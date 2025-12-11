Pacto Histórico sacó a William Dau, exalcalde de Cartagena, de su lista al Senado: este fue el motivo

William Dau, exalcalde de Cartagena - crédito Sergio Acero/Colprensa

Tras la presentación de las listas para las elecciones al Congreso en 2026, el Pacto Histórico finalmente excluyó al exalcalde de Cartagena William Dau Chamat de su lista de candidatos al Senado.

La decisión se fundamenta en una sanción disciplinaria impuesta por la Procuraduría General de la Nación, que inhabilita al exmandatario cartagenero durante doce años para ejercer cargos públicos, según informó El Tiempo.

Pese a que William Dau obtuvo 22.125 votos en la consulta interna del 26 de octubre, el respaldo electoral no fue suficiente para superar la restricción legal, lo que representa un precedente en la estrategia política de la coalición de cara a los comicios legislativos del año entrante.

Qué dice el fallo contra William Dau

La exclusión de William Dau responde a una sanción dictada por la Procuraduría en noviembre de 2025. El órgano de control determinó que, durante su gestión como alcalde de Cartagena (2020-2023), Dau incurrió en participación indebida en política al manifestar respaldo a candidatas al Congreso para el periodo 2022-2026.

Esta conducta fue calificada como falta gravísima cometida con dolo, al vulnerar los principios de neutralidad, imparcialidad y moralidad administrativa exigidos a los servidores públicos.

“No se trata, por tanto, de una mera manifestación de opinión privada, sino de un acto comunicativo de autoridad con potencial de incidencia política”, señaló el ente de control en el fallo.

Adicionalmente, la Procuraduría subrayó que, mientras la inhabilidad permanezca vigente, el nombre de Dau no puede figurar en ningún listado electoral.

“Aunque correspondía a una conversación aparentemente privada, adquiere un carácter político claro, pues el entonces alcalde de Cartagena expresó afinidad y respaldo hacia candidatas identificadas con una coalición específica, en un momento inmediatamente anterior a las elecciones legislativas de 2022”, manifestó la Procuraduría en el fallo.

Entre tanto, la defensa del exalcalde de Cartagena sostiene que la sanción se enmarca en lo que consideran una “persecución política y judicial”, una postura reiterada desde el inicio del proceso disciplinario.

Dau ha insistido en que la decisión de la Procuraduría responde a motivaciones políticas y no a una evaluación objetiva de su conducta. No obstante, el Pacto Histórico defendió la transparencia del proceso interno.

“Estas candidaturas no son resultados de acuerdos de élite ni de elecciones a dedo”, indicó Iván Cepeda, candidato presidencial del Pacto Histórico, en declaraciones a los medios de comunicación.

Entre tanto, Carolina Corcho, quien encabeza la lista al Senado, explicó que la selección se realizó bajo el modelo de “lista cremallera”, alternando hombres y mujeres y respetando el orden de votación obtenido en la consulta. “Ahí estoy encabezando como la segunda que quedó en la consulta popular”, declaró la exministra de Salud a La FM de RCN Radio.

La decisión de apartar a Dau tiene implicaciones directas en la estrategia del Pacto Histórico. La coalición busca consolidar su proyecto nacional y asegurar la mayoría en el Congreso, priorizando la legalidad y la transparencia en la selección de sus candidatos, según informó el diario bogotano.

La lista definitiva al Senado, compuesta por cien aspirantes, incluye figuras como Carolina Corcho, Pedro Flórez, Carmen Caicedo y Wilson Arias, así como representantes de Cartagena y Bolívar como Alex Flórez y Dorina Hernández, respectivamente.

El modelo de “lista cremallera” refuerza el compromiso con la paridad de género y la representatividad regional, mientras que la exclusión de candidatos con antecedentes disciplinarios responde a la intención de blindar la lista frente a eventuales impugnaciones jurídicas.

Mientras tanto, la coalición avanza en la revisión jurídica de los perfiles de sus candidatos, con el objetivo de evitar riesgos legales que puedan afectar su desempeño electoral.

La exclusión de William Dau de la lista al Senado deja claro que, para el Pacto Histórico, la admisión de candidatos dependerá de la integridad de sus antecedentes y del respeto a la legalidad, por encima de cualquier caudal electoral o figura polémica. Por el momento, el exalcalde de Cartagena no se ha pronunciado al respecto.