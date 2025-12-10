Colombia

Pico y Placa: qué vehículos no circulan en Villavicencio este miércoles 10 de diciembre

La restricción vehicular en la ciudad cambia diariamente y depende del tipo de auto que se tiene, así como último número de la placa

Guardar
El Pico y Placa aplica
El Pico y Placa aplica de lunes a viernes (Infobae)

Estos son los automóviles que no pueden transitar en Villavicencio hoy 10 de diciembre, según el programa de restricción vehicular conocido como Pico y Placa.

El día de la semana, la hora, el tipo de vehículo y la terminación de la placa son los factores que determinan qué automóviles tienen prohibido transitar este miércoles.

Cabe mencionar que esta prohibición vehicular cambia todos los días por lo que es de suma importancia mantenerse informado según su actualización y así evitar desagradables sorpresas al circular a lo largo de la ciudad colombiana.

Las autoridades definen el Pico y Placa de acuerdo al día de la semana, el tipo de automóvil y el último dígito de la placa. También es importante recordar que este programa funciona diferente por ciudad.

El fin de limitar el tránsito de autos por las calles de la ciudad es para reducir el parque vehicular y con ello el tránsito, los accidentes automovilísticos y mejorar la calidad del aire.

Aquí están todos los detalles alrededor del Pico y Placa para mañana.

Pico y placa hoy

Motos: No aplica,, .

Particulares: 1, 2,.

Taxis: 6,, .

Transporte de carga: Todos,, .

El Pico y Placa de Villavicencio para vehículos particulares consiste de dos horarios: el primero comienza a las 6:30 horas y termina a las 9:30 horas, mientras que el segundo se reanuda hasta las 17:00 horas y se prolonga hasta las 20:00 horas.

En el caso de los taxis, el horario de la restricción vehicular comienza en las primeras horas del día a las 6:00 y acaba hasta el ocaso de la jornada a las 00:00 horas.

Pico y Placa 2025

La aplicación del programa Pico
La aplicación del programa Pico y Placa es diferente todos los días. (@CoviandinaSAS/X)

La Secretaría de Movilidad de Villavicencio publicó los lineamientos de la restricción vehicular de Pico y Placa durante este año.

De acuerdo con el decreto, esta versión del Pico y Placa actual estará vigente del 17 de enero y hasta el 19 de diciembre del 2025.

La aplicación de esta restricción vehicular dependerán del día de la semana, así como del último dígito de la placa del carro.

En el caso de vehículos particulares, el Pico y Placa aplicará de la siguiente secuencia:

Lunes: 7 y 8.

Martes: 9 y 0.

Miércoles: 1 y 2.

Jueves: 3 y 4.

Viernes: 5 y 6.

El Pico y Placa aplica de lunes a viernes, en días no festivos, en el horario comprendido entre las 06:30 y las 09:30 horas y de las 17:00 a las 20:00 horas.

En el caso de los Taxis, la restricción vehicular aplica de forma distinta, comenzó el mismo lunes 20 de enero prohibiendo la circulación a los automóviles cuya playa terminarán en 3 y avanzando de manera sucesiva, de lunes a domingo en la secuencia de 0 a 9.

Para los taxistas, el horario de aplicación del Pico y Placa también es distinto, comienza a las 6:00 horas y termina a las 00:00 horas.

¿Qué autos se salvan del Pico y Placa?

No todos los automóviles son obligados a seguir esta restricción vehicular, algunos tienen el beneficio de estar exentos de esta prohibición. Son los siguientes:

De emergencia

De seguridad pública y privada

De salud

De personal de servicios públicos

Oficiales

De mensajería y reparto

De carga

De control de tráfico

Fúnebre

De enseñanza

De medios de comunicación

Eléctricos y cero emisiones

Pico y Placa: ¿Qué sanciones hay?

De acuerdo con la alcaldía de Villavicencio, la sanción por violar el Pico y Placa se define por el iniciso C del artículo 131 de Código Nacional de Tránsito Terrestre.

Esta legislación precisa que el castigo será el pago de una multa equivalente a los 15 días de salario mínimo vigente. Actualmente el salario mínimo diario se paga en 47 mil 450 pesos, por lo que la sanción asciende a 711 mil 750 pesos.

Temas Relacionados

Pico y PlacaVillavicenciocolombia-noticiasNoticias

Más Noticias

Tenga en cuenta: Así regirá el pico y placa en Cartagena este 10 de diciembre

El Pico y Placa cambia constantemente por lo que es necesario mantenerse actualizado

Tenga en cuenta: Así regirá

Iván Duque y Marta Lucía Ramírez asistirán en Oslo a la entrega del Nobel de Paz a María Corina Machado

La ceremonia contará con la presencia de líderes internacionales y familiares de la homenajeada, así como actos culturales y una agenda especial en torno al reconocimiento de la lucha democrática en Venezuela

Iván Duque y Marta Lucía

Estos son los turnos de racionamiento de agua en Bogotá, hoy miércoles

Que los cortes de agua en la capital no te tomen por sorpresa, toma tus precauciones y alista las reservas

Estos son los turnos de

Cali: Pico y Placa para este miércoles 10 de diciembre

Cuáles son los automóviles que que no pueden transitar este miércoles, chécalo y evita una multa

Cali: Pico y Placa para

Medellín: Pico y Placa para este miércoles 10 de diciembre

Esto le interesa si va a conducir por las calles de Medellin este miércoles

Medellín: Pico y Placa para
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Disidencias de ‘Iván Mordisco’ están

Disidencias de ‘Iván Mordisco’ están obligando a la población a bloquear la vía Nacional

Atentado terrorista en Cauca: este es el momento exacto en el que una motocicleta bomba explotó cerca a estación de Policía

Ataque a estación de Policía en Tesalia, Huila: Uniformada que lideró la defensa a la incursión fue calificada de “heroína”

Revelan nuevos detalles del operativo que liberó a Miguel Ayala y su mánager: había otros secuestrados y una fosa común

El control de los grupos armados aumenta en Putumayo pese a negociaciones de paz con el Gobierno Petro, advierte Human Rights Watch

ENTRETENIMIENTO

Juan Pablo Raba reveló su

Juan Pablo Raba reveló su drástico cambio físico para un personaje que nunca filmó: la transformación marcó su carrera

“Quiero vivir aquí”: la mujer italiana que abandonó su país para pasar una Navidad en Cartagena

Desafío Siglo XXI: Yudisa y Lucho fueron eliminados dando paso a las mejores parejas de la temporada 2025

Un año después, el ibaguereño Michael Mejía reveló lo que hizo con el auto morado de Shakira: “Lloré en tu carro y también sané”

Yeferson Cossio alarmó a sus seguidores tras revelar aparatoso accidente que sufrió su madre: “Valoren mucho a sus papás”

Deportes

Dimayor confirmó fecha y hora

Dimayor confirmó fecha y hora para el sorteo de la Liga BetPlay del 2026, que se jugará en el formato de ‘play-offs’: esto se sabe

Acolfutpro apuntó a la Dimayor tras conocerse la programación de las finales de la Liga y Copa BetPlay: “Golpea la salud física y mental”

Linda Caicedo va tras cifra histórica de James Rodríguez en el Real Madrid

La selección Colombia recorrerá casi el doble de kilómetros que Portugal en la fase de grupos del Mundial 2026: estas son las distancias

Este es el jugador con el que Vincent Kompany reemplazó a Luis Díaz en el Bayern Múnich