Gustavo Petro habló de la investigación en la Comisión de Acusación tras aceptación de impedimento a Katherine Miranda: “Vienen días intensos”

El presidente Gustavo Petro también aseguró que vencerán el supuesto golpe de Estado en su contra - crédito Colprensa

La Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes investiga al presidente Gustavo Petro por presunta financiación irregular en su campaña de 2022.

Por tal motivo, en las marchas en contra del presidente Petro, realizadas el 23 de noviembre de 2024, varios asistentes solicitaron a los congresistas que conforman la Comisión de Acusación resultados inmediatos. Los tres congresistas son Alirio Uribe, Gloria Arizabaleta y Wilmer Carrillo, señalados por su cercanía al Ejecutivo.

Al respecto, el mandatario habló de las marchas y la investigación que está en curso. El jefe de Estado explicó que “la marcha llegó a 15.000 personas en Medellín, 4.000 en Cali y Bogotá, 1.000 en Manizales y en las demás ciudades entre 10 y 120 personas. Pero lo importante está en esta foto”.

En la foto se ven a ciudadanos con pancartas de los rostros de sus investigadores en el Congreso de la República, motivo por el cual el presidente Petro indicó: “Lo que busca tan pequeño número de personas es un golpe parlamentario para derribar el gobierno y burlarse de los 11 millones y medio de electorales”.

Y agregó: “Y la notificación la hacen con el impedimento de la congresista de la Alianza Verde, Katherine Miranda”. La representante por la Alianza Verde anunció su impedimento para intervenir en las investigaciones que se adelantan contra el mandatario.

El presidente Gustavo Petro, afirmó que se “vienen días intensos”, pero resaltó que será el pueblo el que “decidirá” su presencia en la Presidencia de Colombia. Además, resaltó que detendrán el supuesto golpe de Estado en su contra, afirmación que viene diciendo el mandatario desde que inició la investigación contra la campaña ‘Petro presidente’.

“Vienen días intensos y es el pueblo el que decidirá. Estoy listo a lo que mande el pueblo. En Colombia detendremos el golpe de Estado”, aseveró el jefe de Estado.

Pronunciamiento de Gustavo Petro sobre investigación en la Comisión de Acusación que se adelanta en su contra por presuntas irregularidades en su campaña en 2022 - crédito @petrogustavo/X

La Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes es la encargada de investigar y procesar al presidente de la República y a otros altos funcionarios en Colombia por posibles faltas disciplinarias o penales. Las investigaciones contra Petro se originaron tras denuncias sobre presuntas irregularidades en la financiación de su campaña presidencial de 2022.

Pronunciamiento de Katherine Miranda

La representante Katherine Miranda a través de su cuenta de X le pidió al presidente Gustavo Petro no ser tan “irresponsable”. La congresista que apoyó a Gustavo Petro en las elecciones de 2022 aseguró que ella no tiene nada que ver “con su imaginario Golpe de Estado”.

“¡Presidente, no sea tan irresponsable! Yo no tengo nada que ver con su imaginario Golpe de Estado, yo presenté mi impedimento hace un año y el Pacto Histórico lo aprobó. Mi seguridad se compromete con sus aseveraciones, si algo me llega a pasar lo responsabilizo públicamente a usted”, indicó el presidente Petro.

Posteriormente, Miranda recordó hechos que aseguró que la llevaron a distanciarse de Petro y llegar al punto de tener diferencias irreconciliables.

Katherine Miranda le pidió al presidente Gustavo Petro no "ser tan irresponsable" por declaraciones en su contra - crédito @MirandaBogota/X

Y agregó: “Presidente @petrogustavo, por esta razón me declaré impedida hace UN AÑO en la Comisión de Acusaciones. Pues por su campaña aparezco nombrada en unos audios de presuntos narcotraficantes que financiaron su campaña. Creo que es suficiente argumento el que motiva mi impedimento. ¡No sea tan irresponsable!”.

Recusación a congresista del Pacto Histórico

Christian Garcés, representante a la Cámara por el departamento del Valle del Cauca, del partido Centro Democrático, anunció la radicación de una recusación contra el congresista Alirio Uribe, de la coalición Pacto Histórico, en medio de la investigación a la campaña del presidente Gustavo Petro que se adelanta en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes.

En un video publicado en sus redes sociales, el parlamentario de oposición hizo una invitación al presidente de esa corporación, el representante Leonardo Gallego, así como a la vicepresidenta Katherine Miranda, para que sea agendado en el primer punto del orden del día de la próxima sesión, al mencionar que este tipo de documentos no se demoran entre cinco a siete meses para su estudio.

“Hoy (el 19 de noviembre), estábamos en el punto 10 del orden del día, hasta donde llegó la sesión de la Comisión de Acusaciones. Se levantó dado que empezó la plenaria de la Cámara de Representantes, debe decir esto que debe estar la próxima semana en el orden del día”, explicó el representante Garcés en sus redes sociales.

El representante de oposición señaló que la recusación contra el congresista se debatirá a finales de noviembre de 2024 - crédito @ChriGarces/X/Prensa Cámara de Representante

De igual manera, Garcés indicó que esta recusación debe ser aceptada por los integrantes de la Comisión de Acusaciones, al recordar que la representante de Alianza Verde, Katherine Miranda, le fue aprobado su impedimento tras haber participado en la campaña del actual mandatario de los colombianos, y enfatizó en que sería el inicio de un juicio político contra el jefe de Estado.