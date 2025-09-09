Colombia

Karina García arremetió contra los papás de sus hijos y reveló que no recibe ayuda de ellos: “He sido fuerte y berraca”

La creadora de contenido se refirió a la relación que sostiene con sus exparejas y dio detalles de lo que cada uno le aporta a sus pequeños: “El de Isa es un padre ausente y el de Valentino al menos le da amor”

Danny Barros

Por Danny Barros

Guardar
Karina García lanzó duro mensaje
Karina García lanzó duro mensaje a los padres de sus hijos luego de afirmar que no recibe nada de ellos - crédito @karinagarciaoficiall/Instagram

Como pocas veces, Karina García decidió hablar de los papás de sus hijos, en especial del padre de su primogénita Isabella Vargas, del que se tiene poca información, ya que ella no ha hecho referencia a su relación.

No obstante, contó cómo se lleva el papá con su hija: “El es de ella lastimosamente un papá ausente, aunque ellos se hablan de vez en cuando”.

Al tiempo, la exconcursante de La casa de los famosos Colombia reveló que por parte de su pequeño Valentino no es que sea la mejor situación: “Smayv no es el mejor papá del mundo, pero por lo menos le da amor”, afirmó.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Karina García expuso a los padres de sus hijos asegurando que ninguno le aporta nada económicamente a sus pequeños - crédito @kellysarabia23/Instagram

La modelo paisa explicó que no recibe apoyo económico de los padres de sus hijos. Gracias a sus altos ingresos mensuales, ha logrado sacar adelante a su familia de manera independiente.

Por parte del padre de su hija mayor recibe cero aportes, según asegura, y que la relación entre ambos es esporádica, sin compromiso económico.

En cuanto al padre de su hijo menor, Valentino, señaló que, aunque no cumple con sus responsabilidades mínimas materiales, mantiene un vínculo afectivo con el niño. “O sea, económicamente no aporta, es bastante suave”, agregó.

Ante la elección entre dinero y cariño, García expresó que prefiere que sus hijos reciban amor, destacando la importancia de los lazos afectivos por encima del respaldo financiero.

“Gracias a Dios yo no necesito nada de ninguno de los papás de mis hijos. No necesito absolutamente nada, porque he sido lo suficientemente fuerte y berraca, como se dice acá en Medellín, para trabajar por mis niños y sacarlos adelante sola. Porque si fuera por los papás de mis hijos, o sea...“, relató Karina en charla con Eva Rey para su programa digital.

Se conocieron imágenes que revelan quién es el padre de Isa Vargas, la hija mayor de Karina García - crédito @lau419535/Tiktok

La influencer enfatizó que su bienestar financiero le ha permitido no depender de la ayuda de sus exparejas.

Afirmó que no necesita nada de los padres de sus hijos y atribuyó su capacidad para afrontar esta situación a su éxito profesional y a la disciplina con la que maneja sus recursos.

En relación con sus ingresos, García sorprendió al compartir la magnitud de las cifras que puede alcanzar en un solo mes.

Explicó que sus ganancias varían según las campañas publicitarias que logra concretar, pero ofreció un ejemplo concreto.

Karina García y Smayv estuvieron
Karina García y Smayv estuvieron durante 5 años juntos y fruto de su amor nació su pequeño Valentino - crédito @valentinnobaby/Instagram

Karina García reveló cuánto gana mensualmente como ‘influencer’ en redes sociales desde que participó en ‘La casa de los famosos’

“Desde que salí de La Casa hubo un mes que nos hicimos casi COP 600 millones”. Esta declaración evidencia el alto potencial económico que ofrece el sector de los creadores de contenido en redes sociales, donde la gestión de la imagen y la popularidad pueden traducirse en ingresos millonarios.

Karina García contó la razón
Karina García contó la razón por la que ya no está creando contenido para adultos en OnlyFans - crédito @karinagarciaoficiall/Instagram

García detalló que su éxito no es fruto de la casualidad, sino del manejo riguroso de sus finanzas y de la inversión constante en su propia empresa y en otros proyectos.

Se describió como “súper juiciosa” con el dinero, lo que le ha permitido construir un patrimonio sólido y mantener la estabilidad de su familia.

En el ámbito personal, García abordó su relación con el cantante Altafulla. Aclaró que, a pesar de compartir una vida en pareja, ambos mantienen sus finanzas separadas y no discuten sobre sus respectivos ingresos.

“No hablamos de eso, él con sus finanzas, yo con las mías”, señaló, dejando claro que la independencia económica es un valor fundamental en su relación.

Actualmente, la creadora de contenido se encuentra enfocada en su preparación física para un próximo combate de boxeo en Bogotá, donde se enfrentará a la mexicana Karely Ruiz.

Este nuevo reto deportivo se suma a su agenda profesional y refleja la versatilidad que caracteriza su carrera.

A lo largo de su trayectoria, Karina García ha demostrado que la determinación y la capacidad de trabajo pueden ser suficientes para superar la falta de apoyo externo y garantizar el bienestar de sus hijos, consolidándose como el principal sostén de su familia.

Temas Relacionados

Karina GarcíaLa Casa de los Famosos ColombiaKarina García hijosKarina García WestcolExparejas de Karina GarcíaPapá hija de Karina GarcíaColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

Con video, así motivó la selección Venezuela a sus hinchas y jugadores previo al partido ante Colombia: “Tendremos que tumbar la puerta”

El delantero venezolano Salomón Rondón protagoniza un emotivo video en el que llama a la selección y a la hinchada a unirse como uno solo, para enfrentar a la selección colombiana

Con video, así motivó la

Carla Giraldo contó cómo conoció a su nuevo novio y dio detalles de sus planes futuros en pareja: “Llevamos un buen tiempo”

La presentadora de ‘La casa de los famosos’ habló de su actual relación sentimental con el fotógrafo Roberto Asís y reveló qué fue lo que más la enamoró de él: “No tenía idea de quién era yo”

Carla Giraldo contó cómo conoció

Gustavo Petro se refirió a informe de la Contraloría sobre la crítica situación de la Nueva EPS: “No aclara, pura “mala leche”"

El Contraloría General de la Nación advierte que las anomalías detectadas en la EPS intervenida involucran cifras billonarias y afectan directamente la gestión de la entidad

Gustavo Petro se refirió a

Dorado Mañana resultado último sorteo hoy 9 de septiembre de 2025

Infobae Colombia te comparte los últimos números y la combinación ganadora de una de las loterías más populares del país

Dorado Mañana resultado último sorteo

Armando Benedetti lanzó fuertes críticas a los alcaldes que viajaron a Washington sin autorización del Gobierno: no deben pedir permiso si “van a ir a Disney World”

El ministro del Interior advirtió que ningún funcionario local puede establecer relaciones con representantes de otro Estado sin la autorización del Ejecutivo

Armando Benedetti lanzó fuertes críticas
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Quién es alias Jimmy, el

Quién es alias Jimmy, el hombre que estaría detrás de la asonada de soldados en el Cauca, según la inteligencia militar

Tras la liberación de 45 soldados en Cauca, el Ministerio de Defensa cuáles son los militares que permanecen secuestrados en el país

ELN presentará propuesta para reactivar diálogos de paz con el Gobierno

Video: un ataque con explosivos sacudió puesto fluvial de la Armada en Putumayo

Disidencias de las Farc reconocieron asesinato de la patrullera Paula Ortega

ENTRETENIMIENTO

Isabella Ladera habría filtrado el

Isabella Ladera habría filtrado el video íntimo con Beéle, aseguró Valentino Lázaro: “Ella tenía todo premeditado”

Gerard Piqué deja atrás su historia con Shakira ante rumores de boda con Clara Chía: fotos en Beverly Hills lo revelarían

Westcol aseguró que lo afectarían las críticas si se llegase a filtrar un video íntimo suyo

Beéle rompe el silencio tras la filtración de un video íntimo con Isabella Ladera y anuncia acciones legales

Karina García arremetió contra los papá de sus hijos y reveló que no recibe ayuda de ellos: “He sido fuerte y berraca”

Deportes

Estas son todas las victorias

Estas son todas las victorias de etapa de los ciclistas colombianos en la Vuelta a España: Egan Bernal es el vigesimocuarto

Así formaría la selección Colombia contra Venezuela: habría cambios importantes y futbolistas que juegan su última Eliminatoria serían titulares

Carlos Antonio Vélez le respondió a Néstor Lorenzo por polémicas declaraciones sobre “fracaso” con la selección Colombia: “No me diga”

Etapa 16 de la Vuelta a España 2025 EN VIVO hoy: victoria para Egan Bernal, su primer triunfo en la carrera española

Venezuela vs. Colombia - EN VIVO: siga en directo el último partido de la Eliminatoria Sudamericana rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026