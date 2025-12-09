Hombre cayó al vacío y murió tras intentar ingresar por el balcón a su apartamento

Las autoridades realizaron el levantamiento ante la mirada de asombro de los vecinos - crédito Colprensa

El intento de un ciudadano, identificado como Adrián Alexander Cabrera Sarmiento, por ingresar a su apartamento a través del balcón terminó en tragedia, luego de que cayera desde el séptimo piso y falleciera a causa de las graves lesiones sufridas por el impacto.

De acuerdo con los detalles revelados por los medios locales, el joven, de 24 años, murió en el Hospital Universidad del Norte, donde los médicos no lograron salvarle la vida tras los múltiples politraumatismos y fracturas que presentaba por causa de la caída.

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades y citada por el diario El Universal, Cabrera Sarmiento había pasado la noche del domingo 7 de diciembre de 2025 compartiendo con sus familiares en el barrio Ciudadela 20 de Julio, en Barranquilla, celebrando la tradicional jornada de velitas.

Al regresar de madrugada a su residencia, ubicada en el conjunto residencial Ciudad del Parque Acandí, en el municipio de Soledad, descubrió que no tenía las llaves para acceder a su vivienda.

En un intento por solucionar la situación, el joven comerciante decidió trepar hasta el balcón de su apartamento, situado en la Torre 3 del conjunto. Según el reporte, su estado de embriaguez contribuyó a que perdiera el equilibrio durante la maniobra, precipitándose al vacío desde una altura de 7 pisos.

El cuerpo de Cabrera Sarmiento impactó contra una lavadora que se encontraba en el patio de un vecino en el primer piso, lo que agravó la gravedad de sus heridas. A pesar de la caída, la víctima logró pedir auxilio a los residentes del edificio, que alertaron a la patrulla del Cuadrante de la Policía y solicitaron una ambulancia.

Los paramédicos que acudieron al lugar tras el desesperado llamado de los testigos del caso constataron que el ciudadano presentaba varias fracturas y politraumatismos, por lo que fue trasladado de inmediato al Hospital Universidad del Norte, en la frontera entre Soledad y Barranquilla.

Pese a que el personal médico realizó maniobras de reanimación y atención de urgencia, las lesiones resultaron fatales y los especialistas confirmaron el fallecimiento de Cabrera Sarmiento en la tarde del lunes 8 de diciembre de 2025, como consecuencia de las heridas sufridas en la caída, según detalló El Universal.

Cabe mencionar que las autoridades precisaron que el joven era originario de Santa Marta, aunque residía en Soledad desde hacía algún tiempo, donde trabajaba como comerciante. Tras su deceso, el cuerpo fue remitido al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses para los procedimientos correspondientes para luego ser entregado a su familia.

Otro accidente similar

Un trabajador cayó desde el décimo piso de un edificio en el norte de Barranquilla. El hecho fue calificado como un accidente laboral, descartando la hipótesis inicial de suicidio de Sneider González Calderón, que realizaba labores de remodelación en un apartamento cuando perdió el equilibrio y cayó al vacío el 22 de julio de 2025.

En el lugar de los hechos, ubicado en la calle 90 con carrera 49C, la Policía Metropolitana de Barranquilla inició las investigaciones correspondientes, mientras se esperaba la llegada del Cuerpo Técnico Investigativo (CTI) para el levantamiento del cuerpo.

Un testigo relató: “Yo sentí los gritos de la gente como si hubiera pasado algo grave y me asomé, miro hacia la parte de afuera del edificio y es cuando veo que hay una persona tirada. Pasados unos momentos llega un hombre y empieza a llorar sobre el cuerpo, al parecer era compañero de la persona que cayó al vacío”.

Videos difundidos en redes sociales muestran una escalera apoyada sobre los vidrios del balcón, lo que refuerza la versión de que Sneider González Calderón perdió el equilibrio mientras trabajaba en la parte exterior del apartamento.

El accidente ocurrió poco después de la 1:00 p. m., cuando el trabajador se encontraba sobre una escalera en el balcón y sus allegados se mostraron bastante afectados por la situación.