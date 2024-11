La presentadora Mary Méndez se despachó contra la polémica canción +57: “Nos están comercializando”

La presentadora barranquillera se refirió a la polémica canción +57 - crédito @marymendez55/Instagram

En un reciente episodio del programa La Red de Caracol Televisión, los presentadores Mary Méndez y Frank Solano protagonizaron un acalorado debate sobre la controvertida canción +57, que es objeto de críticas por su contenido relacionado con la sexualización de menores.

La discusión se intensificó cuando Méndez expresó su desacuerdo con la representación de las mujeres en la música. Solano, por su parte, argumentó que no se puede responsabilizar a los artistas de cambiar la realidad política de un país.

Tenso cruce entre los presentadores del programa por la canción +57

El debate se produjo en medio de una ola de reacciones en las redes sociales, ya que la canción generó opiniones divididas a pesar de que su letra fue modificada. Según el programa de entretenimiento, la polémica ha captado la atención de muchos, reflejando la sensibilidad del tema en la sociedad actual.

Durante la discusión, Méndez interrumpió a Solano para cuestionar si era necesario lanzar una canción de tal índole para provocar un cambio en el Congreso. Solano, visiblemente alterado, pidió respeto y que se le permitiera expresar su opinión sin interrupciones.

“Dejen de usarnos a las mujeres como si fuéramos sus armas para comercializar productos, porque nos están comercializando a nosotras”, dijo la presentadora barranquillera.

Por su parte, Frank Solano replicó: “Uno no le puede dar al artista ni la fotaleza política, ni la responsabilidad política de cambiar un país, porque la obra lo que hace es reflejar una realidad. No estoy de acuerdo que le pongan el nombre Colombia, no estoy de acuerdo con el +57″.

El presentador Juan Carlos Giraldo también intervino en el debate, compartiendo su preocupación personal sobre el impacto de la canción en la juventud, mencionando a sus sobrinas adolescentes y su deseo de protegerlas de la sexualización prematura.

“La ciudad donde yo vivo, que es la que sufre de ese flagelo. Tengo dos sobrinas, tengo una sobrina de 13 años y lo último que quiero es que a mis sobrinas las estén morboseando porque tienen fourteen y están buenas desde los fourteen”.

Reacciones

El acalorado debate de los presentadores de La Red generó todo tipo reacciones por parte de los usuarios en las redes sociales.

“La canción 🎵 cuenta la historia de muchas niñas de esa edad, de diferentes países, es más sorprendente verlo y sentirlo en la realidad, que escucharlo en una canción. Aquí lo importante es fortalecer desde cualquier profesión, espacio o contexto los valores de las adolescentes para que no caigan en este tipo de comportamientos. Creo que en el caso de la red intenta hacerlo desde el debate”.

“Eso se llama marketing, lograron su objetivo que es que todo el mundo por curiosidad escuche la canción 🤷🏻‍♀️”.

“La letra de esa canción es horrible. Si estamos viviendo una realidad terrible de abuso de niños y sabemos que hay niñas de 14 años viviendo como de 20 años, pero por eso no se puede sacar una canción así tan fea”.

“Frank Solano al parecer no entiende que el gran problema de la canción es el nombre “+57″ es una canción que representa al país, puede haber otros temas similares, pero no con el nombre de un país, ni con el indicativo”.

La discusión en La Red refleja un debate más amplio sobre la responsabilidad de los artistas en la sociedad y el impacto de sus obras en el público. Mientras algunos defienden la libertad artística, otros exigen una mayor conciencia sobre los mensajes que se transmiten, especialmente cuando pueden influir en la percepción de temas sensibles como la sexualización de menores.