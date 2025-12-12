Comerciante habría sido mutilado y asesinado por la comunidad tras ser acusado de abusar de un menor de 13 años en Bolívar

La comunidad habría ejercido justicia por mano propia en el caso - crédito Jorge Gómez Cataño/Facebook

Un hecho violento, ocurrido en el corregimiento de Minas de Santa Cruz, jurisdicción de Barranco de Loba (Bolívar), desató un profundo impacto en la región tras la muerte de un hombre que fue señalado por la comunidad de haber abusado sexualmente de un menor de 13 años.

El episodio, que habría tenido lugar en la noche del 9 de diciembre, fue reportado por varios portales de noticias locales en las últimas horas, al destacar las acciones de la comunidad que decidió intervenir en el lamentable caso, ejerciendo justicia por cuenta propia.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Según información preliminar de lo ocurrido, el adolescente acudió al negocio del señalado, un asadero de pollos, para realizar una compra.

La víctima, un menor de 13 años, recibe atención médica donde se habrían confirmado signos de abuso - crédito Colprensa

De acuerdo con la reconstrucción de los hechos, el hombre habría encerrado al menor en el local y lo agredió sexualmente. Posteriormente, lo habría amenazado para evitar que relatara los hechos. Sin embargo, el joven comenzó a experimentar sangrado y dolores, por lo que fue llevado a un centro médico del municipio, donde los profesionales de salud habrían confirmado la agresión sexual.

El silencio de la víctima duró hasta que, por recomendación médica, relató lo ocurrido a sus padres, generando indignación en la comunidad minera.

Así las cosas, en la madrugada del miércoles 10 de diciembre, varios vecinos, armados con palos, piedras y armas cortopunzantes, se habrían dirigido al domicilio del comerciante, que estaba dormido en ese momento. Lo agredieron hasta dejarlo gravemente herido.

Versiones indican que la Policía lo trasladó a un centro médico en El Banco (Magdalena), donde falleció más tarde.

Otras versiones recogidas por BLU Radio sostienen que el hombre, de aproximadamente 45 años y quien había llegado a la zona hacía seis meses, fue amarrado a un poste de luz cercano a su residencia y posteriormente mutilado.

Las autoridades de Bolívar solicitan a la Fiscalía General de la Nación esclarecer los hechos y determinar responsabilidades en el caso - crédito Colprensa

Según algunos testimonios, murió en la población y no en el centro médico, y en versiones alternas, habría sido un grupo armado ilegal el que ejecutó la acción violenta como represalia por el presunto abuso, llevándolo esa misma noche y abandonando el cuerpo en una zona baldía de Altos del Rosario.

En declaraciones a los medios, Jordys Amaris, secretario del interior de Barranco de Loba, solicitó a las autoridades judiciales que esclarezcan lo ocurrido y determinen la responsabilidad tanto del presunto abuso como de la muerte violenta.

Amaris pidió a la Fiscalía General de la Nación y a las entidades competentes identificar a la persona fallecida y confirmar los detalles del abuso sexual, ya que las primeras pruebas realizadas respaldarían la denuncia de la víctima.

“Estamos pidiendo a la Fiscalía General de la Nación y a todas las autoridades competentes que hagan las respectivas investigaciones para que esclarezca y se logré determinar, tanto la identificación de la persona muerta, torturada, como del posible acceso carnal al menor de edad que, de acuerdo a las primeras pruebas realizadas, efectivamente fue abusado”, dijo puntualmente el funcionario.

Por su parte, Luis Eduardo Ardila, comisario de familia de Barranco de Loba, señaló que la menor se encuentra bajo atención médica y que se activó la ruta de restitución de derechos, articulando la atención entre la Comisaría de Familia y la secretaría de salud municipal, además de acompañamiento a la familia de la víctima.

“Cuando se presentan este tipo de hechos tan lamentables lo que se busca es activar la ruta de restitución de derechos con una atención articulada entre Comisaríade Familia y la secretaría de salud. Por supuesto el acompañamiento también es para la familia”, sostuvo Ardila.

Hasta el momento, las autoridades no han emitido un informe oficial sobre lo sucedido ni han confirmado los detalles sobre la participación de la comunidad o posibles grupos armados en el hecho.

Habitantes del corregimiento de Mingueo, en Dibulla, La Guajira habrían tomado justicia por mano propia en caso de helsy Michel Navarro Ojeda - crédito ColombiaOscura/Instagram

Este hecho habría ocurrido 24 horas antes de reportarse otro presunto caso de justicia por mano propia tras el hallazgo del cadáver de una niña de tres años en el corregimiento de Mingueo, municipio de Dibulla (La Guajira), que previamente había sido reportada como desaparecida.

La indignación en la comunidad escaló cuando, en la tarde del jueves 11 de diciembre, se conoció que el presunto responsable del homicidio, un menor entre 14 y 15 años, habría sido identificado y posteriormente decapitado por un grupo de habitantes de la zona rural del corregimiento.