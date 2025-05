Marcela Reyes confirmó que Karina García tuvo un romance con su exesposo: “Los habían visto en situaciones comprometedoras”

Así lo dio a conocer en medio de una entrevista con 'Buen día, Colombia' - crédito ValeriaCristan7/X

Marcela Reyes y Karina García son grandes amigas; sin embargo, un reciente episodio en el que la DJ estuvo como invitada en una de las fiestas de La casa de los famosos Colombia puso en duda la cercanía de estas dos mujeres.

Recientemente, Reyes estuvo como invitada en el matutino del Canal RCN Buen día Colombia, en el que habló de una situación que involucra a la modelo paisa.

De acuerdo con la artista de guaracha, García sí se involucró sentimentalmente con su expareja, que de acuerdo con imágenes de la nota sería B-King el involucrado en el escándalo.

Aunque la DJ no se había referido al hecho de su separación, decidió hablar debido a los constantes comentarios que recibió de su comportamiento cuando estuvo como invitada en el reality.

Según indicó Marcela Reyes, en el momento se sintió muy confundida por la cantidad de información que le contaron sobre la relación a escondidas que tenían su exesposo y su amiga.

“Me contaron muchas situaciones que habían sucedido con mi expareja y con mi amiga. Que mi expareja y mi amiga tenían una relación sentimental a escondidas … Me hablaron de situaciones muy fuertes en las que los habían visto muy comprometedoras … Me dio muy duro, pero me llegan más y más personas, mensajes”, por lo que decidió confrontar la situación.

Aseguró que se sintió muy triste y confundida por la situación que estaba enfrentando.

“Traté de ser lo más profesional posible cuando entré a la casa, tenía muchas restricciones, por eso fue que no me pude comunicar muy bien”. Concluyó que antes de entrar a escena, las lágrimas comenzaron a caer por sus mejillas, pero “después de entrar respiré y quise soltar el tema”.

Como era de esperarse, las reacciones por estas declaraciones de Marcela Reyes no tardaron en aparecer, por lo que rápidamente los mensajes que más llaman la atención son: “Karina dejando claro por qué es llamada la her-moza de Colombia”; “razón tenía la Epa cuando dijo que si Karina pasaba por el lado de tu marido, te lo quitaba solo si tenía plata”; “retiro mi apoyo a Karina”; “la producción ya debería soltar a Karina, le están haciendo mucho daño”, entre otros.

Primera versión de por qué ignoró a Karina García y Yina Calderón

En una dinámica de preguntas y respuestas, la DJ de guaracha aclaró a sus seguidores la razón por la que estuvo durante su presentación en La casa de los famosos, alejada del grupo de Karina García y Yina Calderón.

“Cada que se me acercaba alguna de mis amigas, producción me decía: ‘Marce, aléjate, muévete’. Es muy importante que puedan entender esto, que obviamente me tocaba ser muy imparcial, y no quería poner en riesgo a ninguna de las personas que están en mi corazón, porque, de hecho, incluso, el equipo de La casa de los famosos me dijo ‘haz lo tuyo’, las únicas perjudicadas van a ser tus amigas y les da expulsión inmediata’. Obviamente, no quería hacer eso, no es mi intención, entonces por eso fue”.

Cómo se hizo famosa Marcela Reyes

Marcela Reyes saltó a la fama tras haber hecho público un video en el que, a patadas, intentó abrir la puerta del apartamento en donde estaba su exnovio con la que sería la amante, lo que fue noticia en todos los portales de la prensa rosa del país.

De acuerdo con la también creadora de contenido, aprovechó la viralidad del contenido que se difundió en redes sociales para impulsar su carrera en el mundo del entretenimiento, catapultándose como una exitosa DJ.