron porque, según detalló, cuando supo que Rodríguez asumiría la gerencia del Fondo como funcionaria encargada, le insistió en concretar un encuentro para hablar sobre el estado de la entidad. “Ella tiene mi teléfono y en reiteradas ocasiones le ofrecí sentarnos con mi equipo de confianza, además, al cual echaron del Fondo Adaptación en el momento mismo en el que se dio el cambio de la gerencia de la peor manera”, dijo.

En ese sentido, indicó que está dispuesto a ahondar en la información que tiene sobre el Fondo y las anomalías que identificó, por lo que solicitó a la directora del Dapre rectificar los señalamientos que hizo. Indicó, además, que Rodríguez pudo haberse extralimitado en sus funciones

“Que la doctora Angie rectifique la información tendenciosa, errónea, malintencionada que dio. Y esto me parece sumamente grave. Información que dio a través de los canales oficiales de Presidencia”, señaló.

No obstante, Carrillo reconoció que cuando llegó a la gerencia del Fondo fue asignado como gerente encargado y desconocía el tiempo por el cual asumiría ese rol, el cual se extendió por un año. En ese tiempo, hizo denuncias sobre irregularidades, pero se abstuvo de cambiar a ciertas personas del personal en un inicio.

Carlos Carrillo aseguró que erró al no haber solicitado la renuncia a las gerencias del Fondo de Adaptación apenas asumió el cargo - crédito Fondo de Adaptación/página web

“Yo debí haberle pedido la renuncia a todas las gerencias que encontré y debí haber vuelto a empezar el proceso de ceros. Quizás ese es mi error. Mea culpa. Pero, pues, uno en la vida comete errores”, explicó.

Las denuncias que hizo sobre algunos proyectos

En todo caso, entregó detalles sobre algunos de los proyectos sobre los cuales Rodríguez alertó. Uno de ellos es el de La Mojana. Según explicó, encontró una consultoría por $56.000 millones rodeada de irregularidades. Decidió buscar asesoría externa para verificar la situación: “Volvemos a revisar el proyecto y encontramos que efectivamente los contratistas no cumplían (con los requisitos). Por eso ese proyecto se declaró desierto en diciembre”, precisó.

Sobre el proyecto de la Ruta del Arroz, indicó que se hizo la adjudicación del contrato en diciembre de 2024, pero recibió una denuncia, la cual fue puesta en conocimiento de la Fiscalía y de la Procuraduría.

Carlos Carrillo aseguró que denunció todas las irregularidades que encontró en el Fondo de Adaptación a la Fiscalía y la Procuraduría - crédito Sergio Acero/Colprensa

“En el caso de la ruta del arroz, pues cuando comienza la ejecución del proyecto y finalmente puedo llevar personas de mi confianza a asumir la supervisión de ese contrato, porque tomo la decisión de quitarles la supervisión de los contratos a quienes la tenían, pues nos encontramos con irregularidades e iniciamos los procesos de incumplimiento”, expuso.

Posteriormente, un interventor identificó incumplimientos del contratista y no aprobó los pagos que se le estaban haciendo; inició entonces un proceso por incumplimiento. “Dos días después de eso, me echan del fondo. Además, me echan del fondo un día que yo no estaba en el país”, reveló.