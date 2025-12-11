Manuela Gómez respondió a las críticas que recibió por su convocatoria a ‘La casa de los famosos’: “Tanto veneno”

La paisa aseguró que prefiere dejarlos que destilen veneno con su nombramiento - crédito @ultimochisme_col/IG

Mientras Manuela Gómez observa cómo incrementa la atención en torno a su participación en la próxima edición de La casa de los famosos Colombia 2026, la paisa ha optado por enfocar su energía en el respaldo de su audiencia y esquivar las críticas que, asegura, provienen de sectores minoritarios de la opinión pública.

En sus historias de Instagram, la empresaria y creadora de contenido se refirió a quienes han mostrado inconformidad tras la confirmación de su ingreso al popular reality: “Esos que siempre hablan, déjelos y déjelas con tanto veneno. Están ardidas, están furiosas”, afirmó Gómez inicialmente.

De acuerdo con la nueva habitante de la casa estudio, solamente es una mínima porción de personas las que están inconformes con su nominación al formato televisivo.

“Entonces, me voy a enfocar en este amor, en este apoyo de toda esa gente y esos poquitos que quedaron inconformes, sorry, no hay nada que hacer. Yo ya estoy lista”, agregó a su respuesta la exparticipante de Protagonistas de novela.

Más allá de los cuestionamientos, Manuela Gómez insistió en que su vida cotidiana no se ha visto alterada por el reciente giro profesional.

Asimismo, enfatizó que el proceso para llegar a este punto ha sido largo, por lo que “el hecho de que vaya para la casa de los famosos en este momento no cambia nada. Yo sigo con mi misma vida cotidiana, me sigo levantando temprano, sigo trabajando, sigo vendiendo. Normal".

Indicó que es probable que su vida dé un giro de la noche a la mañana con esta oportunidad que le dio el canal, pero “todo en la vida son procesos, eso no va a pasar así, ¡bah!, de un día para otro. Y todavía no sabemos cuáles son los otros participantes. Ay, qué susto”.

Pese a ello, manifiesta que no pretende desgastarse en discusiones y le da prioridad al apoyo recibido: “Me voy a enfocar en este amor, en este apoyo de toda esa gente”, que de acuerdo con los seguidores de Gómez, los que han criticado su paso a la competencia serían Juliana Calderón y Valentino Lázaro.

Ante la expectativa que genera el inicio de la temporada, Gómez asegura que asume el reto con determinación y gratitud: “Yo me sigo disfrutando todo lo que está pasando, dándole gracias a Dios por esta bendición tan grande, porque, mis amores, yo estoy más preparada que un yogur para este juego, ¡voy con toda!”.

Finalmente, Manuela Gómez expresó su confianza de que su participación y esto quedó demostrado en los mensajes que han dejado con su anuncio: “Bueno, ya tenemos a la estratega de esta temporada, la que sabe cómo jugar”; “si entra Juliana Calderón, la pelea todos los días va a estar buena como pasó en protagonistas”, entre otros.

La verdad detrás de la pelea con Yina Calderón

Gómez explicó a sus seguidores en una dinámica de redes sociales, que el video en el que ella y Yina Calderón aparecen agrediéndose en el interior de un restaurante no correspondió a un enfrentamiento genuino, sino a una escena preacordada para generar repercusión digital.

“Ella es experta en pelear, no se acuerdan la mechoneada que Yina me pegó a mí, eso fue planeado, pero ahí sí era una pantera para pegarme, ese show casi se sale de control”, expuso la influencer, que durante años fue señalada por la agresividad del episodio viral.

En el video que circuló por redes, Yina Calderón aparece sujetando el cabello de Manuela Gómez, en una escena que generó impacto entre sus seguidores, pero según el relato reciente de Gómez, todo fue fingido.