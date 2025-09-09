Colombia

La permanencia de Gero en el ‘Desafío 2025’ estaría en riesgo por recomendación médica: qué le pasa y quién lo remplazaría

El hijo de Juan Pablo Ángel lloró desconsolado ante la posibilidad de su salida del ‘reality’, de Caracol Televisión, pues aunque no se fracturó en el accidente que sufrió, debe guardar reposo para recuperarse del golpe

Danny Barros

Por Danny Barros

Gero quedó en la cuerda
Gero quedó en la cuerda floja del 'Desafío 2025' tras revisión médica por el accidente que tuvo en el reto millonario - crédito Caracol Televisión/Youtube

El regreso de Gerónimo Ángel a la casa Alpha estuvo marcado por la incertidumbre y la emoción tras sufrir una lesión durante uno de los retos del Desafío 2025.

Aunque el participante y cantante paisa, hijo del exfutbolista Juan Pablo Ángel, no presenta fracturas según la evaluación médica, el dolor y la preocupación por su estado físico han puesto en duda su permanencia en la competencia.

La posibilidad de que deba abandonar el programa por recomendación médica se mantiene, mientras su equipo y seguidores esperan una decisión definitiva.

El incidente ocurrió durante el reto millonario del capítulo 47, donde Gerónimo sintió un fuerte dolor de cabeza que motivó su atención por parte del personal médico del reality. Al regresar a la casa Alpha, compartió con sus compañeros el diagnóstico recibido.

Gero del 'Desafío 2025' preocupó al público tras grave lesión que tiene en riesgo su continuidad en el 'reality' - crédito Caracol Televisión/Youtube

“No había fractura ni nada grave, yo quería asegurarme de que todo estaba bien”, así fue como Gero le comunicó a sus compañeros del equipo Alpha el parte médico que tuvo al regresar del chequeo por las heridas que dejó su caída. La noticia trajo algo de alivio a la casa morada, aunque la tensión emocional persistió.

El impacto del accidente se reflejó en el ambiente del equipo Alpha. Al reencontrarse con sus compañeras Manuela, Valentina y Deisy, Gerónimo no pudo contener las lágrimas.

Sus compañeras lo rodearon y le ofrecieron palabras de aliento, recordándole la importancia de expresar sus sentimientos y la necesidad de apoyarse mutuamente en los momentos difíciles.

El consuelo y la empatía del grupo se hicieron evidentes, reforzando el lazo que los une dentro de la competencia.

En medio de la conversación, Valentina le preguntó a Gerónimo si había considerado la posibilidad de renunciar al Desafío 2025.

“Claro, yo creo que todo el mundo ha pensado eso, pero esta mañana me levanté y quise abrazar a mi hermanito y a mis papás. Soy una persona que se guarda todo y no me gusta mostrarme vulnerable”, con estas palabras el artista paisa expresó la vulnerabilidad y el peso emocional que enfrenta, así como el dilema entre continuar en el programa o priorizar su bienestar.

Gero, hijo del exfutbolista Juan Pablo Ángel, debió recibir atención médica luego de finalizada la prueba millonaria en el 'Desafío 2025' que lo dejó lesionado - crédito Caracol Televisión/Youtube

Gerónimo también compartió una reflexión sobre su experiencia personal, recordando el momento en que dejó su hogar a los trece años para perseguir sus sueños. Aunque expresó su felicidad por formar parte del reality de supervivencia, reconoció que la experiencia resulta exigente tanto física como emocionalmente.

La historia de Gerónimo Ángel en el reality muestra cómo los desafíos personales y las decisiones difíciles pueden marcar el camino hacia los sueños, incluso cuando implican dejar atrás lo conocido y afrontar el dolor de la distancia familiar.

¿Quién sería el reemplazo de Gero en caso de que se notificara su salida del ‘Desafío 2025′?

Gerónimo Ángel, participante del Desafío Siglo XXI, abandonó temporalmente La Ciudad de las Cajas para someterse a exámenes médicos tras manifestar que no se encontraba en óptimas condiciones físicas, según informó el programa colombiano.

Lucho habló de los momentos
Lucho habló de los momentos que más marcaron su experiencia en el 'Desafío 2025' - crédito @desafiocaracol/Instagram

De acuerdo con las reglas del reality, si un concursante debe salir por lesión, su lugar lo ocuparía el eliminado más reciente. En este caso, Lucho sería quien reingresaría al juego, ya que fue eliminado tras perder en el Box Negro por no cumplir su misión como El Elegido.

Durante el ciclo actual, Gero sufrió una herida en la ceja durante una prueba en el Box Blanco y, más adelante, volvió a sangrar en la pista durante el Desafío Millonario. Estos incidentes, junto con otros síntomas, motivaron su decisión de solicitar una evaluación médica y despedirse de sus compañeros de Alpha en el capítulo 46.

El diagnóstico de Gero aún no se ha dado a conocer. El programa señaló que podría regresar a la competencia si su salud lo permite, como ocurrió con Cami en el primer ciclo, aunque también existe la posibilidad de que una lesión confirmada lo deje fuera del reality. La resolución se revelará en el capítulo 47.

