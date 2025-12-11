Colombia

Alcalde de Medellín compartió el cartel de 20 los capuchos más buscados que alteran el orden en las universidades de la ciudad

El mandatario anunció a través de su cuenta de X una recompensa de cien millones de pesos para las personas que aporten datos que conduzcan a la detención de estas personas

Alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez
Alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez y el cartel de los capuchos más buscados - crédito @FicoGutierrez/x

La administración de Medellín ha decidido intensificar su respuesta frente a los recientes disturbios en las universidades públicas, colocando en el centro de la agenda la identificación y captura de los responsables.

El alcalde Federico Gutiérrez anunció a través de su cuenta de X una recompensa de cien millones de pesos para las personas que aporten datos que conduzcan a la detención de los veinte individuos más buscados por estos hechos.

“No más capuchos en las Universidades Públicas en Medellín. Estos son los que siempre alteran el orden público. Su prioridad no es estudiar ni mucho menos graduarse. Ayúdanos a identificarlos. Desde la Gobernación de Antioquia y el Distrito de Medellín ofrecemos hasta 100 millones de pesos por información que permita su judicialización”, afirmó Federico Gutiérrez en su mensaje.

En la imagen compartida por el mandatario local se identificaron a las siguientes personas:

  • Alias Sombra
  • Alias Chiqui
  • Alias Juan
  • Alias Chekis
  • Alias El Pope
  • Alias Chévere
  • Alias El Calvo
  • Alias Fercho
  • Alias Rafa
  • Alias Antena
  • Alias Mauro
  • Alias Ratón
  • Alias Ganzo
  • Alias Mono
  • Alias Mochila
El cartel de 20 los
El cartel de 20 los capuchos más buscados de la Universidad de Antioquia que compartió el alcalde de Medellín Federico 'Fico' Gutiérrez: "Estos son los que siempre alteran el orden público" - crédito @FicoGutierrez/X

Encapuchados incendiaron oficinas en el Politécnico Jaime Isaza Cadavid de Medellín

Diez personas encapuchadas provocaron un incendio en una oficina del Politécnico Jaime Isaza Cadavid de Medellín la mañana del 10 de diciembre, un hecho que las autoridades locales calificaron como terrorismo y que ha generado alarma en la comunidad educativa. La Gobernación de Antioquia anunció una recompensa de $100 millones para quienes aporten información que permita identificar y capturar a los responsables.

El ataque coincidió con la inminente posesión de Haver González Barrero como rector, designado por el Consejo Directivo para liderar la universidad hasta el 8 de diciembre de 2029, según reportó El Colombiano.

La acción violenta, que destruyó completamente la oficina afectada y causó la pérdida total de muebles, enseres y documentos, se produjo mientras los encapuchados solo permitieron el ingreso del Cuerpo de Bomberos de Medellín para controlar el fuego, impidiendo el acceso de otras autoridades.

Incendio Politécnico Jaime Isaza Cadavid - crédito redes sociales/X

De acuerdo con versiones preliminares recogidas por las autoridades, el incendio estaría relacionado con una protesta por un presunto caso de abuso sexual. Durante el hecho, se distribuyó un panfleto que denunciaba la supuesta ocultación de este caso por parte de directivos del sindicato Asinserpol y acusaba a la administración de encubrir material sensible vinculado a estudiantes.

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, expresó su indignación por la imposibilidad de que las autoridades ingresaran al campus para realizar una investigación pericial y propuso abrir completamente el campus universitario a la comunidad, argumentando que los cerramientos actuales facilitan la acción de grupos criminales.

Rendón instó a que instituciones como el Politécnico Jaime Isaza Cadavid, el Tecnológico de Antioquia y la Universidad de Antioquia respalden iniciativas conjuntas de los gobiernos local y departamental para reforzar la seguridad, incluyendo inversiones en vigilancia.

El incendio consumió una de
El incendio consumió una de las oficinas del Politécnico Jaime Isaza Cadavid - crédito redes sociales/X

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, condenó el ataque y lo calificó como terrorismo. “Es absurdo lo que ocurre dentro del Politécnico Jaime Isaza Cadavid. Diez encapuchados prenden fuego a una oficina dentro de la institución. Eso es terrorismo. No tiene otro nombre. Se tomaron el Poli. Lo he venido advirtiendo. Son unos muy pocos afectando a muchos”, declaró Gutiérrez.

La dirección del Politécnico Jaime Isaza Cadavid reiteró su compromiso con la legalidad y la protección de la comunidad académica, mientras colabora con las autoridades para esclarecer los hechos y aplicar las medidas legales correspondientes. La recompensa millonaria permanece vigente para los ciudadanos que tenga información relevante y deseen colaboren con datos que permitan avanzar en la investigación y lograr la aprehensión de los implicados en el hecho vandálico.

