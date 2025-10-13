Colombia

Colombia: cotización de apertura del dólar hoy 13 de octubre de USD a COP

Este es el comportamiento de la divisa estadounidense durante los primeros minutos de la jornada

Por Infobae Noticias

El tipo de cambio en
El tipo de cambio en Colombia ha estado reaccionando a los eventos políticos. (Infobae)

Tras la apertura bursátil el dólar estadounidense se negocia en el día de hoy a 3.920,88 pesos colombianos en promedio, de manera que implicó un cambio del 0% con respecto a los 3.920,75 pesos de la sesión previa, reporta Dow Jones.

Teniendo en cuenta la última semana, el dólar estadounidense anota un incremento 0,83%; por contra en términos interanuales mantiene aún una disminución del 5,8%.

En relación a fechas anteriores, invierte el resultado de la jornada anterior, cuando acabó con una disminución del 0%, demostrando que no es capaz de consolidar una tendencia. La volatilidad referente a estos siete días es notoriamente inferior a los datos conseguidos para el último año (10,03%), así que su cotización está presentando menos cambios de lo esperado en fechas recientes.

Desafíos clave en economía para Colombia este 2025

Las perspectivas económicas para Colombia en 2025 son relativamente optimistas, aunque existen riesgos, según la empresa Corficolombia. Se espera que la economía colombiana crezca un 2.6% en 2025, impulsada por la expansión del consumo privado y la inversión.

Sin embargo, esta proyección está sujeta a una incertidumbre mayor, en comparación a años pasados debido a la persistencia de desafíos fiscales, los riesgos asociados a la actividad del sector energético, el aumento de conflictos sociales y el incremento de la inseguridad.

En el contexto externo estiman dificultades a causa del fortalecimiento del dólar y presiones inflacionarias adicionales en Estados Unidos tras la victoria de Donald Trump, lo que apunta a tasas de interés altas por más tiempo. Estos altos costos de financiamiento podrían impactar sectores como el manufacturero, mientras que el panorama fiscal sigue siendo uno de los retos más importantes a nivel global, según la perspectiva.

A nivel local, la inflación, que ha experimentado un descenso significativo en 2024, podría enfrentar nuevos desafíos en la segunda mitad de 2025. La depreciación del tipo de cambio y la alta indexación de los servicios podrían presionar nuevamente los precios al alza, acercando la inflación al 4% hacia finales del año.

El sistema financiero, por su parte, ha mostrado resiliencia a pesar de los incrementos en la morosidad y caídas en la rentabilidad y se anticipa una recuperación gradual con la reducción de las tasas de interés y el repunte de la inversión.

Características del peso colombiano

El peso colombiano es la moneda de curso legal en Colombia, usualmente es abreviada como COP y la circulación de ésta es controlada por el Banco de la República de Colombia.

Actualmente hay en circulación monedas de 50, 100, 200, 500 y 1000 pesos, de ésta última se tuvo su primera circulación entre 1996 y 2002, sin embargo, perdió popularidad debido a que era muy fácil de falsificar.

Las monedas de 500 y 1000 pesos son bimetálicas, ello para mejorar su seguridad y evitar que sean replicadas ilegalmente; en tanto, todas las denominaciones tienen diseños que aluden a la biodiversidad que hay en el país, entre ellos el oso de anteojos, la guacamaya bandera, la rana de cristal, la tortuga caguama, entre otras.

Valor de apertura del euro

El exministro Daniel Palacios contestó

Gustavo Petro acusó a Donald

Elkana Bohbot, ciudadano colombiano secuestrado

Efemérides 13 de octubre: ocurre
Dos menores de 8 y

Daniela Álvarez estará en el

Así quedaron las semifinales de

