Gremio de transportadores del Caribe afirmó que el Gobierno quiere “apagar incendios con gasolina” tras alza de ACPM

La reciente alza del precio del galón de ACPM en Colombia generó una profunda preocupación entre el gremio de transportadores. De acuerdo con datos proporcionados por el Gobierno nacional, el ajuste en el precio de $1904 busca mitigar el déficit fiscal, aunque ha provocado un descontento significativo en la Asociación Colombiana de Transportadores de la Costa Caribe.

Gustavo Betancourt, director nacional de la asociación, advirtió que este incremento podría traducirse en aumentos del 25% en los fletes, lo cual haría menos competitivas a las empresas de transporte. Esta situación podría desembocar en despidos masivos, ya que las empresas no estarían dispuestas a operar con pérdidas. Betancourt explicó que hay una sobreoferta de vehículos y la carga ha disminuido notablemente.

“Hemos venido en decrecimiento de tonelaje para mover desde la pandemia, entonces, el negocio de nosotros no está bueno. El negocio de nosotros está oferta y demanda. El que resulta haciendo un viaje, el que más barato vaya, y hay un canibalismo entre la misma industria del transporte, que el uno va más barato que otro y nosotros no estamos ganando dinero”, expresó el director.

La preocupación del gremio se agrava con la posibilidad de que el Gobierno no subsidie este aumento, lo que significaría que las empresas tendrían que asumir completamente los costos adicionales del combustible. La disminución en competitividad encarecería no solo el transporte de bienes, sino también afectaría de manera directa a los consumidores colombianos, incrementando los precios de productos de la canasta básica.

Desde el Ministerio de Transporte indicaron que el Estado, a través del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Fepc), cubre una parte significativa del costo del diésel. Sin embargo, esto ha generado un problema fiscal histórico que pone en riesgo la estabilidad macroeconómica del país, ya que el 100% del déficit del Fepc para 2024 corresponde al diésel.

En paralelo, los datos del Ministerio de Hacienda revelan que los subsidios del Fepc benefician desproporcionadamente a las personas con mayores ingresos. Estimaciones indican que el 10% más rico de la población recibe diez veces más beneficios de estos subsidios que el 10% más pobre. Este problema estructural ha llevado al Gobierno a adoptar medidas para reducir el déficit fiscal, aunque con consecuencias significativas en el sector del transporte.

Betancourt también argumentó que la estructura de costos y la reducción de carga desde la pandemia han complicado aún más la situación para los transportadores. En comparación con el año anterior, se perdieron alrededor de 35.000 toneladas de carga en 2023, lo que refleja un decrecimiento sostenido en el sector.

La gravedad de la situación se evidencia con la afirmación de Betancourt de que la decisión del Gobierno equivale a “apagar incendios con gasolina,” indicando que las medidas adoptadas podrían agravar las dificultades económicas para el sector y, por ende, para la economía en general.

“Empresas que tengan cinco, 10, 15 tractomulas, ya no van a poder tener el personal porque ya no somos competitivos en un mercado, ¿quién va a trabajar a pérdidas? Pues, nadie, entonces tendremos que parar y si vamos a parar, ellos van a tener que tomar decisiones en cuanto su nómina. El problema es mucho más grande y de una magnitud que ni siquiera la gente lo puede ver. Lo que no lo conocen como es, no lo ven, pero esto es delicado”, declaró Betancourt agregando que “lo que está haciendo el Gobierno es queriendo apagar incendios con gasolina, lo cual es muy delicado”.

Por su parte, el equipo económico del Gobierno estima que el impacto de este ajuste en el precio de los combustibles podría incrementar la inflación en 0,3 puntos porcentuales para el cierre del 2024, incrementando aún más el costo de vida para los colombianos.

La situación sigue siendo tensa y el gremio de los transportadores continúa en expectativa, evaluando las posibles repercusiones de estas medidas y considerando las acciones y adaptaciones necesarias para enfrentar el aumento de costos en un mercado ya afectado por la sobreoferta y la disminución de carga.