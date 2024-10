Carolina Soto afectó su salud al cometer un grave error: “Lloraba del ardor”

La presentadora sufrió un fuerte dolor por error al usar un líquido incorrecto para lentes de contacto - crédito @caritosotooficial/Instagram

Carolina Soto, la presentadora del programa matutino de Caracol Televisión Día a día, compartió con sus seguidores en las redes sociales un accidente que afectó sus ojos.

La presentadora caleña contó a través de un video que sufrió un dolor intenso en uno de sus ojos porque se confundió con el líquido para sus lentes de contacto.

La empresaria y modelo, de 39 años, le explicó a sus fanáticos que utiliza lentes de contacto para poder leer las menciones durante el programa; sin embargo, al quedarse sin el líquido habitual para sus lentes, decidió comprar una marca diferente.

“Uso los lentes de contacto para ver de lejos, solo los uso por la mañana para el programa, para leer las menciones. Se me acabó la agüita, el líquido, donde uno los pone. Compré uno el fin de semana, cambié de marca porque vi otra al lado, me salía más barato”.

El liquido que compró Carolina Soto resultó ser un jabón y esto le provocó una sensación de ardor extremo: “No te imaginas el ardor que yo sentí, se me salían las lágrimas, lloraba del ardor, no me lo podía sacar”, expresó Soto en sus redes sociales.

Este accidente que le ocurrió no es el único que la presentadora ha compartido con sus seguidores. Carolina Soto es muy activa en redes sociales, donde suele mostrar su día a día a sus más de tres millones de seguidores, incluyendo sus rutinas de cuidado de la piel y entrenamientos.

Además de su carrera en televisión, la presentadora ha sido imagen de varias marcas de lujo, gracias a su carisma y profesionalismo. Junto a Catalina Gómez y Carolina Cruz, forma parte del equipo de presentadoras de Día a día, donde ha trabajado durante más de seis años.

Carolina Soto se mostró preocupada por una situación que vivió con su hijo

La reconocida presentadora compartió con sus seguidores en redes sociales una experiencia que la dejó profundamente preocupada. Su hijo Valentino participó por primera vez en un campeonato de fútbol en Ibagué, lo que generó la separación del hogar familiar en Bogotá. Esta situación fue especialmente difícil para Soto, que expresó su inquietud a través de sus redes sociales.

La caleña en una pasada ocasión, utilizó su cuenta de Instagram, para hablar sobre la ausencia de su hijo y cómo esta experiencia afectó a su familia. Carolina mencionó que ni ella ni su esposo, Germán González, pudieron acompañar a Valentino debido a compromisos laborales, lo que ha hecho que la casa se sienta “muy rara”, según sus palabras.

″Imagínense que como estamos en la semana de receso, Valentino tiene un torneo de fútbol en Ibagué, y el torneo empezaba desde hoy hasta el otro lunes. Pues obviamente mi esposo y yo tenemos que trabajar, entonces no podemos estar toda la semana, sino el fin de semana”, expresó.

El torneo de fútbol en el que participó Valentino se llevó a cabo en Ibagué, lejos de su casa en Bogotá por eso la presentadora compartió con sus seguidores lo difícil que fue para ella esta separación, destacando que es una experiencia nueva tanto para su hijo como para ellos como padres: “Mi suegra adorada, que amo y que mejor dicho, me salvó la vida, se fue con Valentino a llevarlo al torneo en Ibagué para acompañarlo toda la semana, mientras que nosotros llegamos el fin de semana. Ay, ustedes no se imaginan, se siente tan vacía la casa... y eso que Violetica está, pero no es lo mismo”, añadió.

La situación generó una gran cantidad de comentarios y muestras de apoyo por parte de sus fanáticos, que expresaron su comprensión y solidaridad con la presentadora. A través de sus publicaciones, Soto mostró la importancia que tiene para ella el equilibrio entre su vida profesional y personal, y cómo enfrenta los desafíos que surgen en su rol como madre.