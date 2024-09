Video: Laura Tobón paralizó el tráfico en una avenida de Nueva York, conozca la razón

Laura Tobón protagonizó sorprendente video en las calles de Nueva York - crédito @laura_tobon/Instagram

La presentadora y modelo Laura Tobón sorprendió a sus seguidores en redes sociales al compartir un impactante video en el que, literalmente, detuvo el tráfico en una avenida de Manhattan, en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos.

La bogotana es un rostro familiar para los usuarios en redes sociales, al punto que a la fecha acumula cerca de 4 millones de seguidores en Instagram. A menudo comparte contenido diverso que incluye sus proyectos frente a las cámaras, sus emprendimientos o sus colaboraciones publicitarias. A esto se le suma las publicaciones en las que se presenta su faceta como madre y esposa, o sus constantes viajes en distintas partes del mundo, principalmente con motivo de reuniones y eventos relacionados con el mundo de la moda.

En las últimas horas, la bogotana publicó un peculiar reel en el que se aprecia una secuencia en la que, por un momento, pareció que el rodaje la puso en una situación de riesgo.

La misma se grabó en la Gran Manzana, con motivo de la presencia de Tobón en la Semana de la Moda, puesto que fue invitada al desfile del reconocido diseñador Michael Kors. Además de disfrutar de la pasarela, aprovechó la oportunidad para crear contenido en la ciudad.

Laura Tobon compartió sus impresiones de la pasarela de Michael Kors en la Semana de la Moda de Nueva York - crédito @laura_tobon/Instagram

En el reel se observa que inicialmente se encuentra en un vagón del metro mientras usaba un vestido negro. Luego sale del vagón y la toma cambia de un momento a otro a una avenida en la que ahora luce un vestido largo y rosado. La colombiana transita por la cebra mientras el semáforo en rojo detenía el tráfico. Pese a ello, hubo algunos vehículos que todavía podían cruzar, pero se detuvieron en el momento en que Tobón pasaba a la otra acera sin mayores incidentes.

En una publicación posterior, Laura se dejó ver tomándose fotografías con el propio Michael Kors en la alfombra roja de su pasarela, motivo por el que recibió los elogios y felicitaciones de sus seguidores. También mostró algunos momentos de la pasarela, en la que Kors presentó su colección de primavera, misma que Tobón describió como “un romance mediterráneo fusionado con una simplicidad elegante”.

Laura Tobon fue invitada por el diseñador Michael Kors a la pasarela de su colección de primavera 2025 durante la Semana de la Moda de Nueva York - crédito @laura_tobon/Instagram

Laura Tobón se refirió al ‘ultimátum’ que recibió en su relación

Aunque el ritmo de los viajes de la bogotana no parece haberse reducido con la llegada de su hijo Lucca, la presentadora reveló que su ritmo de trabajo estuvo cerca de comprometer su relación con el empresario Álvaro Rodríguez, actualmente uno de los jurados de Shark Tank Colombia.

Durante su paso por Desnúdate con Eva, Tobón contó que no podía permanecer mucho tiempo en su casa al lado de su pareja debido a sus compromisos como modelo y presentadora. Por esa razón recibió una advertencia del empresario en un punto de su relación.

“Aprendí a decir que no desde que soy mamá, porque yo antes le decía que sí a todo. Me montaba de avión en avión, vivía enferma y nunca veía a mi esposo. Me acuerdo de que, en algún momento, me reclamó porque no me veía nunca en la casa y me preguntó cuáles eran mis prioridades: ‘Vives de un lado a otro, ¿y tu casa qué?’”, recordó.

Con la llegada de Lucca, vino ese receso obligado de sus actividades, algo que apuntó como la señal más importante para cambiar sus hábitos: “Hasta que me di cuenta de que la vida es como un semáforo, ¿no? Si uno solo tienes la luz verde, y sigues y sigues, ¿cuándo vas a frenar? Y mi hijo fue esa luz roja que me puso el pare”, explicó.

Con todo, y a pesar de que Laura admitió que pasó por varias crisis matrimoniales, señaló que actualmente su vida goza de un equilibrio que le hace brillar aún más que antes, tanto en su vida personal como profesional.