Juan Daniel Oviedo inscribe listas a Cámara y Senado de su movimiento político: entre los nombres hay una exfuncionaria del Gobierno Petro

El movimiento de Juan Daniel Oviedo entregó sus listas para las elecciones legislativas de 2026, y en ellas se destaca la inclusión de Paula Moreno, que trabajó en el Departamento Nacional de Planeación

Juan Daniel Oviedo presentó listas
Juan Daniel Oviedo presentó listas al Congreso de su movimiento

El precandidato presidencial Juan Daniel Oviedo oficializó en la mañana del miércoles 3 de diciembre la entrega de listas de candidatos para la Cámara de Representantes por Bogotá y el Senado, respaldadas por más de 221 mil firmas obtenidas en la capital y otras zonas del país.

La diligencia se llevó a cabo en la Registraduría Nacional del Estado Civil, como parte de la estrategia de participación impulsada por los movimientos Con Toda por Bogotá y Con Toda por Colombia, de cara a los comicios legislativos previstos para 2026.

Entre las personas que integran las listas inscritas figura Paula Moreno, quien ocupó un cargo en el Departamento Nacional de Planeación (DNP) durante el Gobierno de Gustavo Petro, experiencia que desempeñó por un corto período.

