Joven de 23 años fue quemado en el rostro por su abuela al arrojarle ácido en medio de una discusión: los hechos ocurrieron en Sincelejo

En medio de una discusión, la mujer le arrojo ácido en la cara al joven de 23 años causándole graves lesiones - crédito redes sociales/Facebook

En Sincelejo, Sucre, se presentó un caso de violencia intrafamiliar que involucra a un joven de 23 años y a una mujer de 59 años, que según la información suministrada por medios locales, eran nieto y abuela.

Al parecer, la mujer identificada como Aracely Luz Chávez Blanco le arrojó ácido muriático en el rostro a su nieto, en un momento de ira durante una discusión, en una vivienda del barrio La Fe.

De acuerdo con el medio El Universal, el joven presenta quemaduras de primer y segundo grado en su canal auditivo, así como otras lesiones causadas por la agresión con este químico, que se utiliza para realizar limpieza en las casas.

Se presentaron “lesiones en el rostro, afectación en la piel, quemaduras de primer y segundo grado en el canal auditivo externo, en la esclera conjuntival, en la región nasal, en la región supraciliar derecha, entre otras”, dice el dictamen médico.

El medio citado informó que gracias a la oportuna denuncia interpuesta por la víctima ante las autoridades, la Policía del departamento logró la captura de Chávez Blanco en flagrancia.

Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para que los conflictos se resuelvan por las vías del diálogo y no con ningún tipo de violencia. Además, mencionaron que están a disposición las oficinas de mediación policial, que están dispuestas para atender a la ciudadanía si así lo requieren.

Por medio de la cuenta Sincelejo Última Hora en Facebook, donde fue divulgada la noticia, los comentarios en rechazo a este tipo de situaciones no se hicieron esperar. Muchos de ellos afirmaron que la mujer cometió un acto criminal y que no le importó que el joven fuera su nieto al momento de agredirlo.

“¡Uff, qué abuela tan desgraciada! Ombe, los nietos son coronas de Jehová, yo soy feliz con mis nietos y alcahueta”, “Refundanla en cárcel por atrevida y mala... ¿qué tal a su propio nieto? ¿Qué se deja para otro?”, “No hay derecho, independientemente de lo que haya hecho el joven, hay miles de formas de arreglar un problema y buscan la más difícil. Será que por ser la abuela no tendrá castigo por esta atrocidad”, fueron algunos de los comentarios en la red social.

Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para que los conflictos se resuelvan por las vías del diálogo y no con ningún tipo de violencia - crédito redes sociales/X

A pesar de estos casos, desde la Alcaldía de Sincelejo se informó en el mes de febrero de 2025 que la ciudad dejó de ser una de las más inseguras del mundo para convertirse en una de las más seguras de Colombia.

El alcalde Yahir Acuña destacó todas las actividades que se vienen realizando para combatir la delincuencia y criminalidad en la capital de Sucre - crédito Alcaldía de Sincelejo

Según el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal (CCSPJP) de México, para 2023, Sincelejo ocupó los primeros lugares dentro del ranking de las ciudades más violentas a nivel mundial (25) y fue la segunda a nivel nacional.

El alcalde Yahir Acuña destacó todas las actividades que se vienen realizando para combatir la delincuencia y criminalidad en la capital de Sucre: “La gente estaba acostumbrada a que los delitos quedaran en la impunidad durante años. Hoy hemos esclarecido cerca del 70% de los hechos ocurridos en 2024, y los que aún están en proceso tienen líneas de investigación sólidas”.

El alcalde fue enfático al señalar que vivir en la ciudad más segura del país no significa que no ocurran hechos delictivos, sino que Sincelejo es el lugar de Colombia donde menos delitos se cometen y donde, cuando suceden, se esclarecen y resuelven con mayor rapidez. Además, anunció que el reto para 2025 será seguir conteniendo y consolidando los resultados de 2024. No obstante, insistió en que para lograrlo será determinante el trabajo en equipo entre la comunidad, la fuerza pública, la Administración Municipal y demás instituciones.