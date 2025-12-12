Armando Benedetti volvió a apuntar contra Carlos Carrillo por denuncias sobre el Fondo de Adaptación: lo trató de “farsante, acomplejado e inepto”

Armando Benedetti publicó varios mensajes en X dirigidos a Carlos Carrillo - crédito @MinInterior/X, Ungrd y Fondo de Adaptación

El ministro del Interior, Armando Benedetti, realizó múltiples publicaciones en X en las que respondió directamente a señalamientos del director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), Carlos Carrillo.

Estos mensajes se difundieron después de que la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Angie Rodríguez, también encargada del Fondo de Adaptación, expusiera supuestas irregularidades y baja ejecución en iniciativas impulsadas durante la gestión de Carrillo en esa entidad.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En una de sus intervenciones más extensas en X, Benedetti publicó una declaración en la que arremetió contra Carrillo: “Usted tenía mi respeto y me caía bien, pero después de tener el atrevimiento de mentir sobre mí de esta forma con respecto al hermano de Ñoño Elías ahora pienso esto sobre usted: Tu mediocre historia de simple diseñador, y acomplejado por ello, no podía sino presagiar la ramplonería con la que has actuado ahora con el disfraz de funcionario público”.

Benedetti continuó con más críticas: “La misma historia de lunático errante, esa que te hace repetir frases y versos marxistas que aprendiste de memoria, sin haber leído de verdad al filósofo y economista de Tréveris”, para luego afirmar: “Todo para revolver fanfarronamente tu verborrea pretendiendo mostrarte profundo, lo que en realidad hace verte, hasta por el más llanito de los oidores, como lo que en realidad eres; un farsante e inepto”.

El ministro cerró ese mensaje señalando: “Como dicen quienes te conocieron en esos lares, ‘qué podía esperarse de un jibarito de barrio de Londres, (y lo de jibarito no lo digo por la extraordinaria música portorriqueña) ahora en el impostado papel de administrador de nobles y altísimos obligaciones de gobierno. ‘Zapatero a tus Zapatos’”, de acuerdo con lo publicado en su cuenta de X.

En X, Benedetti calificó la trayectoria de Carrillo con expresiones como “historia mediocre” y “farsante e inepto” - crédito @AABenedetti/X

Carrillo respondió a las denuncias

Las declaraciones del ministro fueron precedidas por una serie de afirmaciones de Carrillo, que inicialmente señaló en su cuenta de X que la información presentada por la directora del Dapre habría sido suministrada por una persona con vínculos internos. “La información que hoy se presenta proviene de la mano derecha de Katherin Rojas, puesta ahí por Armando Benedetti, que duró un mes en la gerencia y a quien denuncié por politiquear en el fondo”, escribió. Agregó que, según su apreciación, Rojas habría retomado acercamientos con sectores políticos tras su salida del cargo.

Carrillo también habló sobre el contrato del proyecto conocido como Ruta del Arroz. En una rueda de prensa afirmó que había recibido una denuncia según la cual ese contrato “iría directo a la ‘Ñoñomanía’”, e indicó que dicha advertencia habría sido hecha por personas “cercanas a Benedetti”.

El director de la Ungrd aseguró que el contrato de la Ruta del Arroz “iría directo a la ‘Ñoñomanía’” - crédito Catalina Olaya/Colprensa

El director de la Ungrd añadió posteriormente: “Socios políticos de Armando Benedetti, de vieja data. Creo que toda la opinión pública sabe que uno de los mayores procesos más enredados que tiene Benedetti es el tema del Fonade. Los ‘Ñoños’ han sido, son y serán socios políticos de Armando Benedetti”.

Durante su intervención ante los medios, Carrillo también afirmó que no había querido entrar en confrontaciones con el ministro: “Yo no he querido pelear con Benedetti porque todo el que pelea con Benedetti sale del Gobierno. Es una persona muy poderosa, entonces esta pelea no la caso yo, esta pelea la casan ellos con esa infamia y esa calumnia de esta mañana, pero yo no me voy a quedar callado”.

Ante esas declaraciones, Benedetti publicó otro mensaje en X dirigido nuevamente a Carrillo: “Para todos los que han defendido a Carlos Carrillo hoy, no ha sido capaz de desmentir una sola vocal de las denuncias que hizo Angie Rodríguez esta mañana y solo ha querido desviar el tema metiéndome a mí y él haciéndose contraste con el hermano de Ñoño Elías. Tiene que ser uno muy bobo para caer en esa trampa. Que desvirtúe lo que dijo Angie hoy”.

Benedetti respondió que Carrillo no desmintió ninguna de las denuncias expuestas por Angie Rodríguez - crédito @AABenedetti/X