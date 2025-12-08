Sergio Fajardo anunció que no participará en las consultas de marzo 2026 por considerarlas polarizantes: “Colombia está mamada de los extremos”

Sergio Fajardo anunció que no participará en las consultas de marzo 2026 por considerarlas polarizantes ” - crédito @sergio_fajardo/X

Continúan las movidas políticas de cara a las elecciones presidenciales 2026. El aspirante a llegar a la casa de Nariño, Sergio Fajardo, que coqueteó con distintos sectores políticos, anunció que no participará en las consultas interpartidistas de marzo.

En un comunicado dirigido a la opinión pública, el exgobernador de Antioquia señaló que este tipo de congregaciones impulsan la polarización en el país. En ese mismo sentido, sostuvo que los colombianos están cansados de que candidatos con ideas extremistas participen en las elecciones.

“Colombia está ‘MAMADA’ de la polarización. He recorrido el país en múltiples oportunidades, caminado por muchos rincones de Colombia y escuchado conversaciones de todo tipo. Este año, encuentro una Colombia completamente diferente. Es un país con divisiones, malestares, rabias, frustraciones y mucha incertidumbre”, expuso Fajardo.

Sergio Fajardo explicó en un comunicado las razones por las que no participará en las consultas de marzo de 2026 - crédito Prensa Sergio Fajardo

A su vez, explicó que las decisiones de los expresidentes Juan Manuel Santos e Iván Duque frente a la paz desencadenaron el descontento de los habitantes del territorio, que alcanzó su máximo esplendor con el estallido social, y, en su opinión, fue clave para que Gustavo Petro se convirtiera en jefe de Estado colombiano.

“La polarización comenzó en el 2016 con el tema del plebiscito y hoy, está en un nivel nunca antes visto. La primera consecuencia fue el triunfo de Iván Duque en el 2018. Aumentó considerablemente con el estallido social del 2021 y fue fundamental para la elección de Gustavo Petro. Hoy Colombia está AGOTADA”, se lee en la misiva.

A juicio de Fajardo, el aumento de la polarización fue aprovechado por grupos extremistas para plantear un escenario de violencia que potencia la discordia en el país.

“El gran peligro es quedarnos atrapados en esta polarización. Es el terreno preferido por los extremos, pues divide el país en dos bandos de enemigos y aumenta la confrontación. Todo lo contrario de lo que hoy necesita Colombia: una política pragmática, que mira hacia Adelante, resuelve problemas acumulados y tiene la capacidad de unirnos. Una política que entiende, reconoce y sabe avanzar en la solución de las profundas desigualdades entre personas y regiones de nuestro pais, que tiene la capacidad para garantizar la seguridad que hoy reclaman con angustia en todos los rincones de Colombia y que ha demostrado que la corrupción se puede derrotar y se puede construir una cultura ciudadana para una sana convivencia”, señaló.

El precandidato sostuvo que el país no necesita polarización - crédito Prensa Sergio Fajardo

Frente al panorama actual, aseveró que en vez de ver el tablero politico como una lucha entre enemigos, debe elegirse un gobierno orientado a establecer acuerdos por vías pacíficas.

“La situación de Colombia requiere un gobierno que represente no solo a personas del llamado centro, sino a personas moderadas desde la izquierda, hasta la derecha que quieren soluciones a partir de ACUERDOS y consensos básicos, reunidos alrededor de un nuevo relato de futuro”.

Y agregó: “Desde esta perspectiva, el centro existe, pero no es suficiente. Necesitamos una nueva mayoría. Nuestra propuesta parte de una convicción esencial, el futuro que el país necesita no se construye desde la lógica de unos contra otros. El enemigo de los colombianos no son los colombianos mismos; nuestros verdaderos adversarios son la corrupción, los radicalismos, los odios, las venganzas, el lenguaje violento y la violencia criminal que afecta barrios y regiones”.

El aspirante a la presidencia afirmó que espera que, en una eventual segunda vuelta, las fuerzas puedan reagruparse para derrotar tanto a Abelardo de la Espriella como a Iván Cepeda - crédito Luisa González/Reuters/Colprensa

Así mismo, dijo que espera que, en una eventual segunda vuelta, las fuerzas puedan reagruparse para derrotar tanto a Abelardo de la Espriella como a Iván Cepeda.

“Respeto a las personas con quienes me unen muchos puntos de vista y que van a participar en consultas. Cada quien tiene sus intereses y es legítimo buscarlos. Sin embargo, creo que hay otras alternativas para propiciar la unión. El camino es largo y espero que sea posible reagruparnos alrededor de la fuerza, el equipo y la persona que pueda ganar en la segunda vuelta a cualquier extremo. La que pueda ganar, sumando sensatos y moderados de todas partes, a los radicales Cepeda y De la Espriella. La que convoque a la mayoría silenciosa”, concluyó.