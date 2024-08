Militares en retiro cuestionaron proyecto de “Servicio social para la paz” del Gobierno Petro: afectaría el sistema de reclutamiento de las Fuerzas Armadas

El sargento en retiro Luis Lenis expresó que el Servicio Social para la Paz afectará el reclutamiento militar, que ya enfrenta un déficit anual creciente - crédito Ejército Nacional

El departamento administrativo de la función pública lanzó un nuevo decreto que oficializa la iniciativa del gobierno para poner en marcha el Servicio Social para la Paz, una opción alternativa al servicio militar obligatorio en Colombia, según informó la emisora colombiana W Radio.

Esta nueva disposición ofrecerá a los jóvenes colombianos la oportunidad de involucrarse activamente en la edificación de una paz sostenible, en consonancia con la política gubernamental de seguridad humana y paz.

Sin embargo, veteranos de la Fuerza Pública señalaron que el nuevo Servicio Social para la Paz, la alternativa al servicio militar obligatorio en Colombia, tendrá un impacto significativo en el sistema de reclutamiento de las fuerzas militares.

En ese sentido la FM compartió un video, en el que el el sargento en retiro Luis Orlando Lenis Ariza presidente de la fundación Por la Dignidad de los Héroes de Colombia habló sobre el tema y dijo que la iniciativa afectaría a la Fuerza Pública.

“La decisión que acaba de tomar el gobierno de poner en funcionamiento el Servicio Social para la Paz afecta directamente la institucionalidad de la Fuerza Pública”, comentó Lenis Ariza al respecto de la iniciativa gubernamental.

Y es que, respecto a lo anterior Luis Lenis señaló que la Fuerza Pública depende de un programa de incorporaciones para mantener el personal necesario para su funcionamiento. Explicó que la mayoría de estas incorporaciones corresponde a soldados regulares, que son quienes deben cumplir con el servicio militar obligatorio.



No obstante, comentó que con la nueva disposición del Servicio Social para la Paz, los jóvenes tendrán opciones distintas al servicio militar, lo que complicará aún más la capacidad de la Fuerza Pública para reclutar el personal requerido, afectando su operatividad y eficacia.

Igualmente, comentó que el año pasado se registró un déficit de más de 16 mil hombres que no pudieron ser incorporados, ya que cada año se torna más difícil alcanzar estas cuotas y metas, según él. También comentó que para suplir en parte estas necesidades, el año pasado se recurrió al servicio militar de las mujeres, aunque esto no fue suficiente para cubrir la totalidad de la demanda.

“Solo el año pasado se tuvo un déficit de más de 16,000 hombres que no pudieron ser incorporados porque cada año es mucho más difícil poder lograr estas cuotas y estas metas. El año pasado sufrieron en algo las necesidades con el servicio militar. El año pasado suplieron en algo con el servicio militar de las mujeres”, explicó en el material audiovisual.

A pesar de lo anterior, dijo que no se puede cumplir con las necesidades de personal que tiene la Fuerza Pública de Colombia.



“Pero eso, sin embargo, crea un gran vacío que ha llevado a que no se puedan cumplir con las necesidades de personal de las unidades, lo que ha estado afectando las operaciones, los relevos y también el sistema de ascenso, ya que al no haber la suficiente cantidad de soldados regulares, no va a haber tampoco disponibilidad para tener soldados profesionales” dijo.

Es por ese motivo que el sargento en retiro dijo que se tenía que reevaluar la iniciativa del Gobierno de Gustavo Petro de Servicio Social para la Paz para que no se afecte al servicio militar obligatorio. “Por eso es necesario que se reevalúe el esquema y el formato en que se van a prestar estos servicios, con el fin de no afectar directamente el servicio militar obligatorio y de esta forma poner en duda y en algún tipo de riesgo la operatividad de la Fuerza Pública colombiana”, propuso.

En cuanto a la iniciativa, este programa se enfocará en jóvenes de entre 18 y 24 años, quienes tendrán la posibilidad de elegir entre 11 modalidades diferentes, conforme a la Ley 2272 de 2022. Aquellos jóvenes exonerados del servicio militar obligatorio, por diversas razones, también podrán inscribirse voluntariamente para el Servicio Social para la Paz, siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos. De igual manera, las mujeres podrán participar de manera voluntaria, siguiendo la normativa vigente.

