Mariana Zapata habría cobrado por tomarse una fotografía con ella en su estand de ExpoBelleza

Mariana Zapata está en el ojo del huracán, debido al enfrentamiento que protagonizó junto a Aida Victoria Merlano, porque la barranquillera dio su opinión sobre lo que pasaba realmente en la relación de la empresaria con Melissa Gate, exparticipante de La casa de los famosos Colombia.

Después de que se viralizara la información que circuló en diferentes portales de entretenimiento en redes sociales, Zapata nuevamente vuelve a ser tendencia, esta vez por un video en el que, aparentemente, condiciona a sus seguidores la compra de productos de su emprendimiento para poder tomarse una foto junto a ella.

El clip muestra a la también creadora de contenido con micrófono en mano diciendo que “el que quiera una fotico con Stiven o conmigo, ya saben, deben tener alguna compra de cualquier producto y acá a la izquierda la muestran la facturita para que se pasen por aquí”.

Esto provocó una ola de comentarios de parte de los internautas, que criticaron el comportamiento y justificaron la actitud de Melissa de cobrar por su presencia.

Comentarios como “tener que comprarle para una foto con ella, me parece exagerado” o “estoy casi segura que eso lo hacía con el objetivo de vender porque hasta ahora no he sabido qué es lo que vende”, son algunos de los que se pudieron leer en las diferentes publicaciones que viralizaron el momento.

El novio arrepentido de Mariana Zapata

Otra de las publicaciones que se ha hecho viral en redes sociales, fue la supuesta advertencia que le habría hecho Mr. Stiven a Aida Victoria Merlano para que no se metiera en asuntos que no le correspondían. Sin embargo, recientemente se conoció un video en el que el novio de Mariana Zapata se retractaba de sus declaraciones “por recomendación” de la empresaria paisa”

“Obviamente, hoy me iba a poner a hablar muchas cosas, que a la final reflexioné y mi novia realmente fue ella la que me hizo reflexionar, porque me dijo ‘no vaya a hablar de nada de esas cosas’ …”, indicó inicialmente el creador de contenido.

De acuerdo con sus declaraciones, para Mr. Stiven la barranquillera Merlano Manzaneda habla con un criterio que para él “como si se tratara de la mujer más inteligente del mundo”, haciendo alarde de un aparente empoderamiento femenino y “yo tengo un par de historias que son verídicas y reales, que hacen que todo lo que ella diga y haga, valga mierd*”.

Según dijo, llevaba mucho tiempo sin escuchar a la creadora de contenido referirse de esa manera como lo hacía cuando se enfrentaba a creadoras de contenido como Yina Calderón, pero “desde que terminó con el streamer (Westcol) no la había vuelto a escuchar”. Y recalcó su discurso que necesitaba volver a sonar, pegándose del enfrentamiento entre Melissa y Mariana Zapata.

Así inició el enfrentamiento

La creadora de contenido habló sobre la amistad y los negocios - crédito @aidavictoriam/IG

La exparticipante de La casa de los famosos Colombia le habría cobrado cerca de siete millones de pesos por ser imagen de su emprendimiento.

“Me dolió, porque pensé que éramos amigas”, dijo Mariana, a lo que después Melissa respondió: “Una cosa es la amistad y otra el negocio”, lo que provocó un cruce de palabras, en el que incluso Aida Victoria Merlano también se involucró y dio su opinión sobre lo que para ella implica una amistad y se debe separar de los negocios.

La hija de la excongresista Aida Merlano aseguró que cada persona le pone el precio al trabajo que considera que hace: “Así funciona la economía. Si ella consigue una marca que está dispuesta a pagarle ese valor por ese servicio, eso vale…”. Otro de los puntos que tocó Aida Victoria tiene que ver con el apoyo que presumió Zapata hacia Melissa cuando estaba en el reality de famosos: “Yo la vi con camiseta, con la cara estampada, repartiendo volantes, chupando sol, las dos se apoyaron”.