David Luna también pidió la renuncia del director del Invima, tras polémicas declaraciones sobre medicamentos: esto dijo

El senador David Luna pidió la renuncia del director del Invima, Francisco Rossi, luego de las declaraciones contra los medicamentos para enfermedades huérfanas - crédito Colprensa - Invima

Con una carta dirigida al presidente de la República, Gustavo Petro, el senador David Luna, que hace parte del partido Cambio Radical, dio a conocer el domingo 10 de noviembre que pidió al jefe de Estado la renuncia de Francisco Rossi como director del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima), debido a las polémicas declaraciones con las que el funcionario pretendía justificar la demora en la aprobación de medicamentos; sobre todo, los de enfermedades huérfanas.

En la misiva, radicada en el despacho del primer mandatario el 5 de noviembre, Luna calificó las declaraciones como una “grave vulneración” al derecho a la vida de los pacientes. “Solicito de manera firme la renuncia inmediata del director del Invima”, indicó Luna en la comunicación, en la que fue claro en señalar la postura de Rossi como incompatible con los principios del sistema de salud colombiano, pues “juega con la vida de los pacientes” que esperan sus medicamentos.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Cabe destacar que el Invima es el ente encargado de la regulación y vigilancia de medicamentos en Colombia. Pese a ello, ha sido blanco de críticas por la demora en aprobar nuevos tratamientos, al atribuir al elevado costo de estas tecnologías. Sobre este punto, el congresista opositor al Gobierno expresó que no la competencia para regular precios, sino que debe enfocarse exclusivamente en evaluar la seguridad y eficacia de los medicamentos.

Con esta carta, el senador David Luna, de Cambio Radical, pidió renuncia del director del Invima, Francisco Rossi - crédito @lunadavid/X

David Luna se despachó en contra del director del Invima

Así lo plasmó en la mencionada carta, en la que además reiteró que “negar el acceso a tecnologías que podrían mejorar significativamente la calidad de vida es inaceptable”, a lo que se sumó que “Rossi es incompatible con los valores que deben guiar nuestro sistema de salud”.

Las declaraciones del funcionario, que se dieron el 31 de octubre, durante el XI Encuentro Nacional de Farmacovigilancia y el XIX Encuentro Internacional de Farmacovigilancia de las Américas, efectuado en Bogotá, han suscitado un intenso debate sobre las obligaciones del instituto y, en el mismo sentido, la accesibilidad a nuevas opciones de tratamiento. En un contexto en el que el papel de este organismo ha estado bajo la lupa de los organismos de control.

“Aunque estoy exagerando el tiempo, es que tenemos un debate global y lo tenemos con la industria farmacéutica de innovación, de por qué son tan caros. Y los argumentos por los cuales son tan caros, pues no son defendibles, no son aceptables y no son aceptables para los países en desarrollo. A esos precios no vamos a tener acceso”, indicó Rossi en sus declaraciones, lo que desató una serie de reacciones, tanto a favor como en contra de su posición.

El funcionario del Gobierno nacional dio sus motivos que han llevado a la entidad a mirar con recelo la importación de medicamentos para combatir las enfermedades huérfanas - crédito @AforeroM/X

Este no es el primer llamado a la renuncia del director del Invima. Organizaciones como la Fundación Colombiana para Enfermedades Huérfanas, el Observatorio Internacional de Enfermedades Huérfanas (Enhu) y la Federación Colombiana de Enfermedades Huérfanas (Fecoer) también expresaron su descontento, al criticar las declaraciones de Rossi como infortunadas, pues perjudican a los pacientes con enfermedades de alto costo.

A su vez, la representante a la Cámara Katherine Miranda, del partido Alianza Verde, también denominó el manejo de Rossi como “inaceptable”, y también ha exigido su renuncia como director del Invima. El ruido generado por estas voces de rechazo ha alertado a más defensores de derechos humanos, que insisten en la importancia crucial que tiene la rapidez en la aprobación de medicamentos innovadores para el bienestar de la población.

“No tienen una explicación razonable como no sea así. En Colombia, excepcionalmente, los hemos venido pagando, pero tuvimos una manifestación hace unos días porque parece ser que los recursos públicos colombianos ya no van a alcanzar para seguir pagando cualquier costo de cualquier medicamento que sea una innovación. Y esa es una discusión que tenemos que tener y que tenemos que equilibrar”, indicó la congresista opositora.