María Fernanda Cabal apoyó punto de vista del expresidente Uribe por supuesta propuesta agropecuaria de Iván Cepeda: “Modelos fracasados que arruinaron al campesinado”

María Fernanda Cabal respaldó trino del expresidente Álvaro Uribe Vélez contra propuesta de Iván Cepeda - crédito Colprensa

El debate agrícola en Colombia adquirió intensidad con los recientes señalamientos hechos por el expresidente Álvaro Uribe Vélez sobre los lineamientos propuestos por Iván Cepeda en materia de política rural.

Uribe alertó acerca de riesgos asociados al modelo agropecuario que relacionó con experiencias históricas implementadas por Lenin y Mao Zedong.

En un mensaje divulgado en X, el exmandatario advirtió: “Ojo con la propuesta agropecuaria de Cepeda, inspirada en los modelos de Lenin y Mao Zedong, que terminaron destruyendo a los productores del campo, asesinaron y provocaron la muerte de millones de personas y sumieron a esos países en la hambruna”.

La discusión pública incluyó la postura del Centro Democrático, que contrastó con firmeza los principios defendidos por Cepeda.

La colectividad presentó como alternativa una integración fuerte entre campesinos y productores agropecuarios, tierra para los campesinos con proyectos productivos y apoyo real a todos los productores del campo, sin distinciones ideológicas.

Uribe reafirmó las bases aplicadas durante su administración, citando la Ley de Agro Ingreso Seguro, medida que, según sus números, otorgó más del 80% de los recursos a pequeños propietarios, lo que habría permitido fortalecer las economías agrícolas y elevar la producción nacional.

A las advertencias de Uribe se sumó la senadora María Fernanda Cabal, quien declaró: “La propuesta de Cepeda no es reforma sino un salto al abismo. Coincido con el presidente Uribe”.

Cabal consideró insostenible la adopción de lineamientos similares a los que, en su opinión, llevaron al “fracaso” de la economía rural en otras naciones.

La senadora y precandidata presidencial agregó que “Colombia necesita producción, no experimentos ideológicos que ya demostraron su desastre. El campo merece apoyo real, no fantasías importadas”.

El pronunciamiento de ambos dirigentes tuvo eco en sectores representativos del sector agrícola, que ven con inquietud posibles impactos de transformaciones radicales en el régimen de propiedad y producción.