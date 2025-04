Carlos Antonio Vélez sale en defensa de Juan Fernando Quintero: “Corre más que otros ‘esbeltos’”

Juan Fernando Quintero fue convocado a la selección Colombia, pero relegado al banco de suplentes por Néstor Lorenzo - crédito Jesús Aviles/Infobae

El periodista Carlos Antonio Vélez lanzó duras críticas a las decisiones técnicas tomadas recientemente por el cuerpo técnico de la Selección Colombia.

A través de un mensaje publicado en su cuenta de X, Vélez cuestionó especialmente las razones por las que Juan Fernando Quintero y Marino Hinestroza no tuvieron mayor participación con el equipo nacional en sus últimos compromisos.

En su publicación, Vélez se refirió a los comentarios sobre el estado físico de Juan Fernando Quintero, que según se había dicho, no fue utilizado en la selección por estar “gordo”. El periodista no dudó en cuestionar la coherencia de esa justificación.

“Lo que hay que oír. Ahora resulta que a Juanfer no lo usaron en Selección Colombia porque estaba ‘gordo’... entonces ¿por qué no lo mandaron a la tribuna si no estaba para competir? ¿Por qué lo llevaron al banco como alternativa? ¿Es algo nuevo que se vea como es? ¿Acaso ‘así’ no corre más que otros ‘esbeltos’?“, escribió Vélez.

Post de Carlos Antonio Vélez en la red social X sobre Juan Fernando Quintero - crédito @Velezfutbol/X

El periodista también se refirió al buen rendimiento de Quintero en su club, destacando que el jugador ha estado disputando partidos completos tanto en la Liga como en la Copa, mostrando un estado de forma competitivo.

“Está jugando partidos completos en Liga y anoche en Copa mostrando un estado de forma competitivo, además que su contextura física y demás ha sido igual siempre...”, agregó Vélez, poniendo en duda los argumentos sobre su estado físico.

Vélez no se detuvo ahí y también mencionó a Marino Hinestroza, que tampoco tuvo minutos en los recientes partidos con la selección.

“Y a Marino no lo metieron porque es ‘bajito’ o ¿por qué otra cosa? Suena todo a disculpa chimba", señaló el analista, cuestionando la razón detrás de la decisión de no darle minutos al jugador.

Por último, Vélez hizo alusión a un supuesto episodio ocurrido en el entretiempo del partido contra Paraguay, donde se habría hablado de posibles cambios en el equipo. “¡Más bien pilas que se están sabiendo las pataletas en el medio tiempo del juego contra Paraguay cuando el DT habló de probables cambios... a otro perro con ese hueso!”, concluyó Vélez, insinuando posibles tensiones internas dentro del cuerpo técnico y entre los jugadores.