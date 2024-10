Juan Daniel Oviedo confesó que se está preparando para ser candidato presidencial en 2026: hasta cuándo irá en el Concejo de Bogotá

Juan Daniel Oviedo afirmó que buscará la presidencia en 2026 - crédito @JDOviedoA/X

Juan Daniel Oviedo, actual concejal de Bogotá, ha ganado mucha reputación luego de su paso por el Dane. En su dirección, logró hacerse muy popular gracias a su forma de ser, y no lo desaprovechó. En 2023, decidió lanzarse como candidato a la alcaldía de Bogotá, luego de negarse a continuar en su cargo en la presidencia de Gustavo Petro. Ganó el escaño que hoy ocupa tras quedar segundo en las elecciones y desde el primero de enero de 2024 ha estado como cabildante de la capital.

Sin embargo, ya hay rumores de su candidatura para las elecciones presidenciales que se llevarán a cabo en el año 2026 para reemplazar a Gustavo Petro. En una reciente entrevista para la Revista Semana advirtió que su eventual renuncia del Concejo de Bogotá sería el próximo mayo del 2025. Lo haría con el fin de reunir las suficientes firmas para lanzarse como un candidato independiente.

Cuando el medio citado le pregunto por este hecho, aseguró que sí se encontraba muy interesado en llegar a la presidencia, pero que “obviamente aspirar no implica estar en campaña desde ya, lo que estamos haciendo es preparándonos y planear cuál puede ser el escenario, un poco como lo planteábamos inicialmente, que permita la construcción de una plataforma política que sea viable”. Aseguró a su vez que le gustaría estar lejos de los extremos con el fin de buscar lo que en verdad necesita Colombia.

También afirmó que buscará los intereses en pro de la convergencia. Aseguró que a lo largo de los meses ha existido interés de otros políticos para sumarse como precandidatos en su partido, “pero lo que nosotros queremos es saber también qué elementos o principios podrían motivar de entrar en una convergencia ya en la campaña a partir del 31 de mayo de 2025″, afirmó.

Esta fecha sería su renuncia del Concejo, porque según comentó “a pesar de que corporaciones públicas elegidas por voto popular como los concejos y el congreso no les aplica ese régimen de inhabilidad, yo no quiero entrar a jugar con eso”, haciendo referencia a evitar inhabilitaciones como servidor público por estar haciendo campaña mientras ejerce un puesto público. Sin embargo, también afirmó que hasta entonces seguirá estando atento a su actual trabajo: " y después, desde el primer día, estar con toda recogiendo firmas por todo el país”, dijo.

También aseguró que no buscará apoyo de partidos tradicionales: “Vamos a honrar esa palabra de que queremos ser una alternativa independiente, lejos de los extremos, y siempre con la oreja parada para escuchar conversaciones sobre propuestas”. Buscará la participación de personas que no hagan parte de ningún partido político para llegar al poder.

Concluyó que pese a tener conversaciones con políticos de distintos partidos, no se casa con ninguno, pero que tampoco quiere generar división, razón por la que deja “abierta la puerta”.

En cuanto a la gestión de su rival en las elecciones de alcaldía, afirmó que Galán tiene una calificación de 3 sobre 5 en su actual gobierno. También dijo estar desconcertado, puesto que los concejales “veníamos con toda la energía para que nuestro principio de oposición constructiva fuera una ambición innovadora de mostrar cómo desde la diferencia se puede hacer bien las cosas”, pero se encontraron, aseguró, con respuestas defensivas por parte de Galán, a quien criticó, comparando su actitud con la de la anterior alcaldesa, Claudia López.

Continuó su discurso asegurando que la alcaldía de Galán no tiene esencia y que esto algo que afecta a los ciudadanos porque se ha convertido en un mandato tradicional que no busca solucionar todos los problemas que aquejan a la capital. Ejemplificó de la siguiente manera: “En materia de seguridad, así como ha habido avances en relación los hurtos y otros temas asociados con la violencia, tenemos un elemento crítico que no se ha abordado de una forma interdisciplinaria que es el tema de salud mental. En lo corrido del año, la violencia intrafamiliar y los delitos sexuales han crecido a más del 70 u 80 % de lo que habíamos visto en el año 2023″.

Así las cosas, el concejal dijo que Galán no ha podido convocar a los bogotanos para encontrar soluciones a los diversos problemas de la capital: “va muy despacio, ni siquiera las cámaras de reconocimiento de placas que contrató Claudia López a finales del año pasado se han instalado en su totalidad”, concluyó.