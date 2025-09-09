Colombia

Colombiano fue detenido en España por robar y violar a un hombre después de drogarlo

Las autoridades piden a las víctimas de ataques similares denunciar sin temor a ser juzgados, pues así pueden ubicar a los criminales

Jenny Alejandra Bustos Granados

Por Jenny Alejandra Bustos Granados

Guardar
El criminal fue ubicado en
El criminal fue ubicado en Malasaña antes de que huyera del país - crédito Pexels

Un joven colombiano, de 19 años, fue detenido en Madrid (España) tras ser acusado de robo y agresión sexual mediante sumisión química a un hombre en la localidad de Sitges, ubicada al suroeste de Barcelona. La Policía Nacional sospecha que el detenido podría estar implicado en otros delitos similares cometidos durante su breve estancia en el país.

De acuerdo con el reporte oficial, el arresto se llevó a cabo el martes 2 de septiembre en el barrio de Malasaña, cuando el sospechoso salía de un apartamento con destino al aeropuerto de Barajas y llevaba consigo una maleta repleta de relojes Rolex, joyas, dispositivos electrónicos y dinero en efectivo, tanto en euros como en dólares.

La intervención fue posible gracias a la hermana de la víctima, que, con la colaboración de un experto en ciberseguridad de su empresa, logró rastrear la ubicación de los presuntos delincuentes utilizando las direcciones IP de los dispositivos robados. Y es que los ladrones continuaron utilizando el teléfono móvil robado para recibir códigos bancarios y acceder a las cuentas de la víctima, lo que permitió su localización exacta en una vivienda.

Tras identificar el domicilio, la hermana de la víctima se desplazó hasta el lugar y notificó a la Policía que permanecería allí, por lo que se acordó que, en caso de que los sospechosos salieran, debía utilizar un código especial para activar la intervención policial.

Tras varias horas de espera, los dos sospechosos abandonaron el inmueble con sus maletas. Así que la familiar de la víctima y su pareja los retuvieron hasta la llegada de más de una docena de agentes que llevaron a cabo la detención.

El agresor y su hermana
El agresor y su hermana utilizaron drogas para adormecer a su víctima - crédito Colprensa

La víctima fue engañada

El caso ocurrió el viernes 29 de agosto de 2025, cuando Sergio, un joven de 33 años residente en Sitges, salió a un bar con amigos y conoció a un hombre que se presentó como Diego y a una mujer que dijo llamarse Ana, aunque eran identidades falsas.

Tras varias horas, Diego propuso continuar la noche en la vivienda de Sergio. Una vez allí, Sergio percibió un sabor amargo en la bebida que le ofreció su invitado y comenzó a sentirse desorientado, perdiendo el conocimiento poco después.

Al día siguiente, la madre de Sergio lo encontró desnudo en su cama, con lesiones corporales y signos compatibles con una posible agresión sexual. Además, notó la desaparición de joyas, dispositivos electrónicos y que las cuentas bancarias de su hijo estaban vacías, proceso que fue realizado mediante el reconocimiento facial del teléfono móvil.

La víctima fue trasladada al hospital, donde permaneció desorientada por varias horas. Mientras tanto, los sospechosos viajaron a Madrid con la intención de huir a Colombia, aunque la hermana de Sergio, con la ayuda del especialista en ciberseguridad, logró localizar a los presuntos autores y colaboró con las fuerzas de seguridad para su detención.

Las autoridades trabajan por verificar
Las autoridades trabajan por verificar si el agresor es responsable de otros ataques en la ciudad - crédito @mossos / X

Las autoridades identificaron al agresor como Neider Edilson O. J. y a su hermana como Jennyfer, de nacionalidad colombiana y en situación regular en España tras ingresar desde Italia. La joven, de 24 años, también fue detenida y los dos fueron enviados a prisión.

Entre tanto, las autoridades continúan las investigaciones para identificar a posibles afectados adicionales. Cabe mencionar que en los últimos años, la Policía Nacional ha detenido a otros ciudadanos colombianos, entre ellos integrantes de la denominada banda del Grindr, acusados de robar en domicilios de hombres homosexuales a los que adormecían con potentes fármacos.

A pesar de las lesiones físicas y el trauma sufrido, Sergio mostró su agradecimiento a su hermana, a la Policía y al experto en ciberseguridad y pidió que cualquier persona que haya sido víctima de hechos similares denuncie sin miedo ni vergüenza para facilitar la investigación.

