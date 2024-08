Julián Arango opinó sobre la discusión entre Karen Sevillano y su hermano Beto Arango en ‘La casa de los famosos Colombia’: ”De malas con ella”

Esta fue la opinión de Julián Arango sobre la discusión de su hermano con Karen Sevillano - crédito @beto_arango - @karensevillano/Instagram - Colprensa

La primera temporada de La casa de los famosos Colombia dejó varias controversias por las acciones de algunos de sus participantes. Una de ellas fue cuando Karen Sevillano, la ganadora del reality, se quejó porque Alberto “Beto” Arango, segundo eliminado del programa de convivencia, se había comido unos duraznos que eran para todos los concursantes de la casa.

Ante esto, el actor regresó al reality en calidad de visita, y le llevó una bolsa de estas frutas a la influencer caleña: “Sumercé, no vaya a pasar hambre, los cuatro duraznos por los que tanto te quejaste, ¿tú estás enamorada de mí, Karen?, porque me tienes el ojo encima”, expresó el bogotano.

Tiempo después de haberse acabado la primera temporada del programa, Julián Arango, hermano del exparticipante, opinó sobre lo sucedido en el reality: “Qué bueno que se los haya comido si tenía hambre, buenísimo, de malas ella”, respondió en una entrevista con Infobae Colombia.

El actor conocido por participar en producciones como Yo soy Betty, la fea, La pola, Rigo, El man es Germán y muchas más, reveló que su familia apoyaron a su hermano mientras estuvo en el programa de conveniencia.

“Claro, todo el mundo está ahí haciendo fuerza apretando todos los días para que le fuera bien y él es una gran persona de verdad, creo que todo el mundo se dio cuenta la calidad humana que tiene, ese gran corazón, se merece lo mejor, lo mejor, lo mejor”, añadió en conversación con este medio.

Los hermanos Arango son muy destacados en la escena artística del país puesto que han participado en grandes producciones y en obras de teatro, además, de que los une su grupo sanguíneo, también el arte: “Los dos somos muy amigos hoy en día y nos ayudamos, nos apoyamos. Sí, yo le cuento y él me cuenta (de proyectos), hemos trabajado juntos, improvisando, entonces sí somos muy unidos”.

Julián Arango participaría en un ‘reality’: esto respondió el actor

El conocido actor habló con Infobae Colombia sobre la posibilidad de entrar a un programa de telerrealidad en el país. En la industria del entretenimiento es común que las figuras participen en algún reality, pero para Arango su enfoque no está en esa clase de vivencias.

“No, pues no digo nada porque el día de mañana me verás ahí, pero no, no me gustan, no me gusta estar bajo presión y estar observado así como un ratón de laboratorio donde le meten a uno: ‘este dijo no sé qué de usted, cuidado’ entonces uno va y le dice: ‘oiga que usted dijo’, ‘no, yo no dije nada, pero cómo así no’. No me gusta eso, yo no puedo con eso”, indicó en conversación con este medio.

Además, aclaró que podría pensar en participar en MasterChef Celebrity, pero en La casa de los famosos es un rotundo no: “Si me han invitado (a MasterChef Celebrity) muchas veces. Yo no sé si me volverán a invitar, si están aburridos de invitarme pero de golpe sí. Pues nunca hay que decir de esta agua, no verás pero de La casa de los famosos y nunca me verás ahí”.

Por ahora el actor, está enfocado en su gira nacional de stand-up comedy que habla de la jerga colombiana, sus dichos, acentos y actitudes características. La gira comenzó en Cali, pero Arango visitará varias ciudades del país: Medellín, Cartagena, Cúcuta, Santa Marta, Montería y Sincelejo.

El show titulado JULIÁNCHOU ofrecerá al público una hora y media de humor, durante la cual el actor explorará cómo los colombianos utilizan localismos y acentos en su día a día. Uno de los temas que abordará será la costumbre local de minimizar problemas lingüísticos con frases como “yo me defiendo,” en lugar de esforzarse por hacer las cosas de manera correcta. También expondrá curiosidades sobre términos mal pronunciados, como llamar “captus” a un cactus o “cactas” al acto de captar algo.