Colombia

Pico y Placa: ¿Puedes manejar en Cali sin infringir la ley?

Esto le interesa si va a manejar por las calles de Cali este martes

Guardar
El Pico y Placa no
El Pico y Placa no aplica los domingos y en días fesitivos (Infobae)

La Alcaldía de Santiago de Cali informó sobre la aplicación del Pico y Placa para este martes 2 de diciembre en la ciudad colombiana. Enseguida le damos los detalles de este programa de restricción vehicular y evite multas.

Tome nota de la terminación de la placa de su automóvil, del tipo de vehículo que tiene y la hora del día, para saber si puede conducir sin repercusiones.

Cabe mencionar que esta restricción vehicular se modifica diariamente por lo que es de suma importancia mantenerse informado de acuerdo a su actualización y así evitar desagradables sorpresas al transitar a lo largo de las calles de la ciudad colombiana.

Las autoridades definen el Pico y Placa de acuerdo al día de la semana, el tipo de automóvil y el último dígito de la placa. También es importante recordar que este programa funciona diferente por ciudad.

El fin de limitar el tránsito de automóviles por las calles de la ciudad es para reducir el parque vehicular y con ello el tránsito, los accidentes automovilísticos y mejorar la calidad del aire.

Aquí están los lineamientos de la prohibición vehicular del Pico y Placa para mañana.

Pico y placa

Particulares: 5, 6,.

Taxis: No aplica,, .

Transporte público colectivo: 0, 1,.

Motos: No aplica,, .

El Pico y Placa de Cali empieza en las primeras del día a las 6:00 horas y acaba hasta el ocaso de la jornada a las 19:00 horas.

Es importante mencionar que esta restricción vehicular se cancela los los sábados y domingos, así como los días de descanso obligatorio establecidos por la ley o cuando excepcionalmente lo establezca la autoridad competente.

La aplicación del programa Pico
La aplicación del programa Pico y Placa es diferente todos los días. (Alcaldía de Cali)

Pico y Placa 2025

Cada determinado tiempo, la alcaldía de Santiago de Cali actualiza por completo los lineamientos del Pico y Placa en la ciudad.

Para el segundo semestre de este año, la restricción vehicular rotará de la siguiente manera en función del último dígito de la placa del vehículo, así como el día de la semana.

Lunes: 3 y 4.

Martes: 5 y 6.

Miércoles: 7 y 8.

Jueves: 9 y 0.

Viernes: 1 y 2.

Esta aplicación aplicará durante el periodo comprendido entre el 1 de julio y hasta el 31 de diciembre de 2025.

¿Que vehículos están exentos del Pico y Placa

No todos los vehículos son obligados a seguir esta restricción vehicular, algunos tienen el beneficio de estar exentos de este programa. Son los siguientes:

De emergencia.

De servicio Oficial, Diplomáticos y Consulares.

Que transportan personas con discapacidad o movilidad reducida.

Hibridos y electricos.

De carga con capacidad mayor o igual a 5 toneladas.

Que paguen la tasa por congestión.

Motocicletas.

¿Cuál es la multa por violar el Pico y Placa?

De acuerdo con la Secretaría de Movilidad de Santiago de Cali, la sanción por violar el Pico y Placa se define por el iniciso C del artículo 131 de Código Nacional de Tránsito Terrestre.

Esta legislación precisa que el castigo será el pago de una multa equivalente a los 15 días de salario mínimo vigente. Actualmente el salario mínimo diario se paga en 47 mil 450 pesos, por lo que la sanción asciende a 711 mil 750 pesos.

Temas Relacionados

Pico y PlacaPico y placa para hoy en caliCaliPico y placa en CaliA qué horas empieza el pico y placa en calicolombia-noticiasNoticias

Más Noticias

Resultados del Sinuano Noche: ganadores del 1 de diciembre

Esta lotería nocturna ha cambiado la vida y la suerte de sus ganadores

Resultados del Sinuano Noche: ganadores

Cartagena: Pico y Placa para este martes 2 de diciembre

El Pico y Placa cambia constantemente por lo que es necesario mantenerse informado

Cartagena: Pico y Placa para

Pico y Placa: qué vehículos no circulan en Villavicencio este martes 2 de diciembre

El Pico y Placa cambia constantemente por lo que es necesario mantenerse informado

Pico y Placa: qué vehículos

Estos son los turnos de racionamiento de agua en Bogotá, hoy martes

Desde unas cuantas horas hasta un día entero, aquí la lista completa de barrios que se verán afectados por la suspensión temporal

Estos son los turnos de

Exalcalde Lucho Garzón será cabeza de lista al Senado por la coalición entre Alianza Verde y En Marcha para el 2026

La elección se resolvió en una reunión interna, donde Garzón reunió la mayoría de los 31 votos frente a Jota Pe Hernández y Angélica Lozano, quienes obtuvieron seis y cuatro, respectivamente

Exalcalde Lucho Garzón será cabeza
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Operativo militar impidió el secuestro

Operativo militar impidió el secuestro de cinco personas, incluido un menor de edad, en la vía Panamericana

Desmantelan laboratorio de cocaína del Clan del Golfo en Antioquia: usaban cajas de banano y piña para exportar al exterior

Nueve ciudadanos secuestrados por disidencias de ‘Iván Mordisco’ fueron rescatados por el Ejército: estaban encadenados de cuello, manos y pies

Gaula reveló detalles del exitoso operativo de rescate de expersonera del Cesar, secuestrada hace más de nueve meses por el ELN

Alerta en Antioquia por robo de volquetas: señalan que ELN podría utilizarlas en ataques terroristas

ENTRETENIMIENTO

Así reaccionó Kathe del ‘Desafío

Así reaccionó Kathe del ‘Desafío Siglo XXI’ al ver el resultado de su prueba de embarazo: “Estoy en shock”

Fan de Jhonny Rivera se subió al escenario para exponer infidelidad: dijo que su marido fue al concierto con la “moza”

Estas son las parejas del ‘Desafío’ que tuvieron hijos tras conocerse en la competencia

Las emotivas palabras del profe Montoya para J Balvin después de ser invitado a su concierto en Medellín

Español defendió a su esposa colombiana de quienes le dicen interesada: “No saben lo que ha vivido”

Deportes

Empate en el Atanasio: América

Empate en el Atanasio: América de Cali buscará seguir con vida en Barranquilla, el Poderoso de la Montaña pone en riesgo su paso a la final

Wilmar Roldán encendió las redes sociales por su respuesta sobre la comparación con Óscar Julián Ruiz: “No me siento, soy”

Néyser Villarreal, tras polémica salida de Millonarios, ya fue oficializado por su nuevo club: esto deberá pagar el equipo europeo que lo quiera

Jhon Durán da de qué hablar de nuevo en Turquía: marcó agónico gol para el Fenerbahce ante el Galatasaray en el clásico del país

Así son los 16 estadios del Mundial 2026: fotos, características y tecnología de avanzada