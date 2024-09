‘Mujeres a la plancha’: los secretos detrás del show de ‘mil colores’

Las artistas de 'Mujeres a la plancha' revelaron algunos secretos detrás del show de mil colores - crédito @mujeresalaplancha / Instagram

Llega la décima tercera temporada del show que le hace tributo los éxitos musicales de ayer y hoy, Mujeres a la Plancha: de mil colores, una puesta en escena musical adornada por el talento y las voces de Laura Mayolo, Laura Padilla, Allison Joan, Shaira Peláez, Diana Hoyos y Stefany Zabaleta, que empezarn la temporada el viernes 20 de septiembre a las 8:30 p. m.

Esta nueva temporada lleva al teatro nacional La Castellana, después de ocho años consecutivos de éxitos en los que han podido presentar más de 700 shows dentro y fuera del país, presentado a 850.000 espectadores.

Los horarios de la temporada se mantendrá hasta diciembre los días martes y miércoles de todas las semanas en el mismo horario de 8:30 p. m.

Aunque la magia de mil colores se podrá ver desde el 20 de septiembre en el escenario, las protagonistas del show revelaron los secretos detrás de la preparación para el show y sus canciones y momentos favoritos de esta nueva temporada en el Teatro Nacional La Castellana.

La joven cantante Shaira le reveló a Infobae Colombia sus retos y momentos estrella dentro de la preparación para el show. “Yo creo que definitivamente mi momento favorito es el inicio del show, con la canción Por qué me abandonaste, y después pasar a cantar Será porque te amo y terminar con Claridad, de Menudo. Me gusta mucho por la coreografía que tiene, y es que esa coreografía se la saben todos y sé que la van a bailar con nosotras”.

Además, la cantante de Santander confesó que uno de sus secretos detrás del escenario es que cuando van a empezar se siente ansiosa, por lo que tiene que comer antes de cantar: “Me gusta comer mucho antes de salir, eso me ayuda cuando estoy nerviosa”.

Por su parte, la vocalista de Mojito Lite, Laura Mayolo compartió que uno de sus momentos favoritos del show es cuando canta una de sus canciones titulada “Si te molesta”, pero asegura que una interpretación acústica de una canción de Kany García también la emociona.

“Voy a cantar una canción mía, eso me emociona porque es las primeras en todas las temporadas en que lo voy a hacer y va a ser muy especial, y además tengo una canción acústica de Kany García que es ‘Confieso’, esta parte también me gusta”.

La cantante de Yo me cuido sola también reveló cuál es su amuleto antes de pisar el escenario, “para mí el ritual que uno puede faltar antes de subirme, es el calentamiento, calentar el cuerpo, calentar la voz, yo creo que eso para mí siempre ha sido lo primero después de verme bonita, eso me da confianza”.

En el caso de la actriz y cantante Diana Hoyos, confesó cómo la actuación que desempeñó por tantos años le ayudó en la puesta en escena para Mujeres a la Plancha. “Uno de los retos más grandes de esta temporada son las coreografías, vamos a bailar más, y yo creo que como artista, me ha servido haber hecho teatro musical y televisión, son lenguajes que en un punto se unen”.

Además, Diana Hoyos confesó que su parte favorita del show es el popurrí de canciones de Abba. “Me encantan las coreografías que van cuando cantamos Abba, vamos a bailar como unas locas durante todo el show, esa es una novedad, por eso tienen que venir a vernos”.

Allison Joan, por su parte, confesó que la canción que más la llena de emoción para pararse en el escenario es una salsa por el ritmo que tiene y el sabor que le puede transmitir al público. “mi canción favorita es Fabricando fantasías, porque me encanta poder hacer mi versión de una salsa en este escenario, pero una canción que se llama Conga de Gloria Estefan y con esa hubo reto para aprender a bailar, pero eso me gusta”.

“Bailar fue todo un reto, más que todo por las marcaciones y mucho más cuando lo haces en tacones, por eso siento que Conga ha sido la coreografía más retadora para todas,” añadió.

El ritual actoral antes de salir al escenario

Aunque cada una de las 6 integrantes tiene un ritual propio antes de salir al escenario, Allison confesó que hay uno teatral que gritan juntas antes de salir.

“Todas hacemos una pequeña oración, nos cogemos de las manitos. Hacemos una oración y gritamos ‘mierda, mierda, mierda’. Eso es algo muy muy actoral, que mi historia que no me la sé, me la han contado un montón de veces mis amigos de teatro, eso lo hacen más que todo los actores de teatro antes de salir a escena, tiene historia, no me acuerdo, creo que es para romper la tensión que se siente”.

La importancia de mantener vigentes los éxitos de ayer y hoy

Las integrantes del talentoso grupo aseguraron que una de las mayores satisfacciones de su show es poder mantener vigente para las nuevas generaciones algunos éxitos que de los 80s y 90s que pueden perder vigencia en unos años.

“Hablar de esto es muy interesante, yo pienso que ha pasado algo muy raro y es que para algunos jóvenes algunas letras vulgares sean aceptables y muy comunes y les gusten o que la música la final es para disfrutarla sea como sea, pero yo siento que hay canciones muy bonitas de los tiempos de antes de nuestros padres de nuestros abuelos que había hits muy chéveres que también hace falta traerlos a la actualidad”, explicó Shaira.

Por la misma línea, Allison aseguró que la música de ahora puede ser olvidable en unos años. “La música hoy en día, como se compone y se produce tan rápido, mucha es muy desechable. Entonces yo siento que es muy importante mantener a los jóvenes y a las nuevas generaciones conscientes de cómo sonaban los clásicos de cuáles son los componentes de no voy a decir que la buena música porque buena música y todavía se está produciendo actualmente, pero sí de algo que tiene el clásico que no lo tiene ahora la música de ahora”.

En los shows se podrán escuchar Canciones icónicas de generaciones de artistas legendarios como: Daniela Romo, Gloria Estefan, Flans, Alejandra Guzmán, Rocío Dúrcal, Amanda Miguel, Paquita la del Barrio, Selena Quintanilla, Marco Antonio Solís y Karol G, harán parte de este nuevo repertorio que incluirá canciones como: “Quítame ese hombre”, “Yo no te pido la luna”, “Por qué me abandonaste”, “Bazar”, “Hacer el amor con otro”, “La gata bajo la lluvia”, “Él me mintió”, “Rata de dos patas”, “Si no te hubieras ido” entre otras, interpretadas magistralmente por las integrantes de Mujeres a la Plancha, pasando por varios géneros: Pop, Cumbia, Popular, Tex Mex y Plancha, bajo la dirección artística de Javier Méndez y la dirección musical de Bernardo Ossa.

La función de lanzamiento será el viernes 20 de septiembre, a partir de esa fecha, la temporada se mantendrá hasta diciembre los días martes y miércoles de todas las semanas en el mismo horario de 8:30 p. m. La boletería se puede conseguir en la página web de Teatro Nacional La Castellana