Andrea Valdiri hace nueva advertencia a Valentino después de conocer la foto junto a Epa Colombia: “No entiendo el circo”

La barranquillera reaccionó a la foto que compartió Epa Colombia junto a Valentino - crédito montaje @andreavaldirisos @epa_colombia / Instagram

El influencer Valentino Lázaro ha sido tendencia recientemente en redes sociales después de haber lanzado contundentes declaraciones sobre Andrea Valdiri en las que la acusó de ser la responsable del cierre de su cuenta de Instagram, señalamientos a los que la barranquillera reaccionó.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Desde su cuenta de Instagram, la influenciadora no dudo en enviar duros comentarios al bailarín en donde aseguró que le gusta estar involucrado en problemas ajenos para poder monetizar en redes sociales, por lo que confesó estar cansada de la actitud de Valentino y lo amenazó con agredirlo físicamente la próxima vez que lo vea.

Ante las declaraciones de la Valdiri, Valentino fue visto en un evento junto a la empresaria Epa Colombia, quien no dudó en grabar una historia de Instagram junto a él en al que demostró un apoyo al influencer, lo que desató las reacciones en redes sociales al punto en que la llamaron “falsa”, pues días atrás ella le había lanzado críticas asegurando que era una persona que solo buscaba likes.

La Valdiri volvió a enviar mensaje a Valentino - crédito @valentinolazaroh - @andreavaldirisos/Instagram

En medio de la disputa entre los influenciadores, Andrea Valdiri volvió a aparecer desde su cuenta de TikTok en donde reaccionó a las declaraciones que hizo Valentino junto a Epa Colombia, lo que llamó una unión hipócrita, pues la barranquillera compartió el video en el que Epa habla mal de Valentino.

Andrea lanzó nuevo mensaje a Valentino

“Lista para Navidad, pero por ahí estoy viendo este tipo de videos, y ni siquiera sé si es hipocresía, de verdad esta gente está mal, primero una dice esto”, dijo Andrea dándole paso a las declaraciones de Epa, “Él es súper grosero, se ha metido con todas las mujeres, como es femenino ataca a otras mujeres porque es otra mujer más”, dice la empresaria de keratinas en el fragmento que compartió la Valdiri.

Incluso, la barranquillera reaccionó a las declaraciones del novio de Valentino en las que asegura que Andrea no es inteligente. “De verdad no entiendo cuál es el circo, y de ese circo no hago parte... Ahora sale la mujer, bueno, no sé cómo es entre ellos”, dijo Andrea.

La barranquillera se despachó en redes sociales - crédito @andreavaldirisos1 / TikTok

“Me llaman cobarde porque no me sé defender y porque estoy ‘oxidada’ y pasada de moda, y si para ellos estar de moda, estar pendiente de la vida de los demás, prefiero estar pasada de moda, y si creen que está bien estar en el chisme, estás mal de la mente porque eso no es emprendedor ni empresario ni nada”, dijo la bailarina.

Además, aclaró algunas dudas sobre los problemas legales a los que se podría enfrentar por la amenaza que le hizo a Valentino y explicó que ella todavía no lo ha tocado, pero que, por otro lado, ella estaría pensando eh algunas repercusiones legales por las declaraciones que él ha hecho.

“Te voy a demostrar que con pruebas es que se calla a la gente, cuando hables de todo este cuento, muestra los chats que nunca has mostrado, todo el puro bololo... Ya veo porque no tienes nada, y no estoy hablando de plata” añadió.

La Valdiri explicó su reacción violenta ante las declaraciones de Valentino

La barranquillera confesó que incluso Valentino hizo comentarios sobre su familia, a la que cataloga como disfuncional, pero asegura que las decisiones de su familia no le corresponden. “Uno no le pide a dios en qué familia caer, pero lo importante es aprender”.

Andrea Valdiri habló sobre su reacción violenta con Valentino- crédito andreavaldirisos / Instagram

Además, añadió que hace parte de su naturaleza defenderse cuando alguien hace comentarios o se siente atacada, “lo que pasa es que esa es mi naturaleza, y cuando te metes conmigo, que soy mujer, pues me voy a defender, porque esa es tu única arma, meterte con mujeres... Y además, si llevas dos años tirándome, obvio me voy a defender

El resentimiento de Valentino según la Valdiri

La empresaria y creadora de contenido aprovechó el momento para asegurar que Valentino le tiene rencor porque no pudo incluirlo en un espacio de baile que ella estaba organizando, por lo que intuye que su odio viene desde allí.

“Yo creo que tú estás ardido porque nunca te di trabajo en La Valdiri para que bailaras, yo no tengo la culpa, no cabías ahí, ese es tu resentimiento, cariño, pero de una trompada te recuperas... y se me hace rato de ti jovencito, que has tocado fondo, personas como tú ni siquiera deben tener redes sociales, los demás no tienen la culpa de como es tu vida”, dijo Andrea.

Andrea asegura que Valentino le tiene rabia por no contratarlo como bailarín - crédito montaje @valentinolazaroh @andreavaldirisos / Instagram

La empresaria además confesó que le gustaría darle algunas clases de emprendimiento, pues asegura que Valentino solo monetiza hablando de los demás y aún no ha logrado hacerse de un proyecto propio.

“Las redes sociales no siempre te van a dar para el chisme, esto no te va a dar de comer, no le cojas el contenido de los demás, pero ya entendí que la cabeza no te da para más... Y esta bruta, como me llamas, no tiene solamente una empresa, pero yo para qué voy a hablar con una persona que solo puede facturar hablando mal de una persona y esperando regalitos de TikTok”, añadió la Valdiri.