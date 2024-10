El ‘Flaco’ Solórzano aclaró conflicto por el que salió de la escuela actoral que lleva su nombre: “No son éticos”

El ‘Flaco’ Solorzano explicó por qué salió de la escuela de actuación que él mismo fundó - crédito @flacosolorzano/Instagram

El ‘Flaco’ Solorzano compartió contundente comunicado en el que dejó clara su salida de la escuela de actuación que fundó junto a dos socios en Cali y que lleva su nombre.

En el mismo video, el actor nacido en Cartagena, Bolívar, reveló los conflictos que lo llevaron a tomar la drástica decisión de abandonar la sociedad y aseguró que los miembros que continúan con el proyecto, incluso, lo tienen bloqueado en todas las redes sociales, razón por la que se expresó a través de su Instagram. “Me sacaron de todos los grupos y me quietaron el acceso a las cuentas”, contó.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Tras radicarse en la sucursal del cielo, ciudad en la que el actor Fernando Solorsano vive con su novia, la también actriz Lorena Altamirano, el también dj salsero emprendió un nuevo proyecto buscando impulsar el talento local de la región vallecaucana y montó su propia escuela, proyecto que llevó a cabo junto a dos socios con el objetivo de profesionalizar tanto en artes escénicas como cinematográficas a jóvenes que tuvieran pocas posibilidades de acceder a educación superior.

Fernando Solorzano confirmó su retiro de la escuela de teatro que él mismo fundó en Cali - crédito @flacosolorzano/Instagram

Con este proyecto, Fernando benefició a varios barrios vulnerables de la sucursal del cielo a los que llegó con su programa académico transformando mentes y ganándole jóvenes al conflicto que azota a esa ciudad. Sin embargo, con el tiempo empezó a notar irregularidades en la administración de la academia con las que estuvo en desacuerdo y que hicieron que se empezara a dar de cuenta de otras anomalías que él desconocía.

“Hay ciertos manejos con los que no comparto criterio, principalmente temas éticos. Se estaban tomando decisiones sin mi permiso, ejecutaban acciones de las que no me enteraba, entonces antes de que las personas relacionen mi buen nombre con malos manejos, prefiero retirarme y aclarar que ya no hago parte de esa escuela”, informó Solorzano.

Fernando Solorzano se retiró de la escuela CREE

A través de sus redes sociales, el actor que ha cautivado al público con su participación en importantes producciones como Pedro el escamoso, Las muñecas de la mafia y Las Villamizar confirmó que aunque el centro de formación actoral CREE Fernando Solorzano, él ya no hace parte de ese proyecto académico.

El actor abrirá una nueva escuela actoral sin socios - crédito flacosolorzano/Instagram

“Intenté hablarlo con las partes, peor no me dieron la cara, no me dejaron más opción que hacerlo por aquí, no sé si la escuela siga con mi mismo nombre, puede que sí, pero repito, ya no hago parte. Pronto abriré un nuevo espacio mí en el que sea yo quien tome la directriz de los procesos que vayan acorde con mí filosofía actoral y mi política de formación, para nuevos actores puedan hacer su carrera y aprender de teoría y técnica”, anunció el actor cartagenero.

“Espero que no vayan a existir problemas más adelante, hago esta salvedad para que los padres y alumnos estén al tanto, ya que Juan Santos me cortó la comunicación con los niveles, docentes y administrativos. Me retiro porque no estoy de acuerdo con sus lineamientos académicos, desafortunamenet con el pasar de los tiempo, esta escuela dejó de representarme, además de que empezó a afectar, mi imagen. Lastimosamente este sueño quedó interrumpido, los espero el otro años en un nuevo centro para seguir preparando actores, especialmente para trabajar frente a la cámara”, añadió.

”Maestro las sociedades no son buenas, usted tiene demasiada experiencia y conocimiento para hacer lo suyo”, “es decir que a la escuela “cree ya no le creemos”, “si quiere enemigos haga sociedades o preste plata...😓”, “un honor decir que este hombre fue mi mentor”, “eso pasa, sociedades ni con la cobija 😢”, “nada como ser fiel a nuestros principios, y más en términos del arte y de eso que tanto nos apasiona”, “muchos éxitos en el nuevo paso”, estas son algunas de las reacciones que tuvieron los seguidores a su noticia.

Fernando 'El Flaco' Solórzano confirmó al salida de su escuela de actuación por problemas con sus socios - crédito @flacosolorzano/Instagram