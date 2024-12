Andrés Idárraga, secretario de Transparencia, se refirió al caso de corrupción de la Ungrd: “Queremos que se sepa la verdad”

La Secretaría de Transparencia pidió que se investigue el caso de corrupción en la Ungrd - crédito Colprensa

En medio del Encuentro Nacional de Comisiones Regionales de Moralización 2024, que se realizó en Cartagena, el secretario de Transparencia, Andrés Idárraga, se refirió a las labores de la entidad frente al entramado de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres (Ungrd).

El funcionario señaló que el país merece conocer la verdad del entramado que, según las investigaciones, se desviaron recursos multimillonarios para sobornar a congresistas y conseguir que se aprobaran las reformas sociales del presidente de la República, Gustavo Petro, en el Congreso de la República, y que involucra a varios funcionarios del gabinete ministerial, como Ricardo Bonilla, ministro de Hacienda y Crédito Público.

“La lucha contra la corrupción no tiene color político, necesitamos que cualquier persona que haya incurrido en actos de corrupción pague las consecuencias. Colombia necesita saber la verdad, en este caso y en anteriores”, declaró Idárraga en diálogo con W Radio.

Por este caso, el secretario de Transparencia denunció al exdirector de la Ungrd Olmedo López, uno de los principales involucrados en el entramado de corrupción de la entidad, quien había manifestado su inconformidad con la participación de Andrés Idárraga en la mesa del Ejecutivo que investiga el caso, al mencionar que sostenía conversaciones con López.

“El pasado 29 de febrero denuncié pública y penalmente al exdirector de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, por presuntos hechos de corrupción, siendo la primera vez que la Secretaria de Transparencia instaura denuncia penal contra alguien de su propio gobierno”, escribió Idárraga en su momento, en su cuenta de X.

Según información revelada por El Colombiano, hay varias conversaciones entre los funcionarios donde Idárraga solicita a López que atienda a varios alcaldes, por lo que, en palabras de la defensa del exsubdirector de la Ungrd, se trataría de un posible tráfico de influencias.

“Hola. Regálame el contacto de la persona que organiza los ingresos. Para mandarle los datos. La intención inicial es que por favor escuches al alcalde electo de Barrancabermeja. Ya estamos”, se lee en uno de los mensajes.

Igualmente, el secretario de Transparencia le respondió: “Solo no está. No tiene que darme ningún tipo de explicación, yo estoy, como le dije al inicio, a su servicio, como un soldado más para ayudarle para que su gestión salga lo mejor posible. En este Gobierno tenemos que rodearnos entre nosotros mismos. Cae el primero y los organismos de control van a seguir haciéndolo (sic) buscando cualquier caída tan solo por debilitarnos”.

Los líos que enfrenta Ricardo Bonilla por el caso de corrupción Ungrd

El 29 de noviembre de 2024, se conoció a la opinión pública uno de los testimonios claves frente al proceso judicial sobre el entramado de corrupción de la Ungrd.

Se trata de la exasesora en el Ministerio de Hacienda, María Alejandra Benavides, que declaró en contra del jefe de la cartera, Ricardo Bonilla, y mencionó que el funcionario tenía conocimiento de todos los movimientos financieros para algunos congresistas, con tal de que se aprobaran las reformas sociales del Gobierno Petro.

En sus declaraciones ante la justicia, que fueron reveladas por Noticias Caracol, Benavides detalló que Bonilla, junto con el entonces ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, y el asesor presidencial Jaime Ramírez Cobo, supuestamente habían pactado un acuerdo para acelerar la aprobación de créditos esenciales para la nación.

“Recuerdo que yo me sentaba en esas reuniones, yo no participaba, yo estaba ahí porque el ministro me lo pedía, pero no participaba. Tampoco quería. Pero Bonilla y Velasco hablaron. Y el ministro Bonilla le dijo: ‘Usted tiene que ayudarme, usted tiene que hacer algo también’”, explicó la mujer en uno de los audios revelados por el citado medio de comunicación.

Frente a ello, el ministro Ricardo Bonilla mencionó que, cuando llegue el momento, contará su versión al país sobre su posible participación en el entramado de la Ungrd, pero aceptó que se realicen la investigación en su contra por parte de la Fiscalía General de la Nación.

“Aunque es un duro trance personal y un difícil y complejo camino jurídico, aspiro, con instrumentos legales, a convencer a la justicia de mi país que eventualmente puedo cometer errores, pero no delito”, manifestó Bonilla en un comunicado.

