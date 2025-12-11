Colombia

Paloma Valencia y María Fernanda Cabal enviaron un mensaje a Petro por posible asilo político a Maduro: “Sí, siempre y cuando sea en La Picota”

Las precandidatas presidenciales por el Centro Democrático coincidieron en que el dictador venezolano debe responder por el genocidio de su pueblo

Guardar
Paloma Valencia y María Fernanda
Paloma Valencia y María Fernanda Cabal enviaron un mensaje a Petro por posible asilo político a Maduro - crédito Colprensa/AP/Presidencia

El Gobierno de Colombia no descarta la posibilidad de ofrecer asilo al líder del régimen venezolano, Nicolás Maduro, siempre que se establezca un proceso de transición política en Venezuela que garantice su salida del poder.

Así lo afirmó la ministra de Relaciones Exteriores, Rosa Villavicencio, en una entrevista con Caracol Radio, donde subrayó que la prioridad para el Ejecutivo colombiano, encabezado por el presidente de la República, Gustavo Petro, es contribuir a una solución negociada en el país vecino.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

La alta funcionaria señaló que, aunque la opción de asilo está sobre la mesa, considera improbable que Maduro elija a Colombia como destino. Según sus palabras al medio citado: “Aunque no creo que eligiera a Colombia, yo pienso que elegiría algún sitio más distante y más tranquilo”. La canciller enfatizó que cualquier decisión en este sentido dependerá de las condiciones que se negocien en el marco de una eventual transición, especialmente si Estados Unidos exige un cambio de gobierno en Venezuela.

Para la canciller colombiana, la
Para la canciller colombiana, la solicitud de asilo para el dictador venezolano dependerá de que se efectúe un gobierno de transición en Venezuela - crédito Luis ACOSTA/AFP/Leonardo Fernandez Viloria/Reuters

La canciller de Colombia reiteró el compromiso de Colombia con el proceso de transición en Venezuela, destacando la importancia de que las partes involucradas, principalmente Estados Unidos y el régimen venezolano, lleguen a un acuerdo sobre los términos de la salida de Maduro.

Villavicencio explicó: “La situación de tensión entre Estados Unidos y Venezuela, si requieren que debe haber una etapa de transición, quiere decir que Maduro saldría. Eso, seguramente, sería una solución para la situación que ahora estamos viviendo”, según declaraciones que recogió Caracol Radio. Añadió que, hasta el momento, Colombia no ha recibido una solicitud formal para mediar en las negociaciones, aunque permanece atenta a cualquier requerimiento de las partes.

Las declaraciones de la ministra Villavicencio sobre el asilo que podría otorgarle a Nicolás Maduro generaron múltiples reacciones en los sectores del país, en especial el de oposición, que no dudó en cuestionar a la actual administración por la postura de apoyo.

Para la senadora de la República por el Centro Democrático María Fernanda Cabal, brindarle asilo a Maduro es otra muestra de que el presidente Petro mantiene vínculos con el líder del régimen venezolano y el cartel de los Soles.

Además, dijo que si llega a ganar las elecciones de 2026 quitaría la protección que la Cancillería de Colombia otorgue al sucesor de Hugo Chávez. Igualmente, señaló que el dictador Maduro debe pagar por los crímenes que ha cometido contra el pueblo venezolano.

Cabal señaló que Petro es
Cabal señaló que Petro es un aliado de Nicolás Maduro - crédito @MariaFdaCabal/X

“Si al criminal socio de Petro, Nicolás Maduro le dan asilo en Colombia, el 7 de agosto de 2026 cuando llegue a la presidencia lo primero que haré será retirarle esa condición y entregarlo a los EE.UU. Ese jefe del narcotráfico debe responder por el genocidio contra su pueblo (sic)”, escribió la precandidata presidencial en su cuenta de X.

Bajo la misma línea, Paloma Valencia, compañera de partido político y aspirante a la Casa de Nariño, usó sus redes sociales para exponer su posición frente a las declaraciones de la canciller Villavicencio.

La precandidata señaló que Nicolás
La precandidata señaló que Nicolás Maduro solo es bien recibido en la cárcel - crédito @PalomaValenciaL/X

La congresista considera válido permitir la entrada del líder chavista a Colombia solo si permanece encerrado en una cárcel para que cumpla condena por sus delitos ligados con el narcotráfico. “Estamos de acuerdo en darle asilo a Maduro, siempre y cuando sea en la Picota o Picaleña”, aseveró la legisladora.

Otra de las opciones que tiene el mandatario de Venezuela sería pedir asilo político en Bielorusia. Según Belta, agencia de noticias estatal, Aleksandr Lukashenko presidente de la República de Bielorrusia, le dijo al enviado venezolano que Nicolás Maduro siempre era bienvenido a ese país y que “era hora de que hiciera una visita”.

Cabe recordar que esta nación es cercana a Rusia, que apoya al dictador venezolano por considerar el vecino país como una zona militar estratégica.

Temas Relacionados

Gustavo PetroAsilo PolíticoNicolás MaduroPaloma ValenciaMaría Fernanda CabalMaduro CarcelVenezuelaGobierno nacionalCancilleria de ColombiaColombia-Noticias

Más Noticias

Destituyeron al viceministro de la Igualdad por insultar a Andrea Petro, hija del presidente Petro: Juan Carlos Florián confirmó su salida

Dumar David Guevara, en una de las conversaciones que se filtraron, llamó “hp” a la familiar del jefe de Estado

Destituyeron al viceministro de la

Video: así se registró un caso de fleteo en avenida de Bogotá tras negociar la venta de una camioneta; víctimas no denunciaron

Las autoridades procedieron a investigar el robo ocurrido a plena luz del día, donde dos sujetos armados interceptaron un vehículo y sustrajeron un maletín con dinero

Video: así se registró un

Lucas González “calentó” la final del fútbol colombiano: “El problema es del Junior”

El entrenador del Deportes Tolima habló antes de viajar a la capital del Atlántico

Lucas González “calentó” la final

“No son mentiras, presidente”: Bruce Mac Master respondió a Petro y señaló al Gobierno de tener un mal manejo fiscal

El presidente de la Andi explicó cómo la desconfianza y las políticas de la administración actual han elevaron el costo de la deuda y están afectando la economía del país

“No son mentiras, presidente”: Bruce

Arauca deja atrás los cultivos ilícitos y avanza en servicios públicos: gas natural llega al 95% de la región

El gobernador Renson Martínez encabezó el evento en el que se anunció la mejora en el cubrimiento del servicio en la región

Arauca deja atrás los cultivos
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ejército abatió a alias Maikol,

Ejército abatió a alias Maikol, cabecilla del frente 57 de las disidencias de ‘Iván Mordisco’

Petro acusó a Francisco Barbosa de entregarle la Fiscalía a la Junta del Narcotráfico: “No investigaron el asesinato del fiscal Pecci”

Denuncian abusos policiales y ‘falsos positivos’ en Granada, Meta: líder social lleva seis meses presa

La JEP vinculó al general (r) Alejandro Navas Ramos por masacres en Urabá: así habría sido su relación con paramilitares

Habló mamá de la patrullera asesinada por las disidencias de Iván Mordisco en La Plata, Huila: “Le dieron por la espalda”

ENTRETENIMIENTO

Las mejores canciones para escuchar

Las mejores canciones para escuchar en Spotify Colombia en cualquier momento y lugar

Aida Cortés confesó su amor por uno de los finalistas de la Liga que disputarán Junior y Deportes Tolima: “Mi corazón se sentiría más alegre si...”

Andrés Cepeda recibió condecoración del Congreso de Colombia y emocionó con su mensaje: “Es una labor muy importante la del artista”

Shakira vs. Jorge Barón: estos son los hinchas más famosos de Junior y Tolima, finalistas del FPC

Erling Haaland reveló los problemas de convivencia que tiene con su novia latina

Deportes

Lucas González “calentó” la final

Lucas González “calentó” la final del fútbol colombiano: “El problema es del Junior”

Millonarios estaría listo para anunciar su tercer fichaje para 2026: nueva apuesta por figura de los cuadrangulares

Deportivo Pereira le hizo “jugadita” al Ministerio del Deporte para evitar su desaparición

Miguel Ángel Borja habló sobre la posibilidad de jugar en Boca Juniors tras su salida de River: “La puerta quedó abierta”

Estas son las primeras ciudades que se consideran para ser la sede de la selección Colombia en el Mundial 2026