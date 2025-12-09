Colombia

Armando Benedetti ‘estalló’ por el hundimiento de la ley de financiamiento: “El Congreso vota con las vísceras”

El ministro del Interior auguró un agravamiento de la crisis económica en el país por el archivo de la reforma tributaria

Guardar
El ministro del Interior, Armando Benedetti, aseguró que la política social del Gobierno se verá afectada por el hundimiento de la ley de financiamiento - crédito @MinInterior/X

“Ha sido negada la ponencia positiva. Se entiende archivada la Ley de Financiamiento”: indicó el representante Wilmer Castellanos, presidente de las comisiones económicas, tras acreditar que solo cuatro congresistas avalaron la ponencia positiva de la reforma tributaria del Gobierno y que nueve la rechazaron.

La decisión implica un duro golpe para la administración del presidente Gustavo Petro, que afronta su segunda derrota en el Congreso de la República con este proyecto. En diciembre de 2024, las comisiones económicas archivaron la propuesta y la historia volvió a repetirse el 9 de diciembre de 2025.

El ministro del Interior, Armando Benedetti, rechazó la determinación del Legislativo, advirtiendo que la falta de recursos que se esperan recaudar a través de la reforma tributaria (más de $16 billones) empeorará la situación fiscal de Colombia y dificultará el pago de la obligación externa que tiene el país.

Ante este panorama, aseguró que los congresistas estarían ejerciendo su derecho al voto de manera equivocada. “Ley de Financiamiento hundida es igual a bonos y riesgo alto y falta de capacidad para pagar la deuda externa, igual a crisis, mas crisis mas crisis económica (sic). Y entonces la política social del Gobierno se verá afectada por los intereses tan altos de la deuda. Y todo porque un sector del Congreso vota con las vísceras”, aseveró el jefe de la cartera en su cuenta de X.

La senadora Aída Avella se unió a la ola de rechazo que surgió por parte del oficialismo, poniendo en duda los argumentos sobre los cuales los congresistas basaron su voto negativo a la reforma. “Quienes votaron en contra son quienes menos asistieron a las comisiones. Son quienes menos les interesa este país, sino que les interesa la oposición política”, expuso la legisladora, citada por el Senado.

En desarrollo...

