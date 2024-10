Campesinos de los páramos de Santander anuncian paro: será el 21 de octubre

El paro se hace con el fin de denunciar su pérdida de propiedad privada- crédito captura de pantalla X

Los campesinos de Santander publicaron un video en el que dan a conocer que harán un paro camionero el lunes 21 de octubre de 2024. Según se conoció por medio de las redes sociales la razón que los llevaron a tomar la decisión de acudir a esta protesta social es demostrar su inconformidad con la ley que prohíbe actividades agrícolas y ganaderas en los páramos colombianos. Según le dijo Carlos Julio Bautista a Caracol Radio también quieren derogarla.

La orden firmada afectaría las entradas económicas de los campesinos de esta parte del país, quienes no podrían trabajar en los páramos. Sin embargo, tampoco tendrían la posibilidad de construir viviendas en estos espacios y limita el acceso a créditos bancarios y la venta de productos agrícolas.

El líder campesino afirmó al medio citado que la ley es demasiado dura con ellos y no tiene en cuenta las necesidades que tienen los trabajadores de la tierra en esta región, pero tampoco la vida en esta parte de Colombia.

Los puntos de concentración de los campesinos serán en el corregimiento de Berlín, en la vía hacia Cúcuta y Los Curos (una carretera que une Bucaramanga con municipios como San gil y otros cercanos de la provincia de García Rovira). Las protestas iniciarán a las seis de la mañana y también afectará a puntos como el municipio de Mutiscua, Cácota Silos, el corregimiento de La Laguna, y en el sector El Cerrito, en la vía hacia Málaga, informó el medio Alerta Santander.

También aseguraron que no se retirarán hasta que les permitan realizar sus actividades agrícolas en sus respectivas fincas, donde, por años, han hecho labores de campo.

La Asociación Para el Desarrollo Integral del Campesino es quien lidera esta protesta. En el video se puede escuchar a uno de sus voceros argumentar que la propiedad privada y su trabajo son derechos que se ven afectados: “se da inicio al paro nacional de campesinos por motivos de las delimitaciones y exclusiones de la frontera agrícola, que nos viola el derecho a la propiedad privada y el derecho al trabajo y el derecho a existir como campesinos”.

El metraje termina con los presentes en el video siendo partícipes de una arenga: ¡Qué viva el campesinado!, ¡Qué viva!, repiten en diferentes oportunidades.

Por otra parte, los líderes de la Asociación de Campesinos de la defensa del páramo pidieron a las personas por medio de La FM, que los apoyaran, puesto que otra de las causas de la protesta es la no inclusión en el mapa agrícola. Lo anterior afecta la producción de alimentos básicos para la economía colombiana como las frutas, verduras y hortalizas.

A su vez, informaron a los habitantes de algunos puntos del país, especialmente a los cucuteños que deberían proveerse de recursos, dada su disposición a mantener en pie su participación en el escenario de protesta.

Aseguró que la decisión de que se realice mientras se lleva a cabo la COP16 es con el fin de, dijo a La FM, llamar la atención de las autoridades a nivel nacional y así que sus demandas sean escuchadas.

El Sistema Informativo de Matinal Noticias se comunicó Javier Vargas, líder de las provincias del Norte. Gutiérrez aseguró que “a nosotros en el acuerdo de la Habana, definieron la frontera agrícola nacional y está causando un problema muy grave en las comunidades campesinas”. Lo anterior, ha hecho que ganaderos y agricultores pierdan ganancias, aseguró el líder.

Finalmente, afirmó que el Estado se ha robado más de 60 millones que no les permitirán estar dentro del comercio: ”Se habla de una reforma rural integral, donde están entregando tierras, pero nosotros tenemos 27 millones de hectáreas excluidas donde desaparecen 400 municipios donde no hay ninguna fuente económica. Literalmente el estado se está robando más de 60 millones que nos va a dejar por fuera del comercio. La gente ya no va a poder vender y tener utilidades de las actividades agrícolas, por eso estamos convocando a un paro campesino nacional”.