Colombia

Sergio Fajardo anunció que no participará en las consultas de marzo 2026 por considerarlas polarizantes: “Colombia está mamada de los extremos”

El aspirante a la Presidencia afirmó que espera que, en una eventual segunda vuelta, las fuerzas puedan reagruparse para derrotar a Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda

Guardar
Sergio Fajardo anunció que no
Sergio Fajardo anunció que no participará en las consultas de marzo 2026 por considerarlas polarizantes ” - crédito @sergio_fajardo/X

Continúan las movidas políticas de cara a las elecciones presidenciales 2026. El aspirante a llegar a la casa de Nariño, Sergio Fajardo, que coqueteó con distintos sectores políticos, anunció que no participará en las consultas interpartidistas de marzo.

En un comunicado dirigido a la opinión pública, el exgobernador de Antioquia señaló que este tipo de congregaciones impulsan la polarización en el país. En ese mismo sentido, sostuvo que los colombianos están cansados de que candidatos con ideas extremistas participen en las elecciones.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

“Colombia está ‘MAMADA’ de la polarización. He recorrido el país en múltiples oportunidades, caminado por muchos rincones de Colombia y escuchado conversaciones de todo tipo. Este año, encuentro una Colombia completamente diferente. Es un país con divisiones, malestares, rabias, frustraciones y mucha incertidumbre”, expuso Fajardo.

Sergio Fajardo explicó en un
Sergio Fajardo explicó en un comunicado las razones por las que no participará en las consultas de marzo de 2026 - crédito Prensa Sergio Fajardo

A su vez, explicó que las decisiones de los expresidentes Juan Manuel Santos e Iván Duque frente a la paz desencadenaron el descontento de los habitantes del territorio, que alcanzó su máximo esplendor con el estallido social, y, en su opinión, fue clave para que Gustavo Petro se convirtiera en jefe de Estado colombiano.

“La polarización comenzó en el 2016 con el tema del plebiscito y hoy, está en un nivel nunca antes visto. La primera consecuencia fue el triunfo de Iván Duque en el 2018. Aumentó considerablemente con el estallido social del 2021 y fue fundamental para la elección de Gustavo Petro. Hoy Colombia está AGOTADA”, se lee en la misiva.

A juicio de Fajardo, el aumento de la polarización fue aprovechado por grupos extremistas para plantear un escenario de violencia que potencia la discordia en el país.

“El gran peligro es quedarnos atrapados en esta polarización. Es el terreno preferido por los extremos, pues divide el país en dos bandos de enemigos y aumenta la confrontación. Todo lo contrario de lo que hoy necesita Colombia: una política pragmática, que mira hacia Adelante, resuelve problemas acumulados y tiene la capacidad de unirnos. Una política que entiende, reconoce y sabe avanzar en la solución de las profundas desigualdades entre personas y regiones de nuestro pais, que tiene la capacidad para garantizar la seguridad que hoy reclaman con angustia en todos los rincones de Colombia y que ha demostrado que la corrupción se puede derrotar y se puede construir una cultura ciudadana para una sana convivencia”, señaló.

El precandidato sostuvo que el
El precandidato sostuvo que el país no necesita polarización - crédito Prensa Sergio Fajardo

Frente al panorama actual, aseveró que en vez de ver el tablero politico como una lucha entre enemigos, debe elegirse un gobierno orientado a establecer acuerdos por vías pacíficas.

“La situación de Colombia requiere un gobierno que represente no solo a personas del llamado centro, sino a personas moderadas desde la izquierda, hasta la derecha que quieren soluciones a partir de ACUERDOS y consensos básicos, reunidos alrededor de un nuevo relato de futuro”.

Y agregó: “Desde esta perspectiva, el centro existe, pero no es suficiente. Necesitamos una nueva mayoría. Nuestra propuesta parte de una convicción esencial, el futuro que el país necesita no se construye desde la lógica de unos contra otros. El enemigo de los colombianos no son los colombianos mismos; nuestros verdaderos adversarios son la corrupción, los radicalismos, los odios, las venganzas, el lenguaje violento y la violencia criminal que afecta barrios y regiones”.

El aspirante a la presidencia
El aspirante a la presidencia afirmó que espera que, en una eventual segunda vuelta, las fuerzas puedan reagruparse para derrotar tanto a Abelardo de la Espriella como a Iván Cepeda - crédito Luisa González/Reuters/Colprensa

Así mismo, dijo que espera que, en una eventual segunda vuelta, las fuerzas puedan reagruparse para derrotar tanto a Abelardo de la Espriella como a Iván Cepeda.

“Respeto a las personas con quienes me unen muchos puntos de vista y que van a participar en consultas. Cada quien tiene sus intereses y es legítimo buscarlos. Sin embargo, creo que hay otras alternativas para propiciar la unión. El camino es largo y espero que sea posible reagruparnos alrededor de la fuerza, el equipo y la persona que pueda ganar en la segunda vuelta a cualquier extremo. La que pueda ganar, sumando sensatos y moderados de todas partes, a los radicales Cepeda y De la Espriella. La que convoque a la mayoría silenciosa”, concluyó.

Temas Relacionados

Sergio FajardoElecciones 2026Consultas marzo 2026PolarizaciónAbelardo de la EspriellaIván CepedaAlianzas políticasPrecandidatos presidencialesPresidencia de la RepúblicaColombia-Noticias

Más Noticias

América vs. Atlético Nacional: siga en VIVO el minuto a minuto del último partido las semifinales de la Liga BetPlay II

La escuadra paisa enfrenta una jornada crucial en la que solo un triunfo y la combinación de resultados en el otro encuentro le permitirían avanzar en el torneo colombiano

América vs. Atlético Nacional: siga

Defensoría del Pueblo se pronunció tras el asesinato de niña de 7 años a manos de su padre: “Es violencia machista”

Un reciente caso en Atlántico puso en evidencia la instrumentalización de menores en contextos de violencia de género, según la entidad, que exige fortalecer la prevención y la protección en el país

Defensoría del Pueblo se pronunció

Investigación revela que tras el fracaso de las negociaciones con el ELN, la guerrilla estrechó lazos con el régimen venezolano

Utilizando el narcotráfico como fuente principal de financiación, la guerrilla fortaleció su control territorial en ambos países, lo que dificulta aún más cualquier intento de paz

Investigación revela que tras el

El Ejército y la Armada desmantelaron maquinaria de minería ilegal vinculada a grupos armados en Cauca y Antioquia

Las operaciones recientes permitieron la destrucción de equipos utilizados para la explotación no autorizada de minerales, lo que impacta directamente los recursos económicos de organizaciones criminales en el suroccidente y noroccidente del país

El Ejército y la Armada

Aumento del salario mínimo de 2026 que quiere Petro no serviría para que el sueldo esté entre los más altos de América Latina

La puja entre sectores por el ajuste salarial, que ya empezó de manera formal, abre interrogantes sobre el futuro del empleo y la competitividad regional

Aumento del salario mínimo de
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Atentado terrorista en Cauca: este

Atentado terrorista en Cauca: este es el momento exacto en el que una motocicleta bomba explotó cerca a estación de Policía

Ataque a estación de Policía en Tesalia, Huila: Uniformada que lideró la defensa a la incursión fue calificada de “heroína”

Revelan nuevos detalles del operativo que liberó a Miguel Ayala y su mánager: había otros secuestrados y una fosa común

El control de los grupos armados aumenta en Putumayo pese a negociaciones de paz con el Gobierno Petro, advierte Human Rights Watch

Video: indígenas expulsaron a presuntos miembros del frente Dagoberto Ramos de las disidencias de las Farc en Caldono, Cauca

ENTRETENIMIENTO

Laura de León acabó con

Laura de León acabó con los rumores sobre su separación de Salomón Bustamante

Ranking de Netflix en Colombia: estas son las series más vistas del momento

Descubre las canciones que están de moda hoy en Apple Colombia

Nataly Umaña y Alejandro Estrada sorprenden al aparecer juntos en nuevo ‘reality’

Epa Colombia dedicó un emotivo mensaje en la Noche de Velitas para su seguidores y empleados: “Este año ha sido lleno de pruebas”

Deportes

América vs. Atlético Nacional: siga

América vs. Atlético Nacional: siga en VIVO el minuto a minuto del último partido las semifinales de la Liga BetPlay II

Medellín vs. Junior: siga en VIVO el minuto a minuto del último partido las semifinales de la Liga BetPlay II

River Plate, São Paulo, Universidad de Chile y otros equipos que podrían jugar en Barranquilla la final de la Copa Sudamericana en 2026

Miguel Borja le cierra la puerta a Junior FC y habría elegido a importante equipo mexicano para el 2026: este será su próximo destino

Vincent Kompany, entrenador del Bayern Múnich, mandó de vacaciones a Luis Díaz en plena temporada