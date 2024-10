Polo Polo alertó sobre artículos “peligrosos” de la reforma laboral: “Estamos matando la gallina de los huevos de oro”

El congresista Miguel Polo Polo criticó duramente los artículos 22 y 23 de la reforma laboral, al advertir que pueden dañar gravemente la economía - crédito @MiguelPoloP/X

El lunes 7 de octubre, continuó en la Plenaria de la Cámara de Representantes el debate sobre la reforma laboral promovida por el Gobierno de Gustavo Petro. En esta segunda sesión, se discutieron varios artículos del proyecto de ley, siendo aprobados aquellos que apuntan a expandir los derechos de los trabajadores, pero la discusión se vio marcada por una controversia provocada por el video del congresista Miguel Polo Polo, en el que alertó sobre el supuesto impacto negativo de dos artículos en particular.

Entre los avances del debate, se destaca la aprobación del artículo 18, que amplía las licencias que los empleadores deben conceder a sus trabajadores. Estas licencias incluyen, además de las tradicionales por calamidad doméstica o para el ejercicio del voto, nuevos permisos para asistir a citas médicas de urgencia o programadas y para atender condiciones específicas de salud, como la dismenorrea o la endometriosis.

Adicionalmente, se contempla una licencia para asistir a funerales de compañeros de trabajo y para el ejercicio de comisiones sindicales, siempre que no afecten el funcionamiento normal de la empresa.

En un video compartido en redes sociales, Miguel Polo Polo expresó su preocupación por el impacto económico de la reforma laboral - crédito John Paz/Colprensa

Sin embargo, lo que capturó la atención mediática fue la crítica del representante Miguel Polo Polo, que en un video de más de cinco minutos, compartido en su cuenta de X, denunció el “peligro” que representan el artículo 22 y 23 de la reforma y una modificación previa al acuerdo 10 del Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena).

De acuerdo con el congresista, estos cambios no solo encarecerían los costos para las empresas, sino que desnaturalizarían el contrato de aprendizaje, perjudicando tanto a los empleadores como a los aprendices.

En su video, Polo Polo explicó que el acuerdo 10 que regula la relación entre el Sena y los empleadores, exigiendo que las empresas con 20 o más empleados administrativos contraten aprendices; sin embargo, afirmó que una modificación hecha a este acuerdo durante el Gobierno de Gustavo Petro expandió esta obligación, ya que ahora se debe incluir el total de empleados, no solo los administrativos, para calcular el número de aprendices que deben ser contratados.

El congresista Miguel Polo Polo alerta sobre el impacto de dos artículos de la reforma laboral - crédito @MiguelPoloP/X

Según Polo Polo, esta modificación impone una carga insostenible para las empresas: “Si una empresa tenía 2.000 empleados, y 60 de ellos pertenecían a la planta administrativa, esa empresa estaba obligada a vincular a tres aprendices”. En caso de que la empresa no pueda cumplir con esta obligación, ya sea porque el Sena no tiene la capacidad para proveer el número requerido de aprendices, o porque los costos son demasiado elevados, la empresa tendrá que pagar una monetización equivalente al 5% del salario mínimo por cada trabajador no vinculado, de acuerdo con el representante.

Lo que más preocupa al congresista es que la reforma laboral eleva el cálculo de la monetización, ya que ahora se basará en el 5% del salario mínimo, pero multiplicado por 1.8: “Con esta nueva fórmula, una empresa de 2.000 trabajadores ya no pagará 780 millones de pesos, sino 1.193 millones, casi 1.200 millones de pesos. Esto es un atraco a mano armada”. Para él, esta disposición representa una carga insostenible para las empresas, a las que calificó como el “motor de la economía”, y advirtió que provocará una “masacre empresarial” en Colombia.

Miguel Polo Polo advirtió que los cambios al acuerdo 10 del Sena, contemplados en la reforma laboral, sobrecargarán a las empresas con costos adicionales - crédito Procuraduría General de la Nación

Además de los efectos económicos, Polo Polo argumentó que el artículo 22 —que considera “totalmente dañino y perjudicial para nuestra economía”—, desvirtúa el contrato de aprendizaje, convirtiéndolo en un contrato a término fijo regular, lo que implicaría un aumento de costos para los empleadores, que tendrían que asumir pagos por pensiones, cesantías y liquidaciones, similares a los de cualquier otro empleado.

“Recordemos que los Estados no generan riqueza, los únicos que lo hacen son las empresas, que generan los bienes y servicios que necesitamos, y que pagan los impuestos que permiten financiar al Estado”, mencionó Polo Polo.

En su video, el congresista concluyó que con que: “Estamos matando la gallina de los huevos de oro”. Pero pese a su denuncia, el debate sobre la reforma laboral continúa, y el futuro de los artículos en cuestión dependerá de las votaciones en las próximas sesiones de la Cámara de Representantes.