La hija de James Rodríguez protagonizó video bailando con Gabriel Coronel, esposo de Daniela Ospina: así les fue con la coreografía

Salomé Rodríguez y Gabriel Coronel conquistan las redes con una coreografía familiar que derrite corazones - crédito @salomerodriguezospi y @gabrielcoronel/IG

La dinámica familiar entre Salomé Rodríguez y su padrastro, Gabriel Coronel, ha captado la atención de miles de usuarios en redes sociales tras la difusión de varios videos en el que ambos comparten complicidad y dejan en evidencia su buena relación.

Sin embargo, hay un video que está llamando la atención de los internautas porque en las imágenes aparece el presentador junto a la hija de Daniela Ospina y James Rodríguez realizando una coreografía con música colombiana de fondo.

En las imágenes, que rápidamente se viralizaron, Salomé demuestra su destreza en la pista, mientras que Coronel le sigue el paso y trata de demostrar la efectividad de su memoria, pues se trata de un reto que están realizando varias personas en las redes sociales.

El clip, de menos de un minuto de duración, muestra a Salomé y Gabriel Coronel realizando la coreografía entre risas, evidenciando la soltura de la menor en el baile y el esfuerzo de su padrastro por seguirle el ritmo.

Salomé Rodríguez y Gabriel Coronel bailan al son de música colombiana - crédito @gabrielcoronel/tiktok

De acuerdo con la publicación, la hija del 10 de la selección Colombia y el esposo de Daniela Ospina están bailando la TOMBORA, una canción que sacaron Andrés DJ, Freiler Texteo y Jorge Robles desde Quibdó en julio de 2025 y en los últimos días se ha viralizado una parte del tema en TikTok porque los usuarios le están haciendo coreografía a modo de reto.

Al inicio empiezan bailando salsa, luego hacen unos pasos de champeta y finalmente llega la cumbia al son de la chirimía. Además, llamó la atención que en los últimos segundos del clip sale el pequeño Lorenzo en pañal y termina sumandose al baile en los brazos de su papá

La escena, calificada por numerosos internautas como entrañable, generó una oleada de comentarios positivos que celebran la relación cercana entre ambos, pues Salomé no es la hija de Gabriel, pero se nota el buen trato que tienen y eso fue aplaudido por el público.

Entre las reacciones más destacadas se encuentran frases como: “Qué linda esa relación con su otro papá, se nota que la quiere como su hija”, “contagioso el baile, les quedó muy bien la coreografía” y “qué lindos, pero Salomé le gana, esa niña nació para bailar”.

Elogian relación de la hija de Daniela Ospina con su esposo Gabriel Coronel - crédito @daniela_ospina5/Instagram

Esta no es la primera vez que la hija mayor de Daniela Ospina protagoniza un baile con el presentador de Telumundo, ya que meses atrás habían publicado un video en el que aparecían realizando otra coreografía, pero habían llamado la atención porque Coronel no le pudo seguir el ritmo a su hijastra y esta nueva publicación sería la revancha.

La pasión de Salomé por el baile no es nueva; desde hace años comparte en su cuenta de Instagram diversas coreografías y ensayos, consolidando esta actividad como una de sus grandes aficiones. Ahora, este entusiasmo parece haber influido también en Gabriel Coronel, quien se ha sumado a los retos virales que la menor propone.

En una entrevista concedida al pódcast de Rodner Figueroa, Gabriel Coronel abordó cómo fue el inicio de su relación con Daniela Ospina, quien ya era madre soltera y el modelo venezolano confesó: “Es muy loco porque toda mi vida pensé que esto no iba a pasar, siempre decir que no me iba a meter con una mujer que tuviera hijos, para mí era un no, pero conseguí en Dani un ser humano lleno de valores y de principios, y en un mes y medio me llevó por el camino que estaba buscando, por eso se hizo más fuerte la admiración”, según relató a Rodner Figueroa.

El proceso de integrarse a un hogar donde ya existía una figura paterna representó un desafío para Coronel, el cual en sus palabras indicó: “Hay muchos puntos delicados en este tipo de conversaciones, pero hay una admiración por parte de los niños para que puedan crecer en un hogar donde hay una persona que hace una figura, y al final tú entiendes que todas tus acciones dentro del hogar van a influenciar”.