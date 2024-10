Ministra Susana Muhamad defendió demanda contra la avenida Boyacá y le respondió al alcalde Galán: “Estamos ejerciendo nuestras competencias”

El Ministerio de Ambiente, dirigido por Susana Muhamad - crédito EFE

La reciente decisión del Consejo de Estado de suspender los términos en la ampliación de la avenida Boyacá, en Bogotá, por una demanda presentada por el Ministerio de Ambiente, ha generado preocupación entre los bogotanos.

El alcalde Carlos Fernando Galán ha expresado su firme oposición a esta intervención del Gobierno nacional. Según él, la demanda presentada por la ministra Susana Muhamad, busca anular la licencia ambiental otorgada para este proyecto, que es fundamental para la movilidad de la capital.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

En una rueda de prensa el jueves 31 de octubre de 2024, la ministra de ambiente Susana Muhamad se pronunció frente al tema.

“El ministerio de ambiente es la cabeza del sistema nacional ambiental. Como cualquier institución pública, y sobre todo en el tema ambiental tiene el deber de estar permanentemente vigilante: que se cumpla la normatividad ambiental, por eso consideramos que en este caso, no se cumplió sobre una reserva regional fundamental para estabilidad climática de la sabana de Bogotá, y consideramos que esa avenida como está planteada va a generar graves prejuicios para toda la sabana de Bogotá, y en cambio climático. Esto no es un juego. Nosotros lo que estamos haciendo es ejerciendo nuestras competencias”, dijo la ministra.

“La autonomía territorial que respetamos y por eso fue una demanda de nulidad al Consejo de Estado que respetamos, pero no implica que el sistema nacional ambiental no cumpla sus competencias y sobre todo que aquí hay estado social de derecho y lo estamos ejerciendo, y no se debe interpretar en ningún momento por el alcalde Galán como una intromisión, más bien el alcalde debería apoyarnos en el sentido de que trabajemos conjuntamente”, agrega Muhamad.

Este es el mapa de la reserva Thomas Van der Hammen y la ampliación de la avenida Boyacá (en línea roja), además de la limitación de Lagos de Torca - crédito @ReservaVDHammen/X

Por otro lado, la ministra volvió a manifestar su preocupación sobre el impacto ambiental del proyecto, especialmente en la reserva Thomas Van Der Hammen, “la reserva Thomas Van Der Hammen estaba antes que la Boyacá, y es un determinante ambiental y no se hace ni siquiera un análisis de alternativas para no pasar por encima de la reserva, inclusive al distrito y a la CAR, con el ministerio del transporte, les mostramos alternativas, sin embargo insisten en que hay que ampliar la Boyacá por encima de la última reserva que conecta los cerros orientales con el río Bogotá. Como ministra de ambiente a mi me toca actuar y eso es lo que hemos hecho pero en el estado social de derecho”.

La ministra también ha instado a buscar alternativas que no fragmenten este ecosistema y ha enfatizado la necesidad de garantizar el derecho a la participación ciudadana y la transparencia en los estudios de impacto.

El alcalde de la ciudad declaró que la demanda interpuesta por el Ministerio del Ambiente es uno de los intentos de “increpar” la autonomía de la ciudad - crédito Carlos Fernando Galán/X

Por otra parte, el alcalde reafirmó su compromiso de defender la autonomía de Bogotá y garantizar el progreso de las iniciativas que mejoren la movilidad de sus habitantes. Galán destacó la importancia de la ampliación de la avenida Boyacá, que se extiende desde la calle 183 hasta la 235, señalando que es una obra estratégica destinada a aliviar el tráfico en el norte de la ciudad.

El alcalde enfatizó que hará todo lo posible para hacer respetar la autonomía de Bogotá y criticó al Gobierno nacional por sus intentos de bloquear el avance de este proyecto. Además, sostuvo que la ampliación forma parte de un desarrollo organizado que incluye las compensaciones ambientales necesarias para la ciudad.

Qué dice la demanda

Con la admisión de la demanda, el Consejo de Estado ahora tiene la responsabilidad de decidir si la licencia ambiental se mantiene o se anula, lo cual afecta directamente la ejecución del proyecto.

La demanda se centra en la licencia ambiental expedida por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), que permitiría la extensión de la avenida Boyacá, considerada crucial para aliviar el tráfico en una de las principales entradas a Bogotá.

El tribunal ha vinculado a Fiduciaria Bogotá S.A. como tercero con interés directo en el proceso, debido a su implicación en la licencia ambiental.