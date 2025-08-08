Colombia

La relación de las Farc con Maduro y Diosdado Cabello que quedó en evidencia tras millonaria recompensa ofrecida por Estados Unidos

La mayor recompensa en la historia estadounidense se destina a quien aporte datos que permitan capturar a la cabeza del Gobierno venezolano, acusado de liderar una red internacional de narcotráfico y conspiración con las Farc

Daniel Esteban Reyes Espinosa

Por Daniel Esteban Reyes Espinosa

Altos funcionarios venezolanos y miembros
Altos funcionarios venezolanos y miembros de las Farc son señalados por Washington de coordinar operaciones ilícitas, tráfico de drogas y suministro de armamento militar, intensificando la tensión diplomática con Caracas - crédito Ariana Cubillos / AP Foto

El ofrecimiento de una recompensa de cincuenta millones de dólares por la implicación del líder del régimen venezolano Nicolás Maduro en actividades de narcotráfico está estrechamente relacionada con el denominado ‘cartel de los Soles’.

De acuerdo con revelaciones de enero, esta organización delictiva estaría compuesta por altos funcionarios venezolanos y por integrantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc).

Las autoridades estadounidenses precisaron que “Maduro participó en una conspiración narcoterrorista corrupta y violenta con las Farc. Negoció envíos de varias toneladas de cocaína producida por las Farc; ordenó al ‘cártel de los Soles’ que proporcionara armas de grado militar a las Farc; coordinó con narcotraficantes en Honduras y otros países para facilitar el tráfico de drogas a gran escala; y solicitó asistencia a la cúpula de las Farc para entrenar a un grupo de milicianos no autorizados que funcionaba, en esencia, como una unidad de las fuerzas armadas para el ‘cartel de los Soles’”.

La inédita suma ofrecida por
La inédita suma ofrecida por Washington para capturar a Maduro marca un punto de inflexión en la presión global sobre el régimen venezolano y revela la gravedad de las acusaciones de narcoterrorismo a nivel estatal - crédito deahq / Instagram

En el centro de la acusación aparece Diosdado Cabello Rondón, considerado número dos del chavismo, señalado por “coordinar con las Farc para promover la conspiración narcoterrorista con el fin de transportar y distribuir grandes cargamentos de cocaína; beneficiarse, y hacer que otros participen, en la provisión de seguridad fuertemente armada para proteger los cargamentos de cocaína; hacer que grandes cantidades de cocaína previamente incautada se vendieran a narcotraficantes a cambio de millones de dólares; interferir con las investigaciones de narcotráfico y los casos penales pendientes en Venezuela y otros lugares”.

Las autoridades detallan, además, el suministro de “armas de grado militar, incluidas ametralladoras, municiones, lanzacohetes y equipos explosivos” hacia la guerrilla colombiana.

El Departamento de Justicia recuerda que en marzo de 2020 Cabello Rondón fue acusado en una corte federal del Distrito Sur de Nueva York por conspiración para cometer narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y cargos asociados de armas de fuego, de acuerdo con las secciones correspondientes del Código de los Estados Unidos.

Con todas estas acusaciones, la oferta de recompensa por información sobre Nicolás Maduro no solo constituye un punto álgido en la tensión diplomática entre Washington y Caracas, sino también una declaración contundente sobre la magnitud que le atribuyen a las operaciones ilícitas con presunta participación desde la cúpula del Estado venezolano.

El proceso judicial contra el
El proceso judicial contra el ministro de Trabajo se centra en su presunta intervención para obtener beneficios económicos a cambio de favores administrativos, reavivando el debate sobre la transparencia en la función pública - crédito Europa Press; Julián Ríos Monroy

El ofrecimiento de una recompensa de cincuenta millones de dólares por información que permita capturar y condenar a Nicolás Maduro representa la mayor suma jamás puesta por los Estados Unidos por un individuo, superando al monto que en su momento se asignó por Osama Bin Laden.

En palabras de la Oficina Externa de los EE. UU. para Venezuela: “Esa es la recompensa más grande en nuestra historia, y el DOBLE de la cantidad ofrecida por Osama bin Laden. Espero la pronta restauración del gobierno constitucional en Venezuela, que rechazó abrumadoramente a Maduro y votó por @EdmundoGU y @MariaCorinaYA el año pasado (SIC)”, manifestaron a través de su cuenta oficial.

La decisión de aumentar el monto responde a las acusaciones sostenidas durante años por las autoridades estadounidenses, quienes señalan a Maduro “como líder del cartel de los Soles, responsable del tráfico de drogas hacia Estados Unidos” desde hace más de una década.

Estados Unidos ofrece 50 millones
Estados Unidos ofrece 50 millones de dólares por información que permita la captura del dictador venezolano - crédito Reuters/Colprensa

El pasado 25 de julio de 2025, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos designó formalmente a dicha organización criminal venezolana como “terroristas globales especialmente designados”.

Las investigaciones revelan que miembros del gobierno de Venezuela y de las fuerzas armadas estarían involucrados en el tráfico ilícito de estupefacientes a gran escala.

El Gobierno estadounidense, en una declaración, reiteró su desconocimiento de la legitimidad de Maduro como presidente de Venezuela.

“Maduro afirmó haber ganado las elecciones presidenciales de Venezuela del 28 de julio de 2024, pero no presentó ninguna prueba de que hubiera ganado”, sostuvieron, enfatizando que el mandatario continúa en el poder desde 2020 a través de mecanismos que, según Washington, han “estrangulado la democracia”.

Temas Relacionados

Nicolas MaduroDiosdado CabelloDisidencias de las FarcEstados UnidosCartel de los SolesRecompensas contra NarcóticosColombia-Noticias

