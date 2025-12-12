Alias Pipe Tuluá busca frenar su extradición: presentó una acción de tutela para impedir su entrega a Estados Unidos

Tanto el presidente Gustavo Petro como la Corte Suprema de Justicia avalaron la extradición de "Pipe Tuluá" - crédito composición fotográfica Infobae

Andrés Felipe Marín Silva, alias Pipe Tuluá, presentó una acción de tutela ante la Corte Suprema de Justicia con el fin de intentar frenar su extradición a Estados Unidos. Las autoridades norteamericanas lo requieren para que responda por tres delitos relacionados con el narcotráfico.

El Gobierno nacional, en cabeza del presidente Gustavo Petro, ya autorizó la entrega del señalado criminal: “Conceder la extradición el ciudadano colombiano Andrés Felipe Marín Silva, identificado con la cédula de ciudadanía número (…), para que comparezca a juicio ante las autoridades de los Estados Unidos de América”, se lee en el documento firmado por el jefe de Estado.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Alias Pipe Tuluá será extraditado a Estados Unidos - crédito Redes sociales/X

De igual manera, la Sala de Casación Penal de la Corte dio su concepto favorable a la extradición de alias Pipe Tuluá en noviembre de 2025.

Ahora que el señalado criminal busca impedir que sea enviado a Estados Unidos, el magistrado Gerson Chaverra indicó que su acción de tutela no prosperará. Además, respaldó la decisión que tomó la Corte en noviembre, con la que se dio luz verde a su entrega a las autoridades norteamericanas.

En un comunicado emitido por Marín Silva en su momento, rechazó el concepto del alto tribunal y negó tener nexos con el narcotráfico. “Sigo firme en mi propuesta de buscar una salida política al conflicto y en mi postura de que no soy narcotraficante”, indicó.

En desarrollo...