Colombia

Gustavo Petro insistió en que no habrá apagón en Colombia en el 2026: “Ninguna escasez de gas”

El presidente minimizó los temores sobre apagones, porque “existen reservas de gas por seis años” y le atribuye los problemas en Medellín a decisiones de EPM, no a fallas del Gobierno

Gustavo Petro habló los apagones
Gustavo Petro habló los apagones en Colombia - crédito Juan Cano/Presidencia/Flickr

La situación energética en Colombia generó debate tras declaraciones recogidas por Caracol Radio sobre la posibilidad de un apagón ante el incremento sostenido en la demanda eléctrica.

El periodista de la emisora citó a la experta energética Natalia Gutiérrez, que advirtió: “No hay energía, se está acabando, no está entrando la cantidad de energía que necesita Colombia para sostener una demanda creciente”.

El análisis incluyó cálculos sobre el impacto económico de un eventual corte eléctrico nacional: “Una hora de apagón costaría 280 mil millones”, advirtió la emisora, señalando las consecuencias graves para la economía nacional.

En respuesta a este señalamiento, el presidente Gustavo Petro volvió a desestimar la alarma generada el 11 de diciembre de 2025. En su mensaje, aseguró: “Vuelta a hablar de apagón. Hay las suficiente, reservas por 6 años”.

Advertencia sobre apagón enciende debate,
Advertencia sobre apagón enciende debate, Gustavo Petro asegura reservas de gas por seis años - crédito @petrogustavo

El mandatario explicó que existía una limitación en la oferta doméstica de gas debido a precios y normas, pero aseguró que esa situación ya ha cambiado tras la derogación de las regulaciones mencionadas.

Además, indicó que los grandes consumidores estaban optando por gas importado a través de un monopolio privado y que las nuevas reglas permitirán reducir el precio del “gas interrumplible (sic)” de origen nacional, sustituyendo así importaciones.

Petro puntualizó: “Solo existe problema en Medellín porque EPM prefirió comprar a Canacol en vez de a Ecopetrol”, deslindando responsabilidades del Gobierno Nacional en las dificultades energéticas de esa región.

El presidente garantizó el suministro suficiente para el periodo venidero: “Durante todo el año 2026 no habrá ninguna escasez de gas”, y advirtió que la Superintendencia de Servicios Públicos ejercerá mayor control sobre las empresas que especulen con el suministro, especialmente en el mercado secundario.

El cruce de declaraciones refleja la tensión entre expertos del sector y el Gobierno respecto a la estabilidad y proyección del sistema energético nacional, donde la confiabilidad y los precios del gas se mantienen en el centro del debate público.

Controversia nacional por escasez energética,
Controversia nacional por escasez energética, Gustavo Petro niega riesgo y responsabiliza a empresas - crédito AFP

Petro ya había advertido que no habrá ningún apagón en Colombia: “En los próximos días se expedirán las resoluciones respectivas”

El 10 de diciembre de 2025, el presidente de Colombia negó que el país enfrente una amenaza de apagón de energía eléctrica o desabastecimiento de gas, en respuesta a recientes especulaciones sobre la capacidad del sistema para afrontar la demanda nacional.

Según explicó, desde el inicio de su administración han circulado versiones que alimentan el temor público, pero aseguró que esos escenarios no tienen fundamento.

Afirmó: “Desde el primer día de mi gobierno, los especuladores de la energía eléctrica y el gas han creado pánico a través de la idea que vamos hacia un apagón, precisamente cuando más energía limpia generamos”.

El jefe de Estado subrayó que la generación, especialmente a través de fuentes renovables, nunca había alcanzado los niveles actuales, lo cual descarta riesgos de fallas estructurales en el suministro.

El mandatario también abordó la posibilidad de una reducción en las tarifas del gas. Ordenó bajar el precio del gas ininterrumpible producido por Ecopetrol e instó a las empresas del sector a optar por el combustible nacional antes que por el importado.

El presidente Gustavo Petro aseguró
El presidente Gustavo Petro aseguró que en Colombia no habrá apagón - crédito @petrogustavo/X

“Le pedimos a las empresas industriales y empresas de gas al servicio al usuario, no preferir gas importado sino gas de Ecopetrol a bajo precio. En los próximos días se expedirán las resoluciones respectivas”, puntualizó.

A través de sus declaraciones, el presidente buscó enviar un mensaje de tranquilidad y confianza, insistiendo en la fortaleza del sistema energético colombiano y en el compromiso de su gobierno para garantizar abastecimiento estable.

La posibilidad de un apagón en Colombia provocó intensas reacciones en X. Un usuario expresó: “Ya casi logras el cometido de acabar con Colombia”.

Otro reclamó: “Mentiras. Todo lo bueno que aún tenemos te precede. Destructor”. Algunos criticaron el manejo energético, señalando: “Usted dijo que teníamos reservas de gas hasta el 2042 y ahora estamos importando gas de Venezuela. En otras palabras, usted nos dejó sin gas para financiar la dictadura de Maduro”.

