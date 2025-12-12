Colombia

Alias Pipe Tuluá busca frenar su extradición: presentó una acción de tutela para impedir su entrega a Estados Unidos

Andrés Felipe Marín Silva es requerido por las autoridades norteamericanas por delitos relacionados con el narcotráfico

Guardar
Tanto el presidente Gustavo Petro
Tanto el presidente Gustavo Petro como la Corte Suprema de Justicia avalaron la extradición de "Pipe Tuluá" - crédito composición fotográfica Infobae

Andrés Felipe Marín Silva, alias Pipe Tuluá, presentó una acción de tutela ante la Corte Suprema de Justicia con el fin de intentar frenar su extradición a Estados Unidos. Las autoridades norteamericanas lo requieren para que responda por tres delitos relacionados con el narcotráfico.

El Gobierno nacional, en cabeza del presidente Gustavo Petro, ya autorizó la entrega del señalado criminal: “Conceder la extradición el ciudadano colombiano Andrés Felipe Marín Silva, identificado con la cédula de ciudadanía número (…), para que comparezca a juicio ante las autoridades de los Estados Unidos de América”, se lee en el documento firmado por el jefe de Estado.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Alias Pipe Tuluá será extraditado
Alias Pipe Tuluá será extraditado a Estados Unidos - crédito Redes sociales/X

De igual manera, la Sala de Casación Penal de la Corte dio su concepto favorable a la extradición de alias Pipe Tuluá en noviembre de 2025.

Ahora que el señalado criminal busca impedir que sea enviado a Estados Unidos, el magistrado Gerson Chaverra indicó que su acción de tutela no prosperará. Además, respaldó la decisión que tomó la Corte en noviembre, con la que se dio luz verde a su entrega a las autoridades norteamericanas.

En un comunicado emitido por Marín Silva en su momento, rechazó el concepto del alto tribunal y negó tener nexos con el narcotráfico. “Sigo firme en mi propuesta de buscar una salida política al conflicto y en mi postura de que no soy narcotraficante”, indicó.

En desarrollo...

Temas Relacionados

Alias Pipe TuluáExtradiciónEstados UnidosTutelaGobierno PetroCorte Suprema de JusticiaColombia-Noticias

Más Noticias

Petro acusó a senador estadounidense de planear una venganza personal por influir en sus negocios en Colombia: “Fue por mis denuncias”

El jefe de Estado sostuvo que Bernie Moreno tomó acciones por sus reparos sobre la compra de predios en Bogotá

Petro acusó a senador estadounidense

Junior vs. Tolima EN VIVO: final de ida de la Liga BetPlay 2025

Tiburones y pijaos se enfrentan en el primer partido por la estrella de fin de año en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, que estará a reventar de aficionados

Junior vs. Tolima EN VIVO:

Armando Benedetti llamó “enfermo de la cabeza” y “criminal” a Luis Carlos Reyes: aseguró que tiene nexos con ‘Papá Pitufo’

El ministro del Interior aseguró que el exdirector de la Dian hace parte de la organización del “zar del contrabando” y que es conocido como “alias Orejas”

Armando Benedetti llamó “enfermo de

Las series favoritas del público en Netflix Colombia

En la batalla por el dominio del streaming, esta plataforma se ha ganado su lugar

Las series favoritas del público

Así fue el megaoperativo que desarticuló al movimiento radical PPP: coordinaban actos vandálicos desde universidades públicas

Más de un año de seguimientos permitió identificar a los responsables de actos vandálicos, que utilizaban identidades falsas y coordinaban acciones mediante redes sociales y aplicaciones de mensajería

Así fue el megaoperativo que
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Los macabros detalles en torno

Los macabros detalles en torno al feminicidio de una niña de 3 años en La Guajira que involucran a las Acsn

Paro armado del ELN en Navidad: experto afirmó que el anuncio consolida al grupo armado como aliado del régimen venezolano

Alarma en Colombia: ONU confirma aumento de homicidios de líderes y masacres en pleno año preelectoral

Ejército abatió a alias Maikol, cabecilla del frente 57 de las disidencias de ‘Iván Mordisco’

Petro acusó a Francisco Barbosa de entregarle la Fiscalía a la Junta del Narcotráfico: “No investigaron el asesinato del fiscal Pecci”

ENTRETENIMIENTO

Las series favoritas del público

Las series favoritas del público en Netflix Colombia

Prime Video Colombia: Estas son las mejores series para ver hoy

Lo más visto esta semana de Netflix en Colombia

René Higuita se encontró son su doble, un trabajador de una plaza de mercado: “Un sueño hecho realidad”

Las películas de Prime Video en Colombia para engancharse este día

Deportes

Vecinos de Sebastián Villa en

Vecinos de Sebastián Villa en Medellín están cansados del futbolista, residente lo denunciará por una agresión

Junior vs. Tolima EN VIVO: final de ida de la Liga BetPlay 2025

Ministerio del Trabajo mete mano al fútbol colombiano: investiga a la Dimayor y la Federación por violar derechos de jugadores

La selección Colombia tiene en riesgo su amistoso ante Croacia: Carlos Antonio Vélez explicó la razón

Barranquilla insistirá en hacer un Gran Premio de Fórmula 1, confirmó el alcalde Álex Char: “No depende de la nación”