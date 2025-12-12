Colombia

Dos colombianas fueron víctimas de feminicidio en menos de una semana en España: lo que se sabe de los casos

En L’Hospitalet y El Viso del Alcor, las dos víctimas murieron tras ser agredidas presuntamente por sus parejas, mientras las autoridades lograron capturas y mantienen abiertas las investigaciones

Dos colombianas se convirtieron en víctimas de presunto feminicidio en menos de una semana en España a manos de quienes serían sus parejas, según información facilitada por las autoridades locales.

Sayuri, de 36 años, fue asesinada presuntamente por su pareja el martes en L’Hospitalet de Llobregat, mientras que Jennifer, de 30 años, murió el pasado sábado en El Viso del Alcor (Sevilla), en ambos casos, tras sufrir ataques con arma blanca.

El último caso ocurrió en la madrugada del martes 9 de diciembre de 2025, cuando agentes de los Mossos d’Esquadra detuvieron a un hombre de L’Hospitalet de Llobregat, en Cataluña, tras presuntamente asesinar a su pareja en el domicilio que compartían en la calle de Santa Eulàlia.

De acuerdo con los testimonios recogidos por los familiares y la Policía, Sayuri y su presunto agresor, Leonardo, ambos colombianos, habrían iniciado una discusión, y en medio del alegato, el sujeto la habría atacado con un cuchillo provocándole graves lesiones en el abdomen.

Los vecinos, alarmados por el enfrentamiento, alertaron a los servicios de emergencia que, al llegar, encontraron a la víctima aun con vida y trataron de reanimarla durante media hora sin éxito.

La víctima, que llegó a España hace dos años y era madre de tres hijos que permanecen en Colombia, residía junto a Leonardo, una tía y una prima en el inmueble donde se produjo el feminicidio.

Los familiares relataron que la pareja mantenía una relación sentimental en Colombia y que ella había emigrado con el objetivo de buscar mejores condiciones de vida.

A pesar del entorno de normalidad detectado por los allegados y la ausencia de denuncias previas, según el Juzgado de Violencia contra la Mujer de L’Hospitalet, el caso quedó bajo “secreto de sumario” y los agentes interrogaron a familiares y vecinos en busca de indicios durante toda la jornada, según detalló el medio El Periódico.

El Gobierno de Cataluña y el ayuntamiento local expresaron su rechazo por el crimen, mientras que la tarde del martes se celebró un minuto de silencio en la plaza del Ayuntamiento de L’Hospitalet.

La ministra del Interior, Núria Parlon, afirmó en la red X: “Condenamos de forma rotunda la violencia de género y especialmente aquella más desgarradora, que es la que se cobra la vida de las mujeres”.

Feminicidio de Sayuri ocurrió en menos de una semana del feminicidio de otra colombiana en España

Tan solo días antes, el sábado 6 de diciembre, otra ciudadana colombiana, identificada como Jennifer, fue asesinada en el municipio sevillano de El Viso del Alcor, en condiciones similares.

La mujer, que había llegado hacía pocos meses junto a su hija de 11 años, fue hallada muerta en el domicilio de su pareja, Ismael, con varias puñaladas en el pecho y la espalda.

Los vecinos fueron alertados por un incendio en la vivienda y, tras derribar la puerta, la Policía redujo al presunto agresor, quien se había resguardado en el interior de la vivienda con el cuerpo de Jennifer.

Según testimonios recogidos por los vecinos, Ismael era conocido por su carácter conflictivo, aunque la víctima no residía de manera estable en la vivienda y no existen antecedentes inmediatos de denuncia, según detallaron medios españoles.

El subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, aseguró que todo apunta a violencia de género, a la espera de la confirmación de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género para dar inicio con el proceso de judicialización de los presuntos implicados. Jennifer se convertía así en la víctima número 44 de este año por violencia de género en España, y la sexta en apenas dos semanas.

