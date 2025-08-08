Colombia

Fue abatido alias Miller, cabecilla de las disidencias en Guaviare y señalado del asesinato de siete soldados

Fuentes oficiales confirmaron la baja de Aníbal Garavito Hernández durante una operación militar en Puerto Cachicamo, tras el asesinato de siete soldados que impulsó la ofensiva del Gobierno contra grupos armados ilegales

Frank Saavedra

Por Frank Saavedra

Guardar
La muerte de alias 'Miller'
La muerte de alias 'Miller' debilita a las disidencias de las Farc en Guaviare - crédito Fuerzas Militares

Aníbal Garavito Hernández, alias Miller, conocido por su papel como cabecilla de la estructura Jhon Linares, del Bloque Jorge Suárez Briceño, de las disidencias de las Farc, fue abatido en una operación militar ejecutada en Puerto Cachicamo, una zona rural del municipio de San José del Guaviare.

Según información oficial, la confrontación fue el resultado de un operativo coordinado de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, en cumplimiento de una estrategia para desarticular los principales mandos de las disidencias que operan en el suroriente del país.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Según información revelada por El Tiempo, la operación militar se desarrolló en el momento que un tirador de alta precisión llegó a Puerto Cachicamo y con un disparo certero en el pecho dio de baja al guerrillero.

Alias Miller figuraba entre los objetivos prioritarios tras el asesinato de siete militares registrado en abril de este año en el departamento del Guaviare, hecho que generó conmoción y el reforzamiento de acciones de inteligencia y seguridad en la región.

El ministro de Defensa, Pedro
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, había priorizado la captura de "Miller" para restablecer la seguridad - crédito Juan Diego Cano/Presidencia

El Ministerio de Defensa, encabezado por Pedro Sánchez, había ofrecido una recompensa de $50 millones por información que facilitara la ubicación y captura de Garavito Hernández, identificado como responsable directo del ataque que cobró la vida de los uniformados.

La muerte de “Miller” representa un golpe clave en la lucha contra las disidencias que operan bajo el mando de alias Calarcá Córdoba.

De acuerdo con los reportes, Garavito Hernández sería uno de los coordinadores de las acciones terroristas ejecutadas por la estructura Jhon Linares, entre ellas el ataque perpetrado en abril mientras los soldados realizaban labores de patrullaje y control territorial en Guaviare.

Quién era alias Miller, el temido líder de las disidencias en Guaviare y pieza clave del narcotráfico

Alias “Miller”, exfirmante del Acuerdo
Alias “Miller”, exfirmante del Acuerdo de Paz, lideraba la estructura Jhon Linares y enfrenta órdenes de captura por varios delitos - crédito Fuerzas Militares/EFE

Aníbal Garavito Hernández, conocido bajo el alias de Miller, se consolidó como uno de los actores más relevantes en la dinámica del conflicto armado en el sur de Colombia.

Tras haber hecho parte del proceso de paz de 2016 como guerrillero de las Farc y firmante del acuerdo, “Miller” terminó reincidiendo en la vida criminal.

Encabezaba la estructura criminal “Jhon Linares” de las disidencias “Calarcá Córdoba”, con una creciente influencia en los departamentos de Guaviare y Meta.

Según información recabada por las Fuerzas Militares, Alias Miller estaba detrás del ataque contra el pelotón del Batallón de Infantería No. 19 Joaquín París, que ejecutaba labores de seguridad en el Antiguo Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (Aetcr) de Charras, en Guaviare.

Este ataque, que puso en la mira la presencia y el poder de las disidencias armadas en la zona, significó una nueva alerta sobre la situación de seguridad en esa región estratégica para el narcotráfico y el control territorial.

Nacido en Florencia, Caquetá, y con 43 años, Miller tenía un extenso prontuario que comenzó cuando ingresó a la guerrilla siendo aún menor de edad.

Alias Miller formaba parte de
Alias Miller formaba parte de la estructura guerrillera liderada por "Calarcá Córdoba" - crédito Luisa González/Reuters

A lo largo de los años dentro de las Farc, fue ascendiendo hasta alcanzar posiciones de confianza tras la consolidación de las disidencias, en las que terminó como uno de los hombres más cercanos a “Calarcá Córdoba”, líder de ese grupo renegado.

A pesar de haber abandonado las armas formalmente en 2016 y haberse acogido al proceso de reincorporación, “Miller” volvió a las estructuras armadas ilegales.

Poco a poco ganó relevancia organizativa, hasta ser designado por “Calarcá Córdoba” como responsable de las actividades ilícitas en Meta y Guaviare, territorios fundamentales tanto para el tráfico de drogas como para el movimiento de recursos ilícitos y el abastecimiento de las estructuras armadas.

De acuerdo con fuentes del Ministerio de Defensa y de las Fuerzas Militares, alias “Miller” construyó un poderío basado en la intimidación a los campesinos que se dedican al cultivo de hoja de coca en Guaviare.

Las autoridades documentaron que el líder armado obliga a los cultivadores de la región a venderle la pasta base de coca a un precio fijo de dos millones de pesos. Posteriormente, esa materia prima es comercializada en otros mercados a un valor mucho mayor, lo que genera “inconformismos y temor entre los campesinos”, quienes son víctimas de amenazas y de extorsiones constantes.

El impacto de sus acciones no solo recae en los actores ilegales, sino también en la vida diaria de los habitantes de la zona, que deben sobrevivir bajo el control territorial ejercido por la estructura criminal y las restricciones impuestas por los grupos armados.

Desde el Ministerio de Defensa se confirmó que sobre alias “Miller” pesan múltiples órdenes de captura por la comisión de diferentes delitos, incluidos los homicidios recientes de miembros del Ejército Nacional, así como otros crímenes asociados a su papel como jefe de una organización armada ilegal.

“Miller” podría haber enfrentado penas de hasta 37 años de prisión, según la información oficial entregada desde ese despacho.

Temas Relacionados

Disidencias de las FarcAníbal Garavito HernándezPedro SánchezDisidencias de alias Calarcá CórdobaJhon LinaresBloque Jorge Suárez BriceñoPuerto CachicamoFuerza PúblicaEjército NacionalFuerzas MilitaresMinisterio de DefensaPolicía NacionalColombia-noticias

Más Noticias

Distrito anunció drásticas medidas tras los disturbios en concierto de Damas Gratis en el Movistar Arena: los hechos dejaron un muerto

Además de la víctima mortal, los enfrentamientos causaron heridas a más de 20 personas y múltiples escenas de caos obligaron a las autoridades a reforzar la seguridad para eventos masivos en la ciudad

Distrito anunció drásticas medidas tras

Millonarios vs. Deportivo Cali EN VIVO, fecha 6 de la Liga Betplay: hora y dónde ver otra edición del clásico en El Campín

En uno de los partidos más destacados de la fecha, los dos equipos llegan necesitados de resultados por la mala campaña que viven en la liga

Millonarios vs. Deportivo Cali EN

El periodista deportivo Mario Alfonso Escobar, conocido como “Doctor Mao”, se encuentra en delicado estado de salud en Cali: esto se sabe

El reconocido periodista deportivo del Valle del Cauca permanece internado bajo estricta vigilancia médica, mientras especialistas preparan un procedimiento especializado para estabilizarlo

El periodista deportivo Mario Alfonso

Según el ranking 2025 de Time Out, esta ciudad colombiana entró en los cinco mejores destinos para comer en Sudamérica

El 89 % de los habitantes considera asequible salir a comer, mientras que el 94 % destaca el bajo costo de tomar un café en la ciudad

Según el ranking 2025 de

Aida Victoria Merlano reveló los trucos que ha llevado a cabo después de dar a luz para recuperar su cuerpo

La empresaria barranquillera compartió cómo ha logrado volver a su figura tras el nacimiento de su hijo Emi, fruto de su relación con Juan David Tejada

Aida Victoria Merlano reveló los
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Turista británico que dejó su

Turista británico que dejó su castillo por hallar una orquídea en selvas colombianas terminó secuestrado: esta es la historia

Sicarios mataron a tiros a un taxista en Ciudad Bolívar, Bogotá, mientras esperaba una carrera: el crimen ocurrió a pocas cuadras de un CAI

El calvario de la familia de uno de los soldados secuestrados por el ELN en Venezuela: “Tienen la intención de liberarlos, pero el Gobierno no se pronuncia”

Joven de 23 años murió a tiros en Cúcuta mientras veía el partido entre Cúcuta Deportivo y Atlético Nacional

Gobernador de Bolívar anunció el levantamiento del paro armado del ELN en el sur de Bolívar: “Nuestras ayudas siguen en camino”

ENTRETENIMIENTO

La vorágine y otras 9

La vorágine y otras 9 series en HBO Max Colombia para ver el fin de semana

Karina García confesó qué es lo que más admira y lo que no soporta de Altafulla

El comediante Hassam reveló cómo unos familiares ofrecieron espectáculos a su nombre y estafaron a terceros: “Eso fue un negociazo”

Excreadora de contenido para adultos confesó por qué dejó Onlyfans y le envió un consejo a las que quieren empezar a trabajar en la página

Concierto de Damas Gratis en Bogotá no será reprogramado tras violentos enfrentamientos en el Movistar Arena: promotores anunciaron acciones legales

Deportes

Millonarios vs. Deportivo Cali EN

Millonarios vs. Deportivo Cali EN VIVO, fecha 6 de la Liga Betplay: hora y dónde ver otra edición del clásico en El Campín

El periodista deportivo Mario Alfonso Escobar, conocido como “Doctor Mao”, se encuentra en delicado estado de salud en Cali: esto se sabe

Así fue la lujosa jugada de Luis Díaz frente al defensor argentino Cristian ‘Cuti’ Romero, en el amistoso Bayern Múnich vs. Tottenham

Juan Valdez llegó como nuevo patrocinador del River Plate de Juan Fernando Quintero y Miguel Ángel Borja

Luto en el periodismo deportivo colombiano: el cartagenero Eugenio Baena Calvo murió a los 71 años