Denuncian “pataleta” a Néstor Lorenzo en el camerino de la selección Colombia durante el partido contra Paraguay

Carlos Antonio Vélez reveló la incómoda situación que se habría vivido en el camerino de la Tricolor

La Selección Colombia sigue siendo centro de atención por dentro y fuera del campo, y esta vez es por una polémica que se dio en el vestuario durante el partido contra Paraguay en las Eliminatorias al Mundial 2026.

El periodista Carlos Antonio Vélez reveló en su programa Palabras mayores que, según sus fuentes de alta credibilidad, un jugador de la selección no permitió que Néstor Lorenzo realizara los cambios que había planeado en el entretiempo, lo que generó una situación tensa en el camerino.

Vélez comenzó su declaración diciendo: “Sé el milagro, pero no el santo. Me imagino el santo, pero no puedo todavía ser lo contundente que quisiera en lo que les voy a contar porque me faltan detalles informativos”. Sin embargo, dejó claro que la situación fue real, aunque aún no tiene todos los detalles confirmados.

Según la información proporcionada, Néstor Lorenzo quería hacer cambios durante el entretiempo después de que el marcador estuviera 2-1 en favor de Colombia, pero uno de los jugadores se mostró en desacuerdo con la decisión y montó una especie de “pataleta”.

Vélez explicó que, lamentablemente, esto muestra una falta de autoridad del técnico.

“Lo triste de este asunto es que, si el técnico quería hacer las modificaciones, él no se haya impuesto con la verticalidad que exige su posición”, añadió Vélez.

El periodista también subrayó que esta no es una simple especulación, sino una noticia confirmada a través de sus fuentes: “Esto no es un chisme, es una noticia. Lorenzo quiso hacer un cambio y se le armó un problema”.