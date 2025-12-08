Álvaro Uribe destacó a Andrés Forero como cabeza de lista del Senado para el Centro Democrático: “Gran defensor de la salud para los que no pueden comprar póliza privada”

La agrupación política oficializó su nómina para las próximas elecciones legislativas, ubicando al actual representante a la Cámara en el primer lugar, con el respaldo público del expresidente Álvaro Uribe en redes sociales - crédito Colprensa y @AForeroM

El 5 de diciembre, el Centro Democrático hizo pública su lista cerrada para competir por escaños en el Senado. Entre los principales objetivos del partido se encuentra alcanzar 25 curules, respaldados por la candidatura del exmandatario Álvaro Uribe en un lugar destacado de la nómina. Encabezando la lista figura Andrés Forero.

El actual representante a la Cámara, Forero ha ganado notoriedad durante la presente legislatura por su postura crítica frente a las iniciativas de reforma en materia de salud y trabajo.

Recientemente, en un mensaje en su cuenta de X, Uribe resaltó a Forero diciendo “gran defensor de la salud para los que no pueden comprar póliza privada”.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Además, elogió su labor como líder de la lista al Senado por el Centro Democrático. Uribe destacó la defensa que Forero ha hecho de los derechos en el sector salud para quienes no pueden acceder a seguros privados, así como su respaldo a los adultos mayores, remarcando que dicha protección no implica retirar fondos de pensiones a los trabajadores.

Lo anterior en referencia a las reformas planteadas por el Gobierno de Gustavo Petro que han sido criticadas ampliamente por la colectividad antes mencionada.

“Andrés Forero, gran defensor de la salud para los que no pueden comprar póliza privada. Y de los ancianos sin quitar los fondos de pensiones a los trabajadores”, escribió el expresidente de Colombia por medio de un mensaje en su cuenta de la red social X.

Álvaro Uribe destacó al representante Andrés Forero en un mensaje en su cuenta de X - crédito @AlvaroUribeVel

El mensaje del exmandatario Uribe surgió como respuesta a una publicación previa de Andrés Forero, en la que el candidato compartió detalles sobre su trayectoria personal.

En el video publicado, el preresentante compartió aspectos personales de su historia y motivaciones. Presentó así parte de su mensaje: “Quiero contarles un poco de mí. Soy bogotano, tengo cuarenta años y soy el tercero de cinco hijos de una familia empresaria. Soy casado hace seis años con Verónica, mi esposa, quien ha sido mi refugio y mi sostén en estos años de servicio público. Juntos tenemos a dos hijos maravillosos, Helena y Tomás, que han sido mi inspiración y mi motor para trabajar por Colombia”.

De igual manera, relató cómo la situación de violencia en la década de los noventa lo llevó, junto con su familia, a establecerse en Chile. En ese país, concluyó sus estudios universitarios y se formó en economía.

En la publicación, Andrés Forero repasó su trayectoria política y explicó que “fui candidato a la Cámara de Representantes el año 2014 en la lista cerrada en el renglón octavo, y aunque en ese momento no quedé, eso me dio la posibilidad después de llegar al Concejo de Bogotá”. Luego relató que “fui seis años concejal de Bogotá y después di el salto a la Cámara de Representantes, donde tuve el privilegio de ser fórmula en Bogotá de el Senado de Miguel Uribe Turbay”.

Andrés Forero habló de su vida en una publicación de X - crédito @AForeroM.

Finalmente, se refirió a su trabajo en el Congreso, detallando su participación en la Comisión Séptima Constitucional, ámbito desde donde ha enfrentado debates clave sobre reformas laborales, de salud y pensionales.

“En estos tres años de Congreso, he hecho parte de la Comisión Séptima Constitucional, donde he tenido que debatir la reforma laboral, la reforma a la salud y la reforma pensional. Me he convertido en uno de los principales opositores a la destrucción del sistema de salud adelantada por el ministro Jaramillo y espero desde el Senado contribuir a la reconstrucción del sistema de salud y ayudar a los pacientes de Colombia”, explicó.

En cuanto a la nómina presentada por el Centro Democrático para el Senado, Andrés Forero encabeza la lista, reconocido por su marcado perfil de oposición a las reformas laboral y de salud durante la última legislatura. El segundo puesto lo ocupa Rafael Nieto Loaiza, exviceministro identificado con el sector más tradicional del uribismo.

En cuanto a la nómina presentada por el Centro Democrático para el Senado, Andrés Forero encabeza la lista, reconocido por su marcado perfil de oposición a las reformas laboral y de salud durante la última legislatura- crédito @CámaraColombia/X

En la tercera posición se encuentra Claudia Margarita Zuleta, quien anteriormente fue candidata a la gobernación del Cesar y a quien se señala como una figura emergente dentro del partido. El cuarto lugar corresponde a Hernán Cadavid, cuya labor reciente como representante por Antioquia ha sido especialmente visible.