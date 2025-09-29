Marcela Reyes tomó importante decisión tras el crimen de su exesposo B King en México: “Hoy decido empezar”

En un inicio Marcela Reyes se alejó temporalmente de redes sociales tras la muerte de B King - crédito @bkingoficial @marcelareyes / Instagram

El fallecimiento de B King llevó a Marcela Reyes a tomar una postura inesperada en su vida pública y profesional.

La reconocida DJ colombiana, que compartió más de siete años de relación y un matrimonio con el artista, se vio obligada a replantear su presencia en redes sociales y su rutina diaria tras la confirmación de la muerte de su exesposo, Bayron Sánchez Salazar, en México.

La noticia, que sacudió al entorno del género urbano y hasta diplomático, se conoció después de que el cantante fuera reportado como desaparecido y posteriormente hallado sin vida junto a su colega y amigo DJ Regio Clown.

El impacto emocional que generó la pérdida de B King en la empresaria ha sido profundo. Aunque ambos habían decidido separarse en 2024 para enfocarse en proyectos individuales, la artista reconoció que la muerte de su exmarido reavivó recuerdos y emociones difíciles de procesar.

La DJ colombiana retoma sus actividades motivada por el compromiso con sus empresas y colaboradores - crédito marcelareyes / Instagram

Reyes manifestó en diversas ocasiones que la ausencia de Bayron no solo afecta su esfera personal, también marca un hito en su trayectoria profesional y en su desarrollo como artista.

En respuesta a este momento de duelo, Marcela optó en un inicio por alejarse temporalmente de sus redes sociales, un espacio donde habitualmente comparte aspectos de su vida y sus proyectos. La DJ explicó que, pese a la tristeza, decidió retomar sus actividades, motivada por el compromiso con sus empresas y los más de 200 colaboradores que dependen de ella.

“Quería estar ausente por unos días, mientras atravesaba este proceso tan difícil a nivel personal. Gracias a quienes me han enviado palabras de apoyo y respeto. Aunque he estado envuelta en esta polémica dolorosa, hoy decido empezar, poco a poco, a seguir adelante con mi vida y con mis responsabilidades. Mi trabajo, mis empresas, mis más de 200 colaboradores y mi familia dependen de mí, y eso sigue siendo una prioridad”, expresó la DJ a través de Instagram.

El fallecimiento de B-King impacta profundamente la vida personal y profesional de Marcela Reyes - crédito @marcelareyes / Instagram

“Mi verdad no necesita defensa”: Marcela Reyes

Como ya se mencionó, el entorno de la DJ se ha visto marcado por una oleada de mensajes de apoyo y gestos de solidaridad, en un momento en que la artista enfrenta acusaciones en redes sociales relacionadas con el crimen de B King.

En medio de la presión mediática y la incertidumbre, la empresarios optó por refugiarse en su fe y en el respaldo de sus allegados, compartiendo públicamente muestras de gratitud y mensajes espirituales.

La DJ, conocida como la “reina de la guaracha”, se involucró activamente en la búsqueda de los desaparecidos, pero la atención se intensificó cuando usuarios en redes sociales recordaron un enfrentamiento previo entre ella y B King.

Marcela Reyes recibió un ramo de rosas y tarjetas de apoyo en medio de los señalamientos por su supuesta responsabilidad en el crimen de B King en México - crédito @marcelareyes/Instagram

En este contexto, Marcela compartió en sus redes sociales diversas manifestaciones de fe y agradecimiento. Entre las publicaciones recientes, la artista mostró un ramo de rosas que recibió como obsequio, acompañado del mensaje: “Mi verdad no necesita defensa porque tu papá Dios lo sabes todo”.

En otra imagen, sostiene una placa con un versículo bíblico: “Porque yo el Señor soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha, y te dice: No temas; Yo te ayudo (Isaías 41:13)”. Además, la empresaria publicó tarjetas de aliento enviadas por personas cercanas y expresó su gratitud: “Las amo amigas, gracias por ser mi soporte”.

Marcela Reyes recibió un ramo de rosas y tarjetas de apoyo en medio de los señalamientos por su supuesta responsabilidad en el crimen de B King en México - crédito @marcelareyes/Instagram

En un video difundido en sus redes, Marcela Reyes relató cómo uno de sus mejores amigos acudió a su domicilio para brindarle apoyo en medio de la adversidad. La DJ escribió:

“Me encerré muchos días en mi misma. Alejé a mi madre, a mi hijo... me perdí en la oscuridad y en la soledad. Necesitaba tiempo para digerir todo. Pero entendí que es necesario recibir un abrazo de las personas que te aman. Mi mejor amigo llegó de sorpresa y me dio ese abrazo largo, silencioso y lleno de calma que tanto necesitaba”.