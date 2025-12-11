Paloma Valencia y María Fernanda Cabal enviaron un mensaje a Petro por posible asilo político a Maduro: “Sí, siempre y cuando sea en La Picota”

Paloma Valencia y María Fernanda Cabal enviaron un mensaje a Petro por posible asilo político a Maduro - crédito Colprensa/AP/Presidencia

El Gobierno de Colombia no descarta la posibilidad de ofrecer asilo al líder del régimen venezolano, Nicolás Maduro, siempre que se establezca un proceso de transición política en Venezuela que garantice su salida del poder.

Así lo afirmó la ministra de Relaciones Exteriores, Rosa Villavicencio, en una entrevista con Caracol Radio, donde subrayó que la prioridad para el Ejecutivo colombiano, encabezado por el presidente de la República, Gustavo Petro, es contribuir a una solución negociada en el país vecino.

La alta funcionaria señaló que, aunque la opción de asilo está sobre la mesa, considera improbable que Maduro elija a Colombia como destino. Según sus palabras al medio citado: “Aunque no creo que eligiera a Colombia, yo pienso que elegiría algún sitio más distante y más tranquilo”. La canciller enfatizó que cualquier decisión en este sentido dependerá de las condiciones que se negocien en el marco de una eventual transición, especialmente si Estados Unidos exige un cambio de gobierno en Venezuela.

Para la canciller colombiana, la solicitud de asilo para el dictador venezolano dependerá de que se efectúe un gobierno de transición en Venezuela - crédito Luis ACOSTA/AFP/Leonardo Fernandez Viloria/Reuters

La canciller de Colombia reiteró el compromiso de Colombia con el proceso de transición en Venezuela, destacando la importancia de que las partes involucradas, principalmente Estados Unidos y el régimen venezolano, lleguen a un acuerdo sobre los términos de la salida de Maduro.

Villavicencio explicó: “La situación de tensión entre Estados Unidos y Venezuela, si requieren que debe haber una etapa de transición, quiere decir que Maduro saldría. Eso, seguramente, sería una solución para la situación que ahora estamos viviendo”, según declaraciones que recogió Caracol Radio. Añadió que, hasta el momento, Colombia no ha recibido una solicitud formal para mediar en las negociaciones, aunque permanece atenta a cualquier requerimiento de las partes.

Las declaraciones de la ministra Villavicencio sobre el asilo que podría otorgarle a Nicolás Maduro generaron múltiples reacciones en los sectores del país, en especial el de oposición, que no dudó en cuestionar a la actual administración por la postura de apoyo.

Para la senadora de la República por el Centro Democrático María Fernanda Cabal, brindarle asilo a Maduro es otra muestra de que el presidente Petro mantiene vínculos con el líder del régimen venezolano y el cartel de los Soles.

Además, dijo que si llega a ganar las elecciones de 2026 quitaría la protección que la Cancillería de Colombia otorgue al sucesor de Hugo Chávez. Igualmente, señaló que el dictador Maduro debe pagar por los crímenes que ha cometido contra el pueblo venezolano.

Cabal señaló que Petro es un aliado de Nicolás Maduro - crédito @MariaFdaCabal/X

“Si al criminal socio de Petro, Nicolás Maduro le dan asilo en Colombia, el 7 de agosto de 2026 cuando llegue a la presidencia lo primero que haré será retirarle esa condición y entregarlo a los EE.UU. Ese jefe del narcotráfico debe responder por el genocidio contra su pueblo (sic)”, escribió la precandidata presidencial en su cuenta de X.

Bajo la misma línea, Paloma Valencia, compañera de partido político y aspirante a la Casa de Nariño, usó sus redes sociales para exponer su posición frente a las declaraciones de la canciller Villavicencio.

La precandidata señaló que Nicolás Maduro solo es bien recibido en la cárcel - crédito @PalomaValenciaL/X

La congresista considera válido permitir la entrada del líder chavista a Colombia solo si permanece encerrado en una cárcel para que cumpla condena por sus delitos ligados con el narcotráfico. “Estamos de acuerdo en darle asilo a Maduro, siempre y cuando sea en la Picota o Picaleña”, aseveró la legisladora.

Otra de las opciones que tiene el mandatario de Venezuela sería pedir asilo político en Bielorusia. Según Belta, agencia de noticias estatal, Aleksandr Lukashenko presidente de la República de Bielorrusia, le dijo al enviado venezolano que Nicolás Maduro siempre era bienvenido a ese país y que “era hora de que hiciera una visita”.

Cabe recordar que esta nación es cercana a Rusia, que apoya al dictador venezolano por considerar el vecino país como una zona militar estratégica.