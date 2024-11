Denuncian desaparición de joven colombiano en España: familiares reciben amenazas de muerte y extorsión

Joven desaparecido en España - crédito Ángela Aristizabal - Facebook

Daniel Steven Luna Rivera, un joven caleño de 27 años, lleva 10 días desaparecido en España, país al que se trasladó el 4 de julio de 2024 en busca de mejores oportunidades para su vida. Sus familiares y allegados han utilizado las redes sociales para obtener información que los lleve a determinar su paradero.

“Daniel Steven Luna Rivera, 27 años, Colombiano, es mi sobrino, sabemos que estaba en Barcelona hasta Octubre 21, por favor pedimos que puedan ayudarnos a saber de él, en todos los lugares supuestos que se puedan preguntar (Policía, Hospitales, etc) agradecemos a los contactos en Barcelona, España que puedan apoyarnos en esta búsqueda. Muchas gracias”, publicó la tía del joven en sus redes sociales.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

En diálogo con El Tiempo, su padre, Antonio José, indicó que “cuando llegó se movilizó a donde un primo mío, en Reus (municipio de la provincia de Tarragona), a un par de kilómetros de la ciudad. Ahí duro como un mes”. Sin embargo, El muchacho le expresó que las oportunidades de trabajo eran escasas y que prefería trasladarse a Barcelona para estudiar producción musical, esto con la intención de regularizar su situación en el país a través de ese camino.

Su hijo solía escribirle todos los días para contarle cómo se encontraba y preguntar por él, quien también había emigrado a otro país. “Él todos los días ha tenido comunicación conmigo. Siempre, era como ‘papá, ¿cómo amaneces?, ¿cómo estás?’. Cuando de repente el 20 de octubre me hizo una videollamada que nunca se concretó, quedó como pausada”, añadió el padre del joven.

El joven viajó a España en búsqueda de mejores oportunidades - crédito Angela Aristizabal

“Se me hizo raro porque entonces para qué me hacía videollamada si me iba a dejar así, pero no le paré mucha atención y dije, ‘bueno seguramente no puede hablar’. Sin embargo, empezaron a pasar los días, el martes, miércoles, jueves y ya comencé a preocuparme”, explicó.

El joven padece de un trastorno bipolar que fue diagnosticado el año pasado, motivo por el cual su familia encendió las alarmas. “Él se encontraba en muy buen estado, solo que debía tomar la medicina por unos años mientras lograba nivelarse bien y no tenía problema en desarrollar su vida normal”, subrayó Antonio.

El padre del joven aseguró que su hijo jamás le manifestó que estuviera pasando por una situación difícil, o que hubiera tenido una recaída, pues “todo se había manejado perfecto”; sin embargo, Daniel le había dicho que se estaba quedando sin los medicamentos que necesitaba. Días después, le confirmó que lo “había conseguido con otro nombre”. Antonio le envió dinero de inmediato. “Me dijo que sí la había conseguido, pero no sé si fue para no preocuparme”, expresó.

Daniel sufre de trastorno bipolar - crédito Freepik

Una semana después de su desaparición, comenzaron a difundir su fotografía en redes sociales, en grupos de Facebook y WhatsApp, y también presentaron una denuncia ante la Policía en Barcelona. Sin embargo, las autoridades no han proporcionado información sobre la investigación. Por el momento, le confirmaron a Luna que no había personas con las características de su hijo en las morgues de la ciudad.

“Ayer me escribió alguien diciéndome que lo tenían secuestrado, que lo tenían en el poder de un grupo, una organización. Me estaban exigiendo 30 mil euros y me dijeron que lo iban a matar”, dijo. Añadió que dichas amenazas habían llegado a su teléfono directo, en las que le exigían borrar las alertas de desaparición en redes en menos de 6 horas o “lo iban a asesinar”, resaltó el padre, quien concluyó que “es una excelente persona, nunca ha tenido problemas con la policía, nunca se ha visto involucrado en ningún tipo de pelea, ni nada”.