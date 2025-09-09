Karina García arremetió contra los papás de sus hijos y reveló que no recibe ayuda de ellos: “He sido fuerte y berraca”

Karina García lanzó duro mensaje a los padres de sus hijos luego de afirmar que no recibe nada de ellos - crédito @karinagarciaoficiall/Instagram

Como pocas veces, Karina García decidió hablar de los papás de sus hijos, en especial del padre de su primogénita Isabella Vargas, del que se tiene poca información, ya que ella no ha hecho referencia a su relación.

No obstante, contó cómo se lleva el papá con su hija: “El es de ella lastimosamente un papá ausente, aunque ellos se hablan de vez en cuando”.

Al tiempo, la exconcursante de La casa de los famosos Colombia reveló que por parte de su pequeño Valentino no es que sea la mejor situación: “Smayv no es el mejor papá del mundo, pero por lo menos le da amor”, afirmó.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Karina García expuso a los padres de sus hijos asegurando que ninguno le aporta nada económicamente a sus pequeños - crédito @kellysarabia23/Instagram

La modelo paisa explicó que no recibe apoyo económico de los padres de sus hijos. Gracias a sus altos ingresos mensuales, ha logrado sacar adelante a su familia de manera independiente.

Por parte del padre de su hija mayor recibe cero aportes, según asegura, y que la relación entre ambos es esporádica, sin compromiso económico.

En cuanto al padre de su hijo menor, Valentino, señaló que, aunque no cumple con sus responsabilidades mínimas materiales, mantiene un vínculo afectivo con el niño. “O sea, económicamente no aporta, es bastante suave”, agregó.

Ante la elección entre dinero y cariño, García expresó que prefiere que sus hijos reciban amor, destacando la importancia de los lazos afectivos por encima del respaldo financiero.

“Gracias a Dios yo no necesito nada de ninguno de los papás de mis hijos. No necesito absolutamente nada, porque he sido lo suficientemente fuerte y berraca, como se dice acá en Medellín, para trabajar por mis niños y sacarlos adelante sola. Porque si fuera por los papás de mis hijos, o sea...“, relató Karina en charla con Eva Rey para su programa digital.

Se conocieron imágenes que revelan quién es el padre de Isa Vargas, la hija mayor de Karina García - crédito @lau419535/Tiktok

La influencer enfatizó que su bienestar financiero le ha permitido no depender de la ayuda de sus exparejas.

Afirmó que no necesita nada de los padres de sus hijos y atribuyó su capacidad para afrontar esta situación a su éxito profesional y a la disciplina con la que maneja sus recursos.

En relación con sus ingresos, García sorprendió al compartir la magnitud de las cifras que puede alcanzar en un solo mes.

Explicó que sus ganancias varían según las campañas publicitarias que logra concretar, pero ofreció un ejemplo concreto.

Karina García y Smayv estuvieron durante 5 años juntos y fruto de su amor nació su pequeño Valentino - crédito @valentinnobaby/Instagram

Karina García reveló cuánto gana mensualmente como ‘influencer’ en redes sociales desde que participó en ‘La casa de los famosos’

“Desde que salí de La Casa hubo un mes que nos hicimos casi COP 600 millones”. Esta declaración evidencia el alto potencial económico que ofrece el sector de los creadores de contenido en redes sociales, donde la gestión de la imagen y la popularidad pueden traducirse en ingresos millonarios.

Karina García contó la razón por la que ya no está creando contenido para adultos en OnlyFans - crédito @karinagarciaoficiall/Instagram

García detalló que su éxito no es fruto de la casualidad, sino del manejo riguroso de sus finanzas y de la inversión constante en su propia empresa y en otros proyectos.

Se describió como “súper juiciosa” con el dinero, lo que le ha permitido construir un patrimonio sólido y mantener la estabilidad de su familia.

En el ámbito personal, García abordó su relación con el cantante Altafulla. Aclaró que, a pesar de compartir una vida en pareja, ambos mantienen sus finanzas separadas y no discuten sobre sus respectivos ingresos.

“No hablamos de eso, él con sus finanzas, yo con las mías”, señaló, dejando claro que la independencia económica es un valor fundamental en su relación.

Actualmente, la creadora de contenido se encuentra enfocada en su preparación física para un próximo combate de boxeo en Bogotá, donde se enfrentará a la mexicana Karely Ruiz.

Este nuevo reto deportivo se suma a su agenda profesional y refleja la versatilidad que caracteriza su carrera.

A lo largo de su trayectoria, Karina García ha demostrado que la determinación y la capacidad de trabajo pueden ser suficientes para superar la falta de apoyo externo y garantizar el bienestar de sus hijos, consolidándose como el principal sostén de su familia.