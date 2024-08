Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, se manifestó sobre negocio con OXY: afirmó que era riesgoso y que el presidente no interfirió

El presidente de Ecopetrol también se enfrentó a las declaraciones de OXY sobre la presunta intervención del mandatario colombiano - crédito Colprensa

Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, ofreció su perspectiva sobre el frustrado acuerdo con la compañía petrolera Occidental Petroleum Corporation, OXY, para expandir las operaciones de fracking en Estados Unidos, mediante la adquisición de una participación de los activos de CrownRock.

A través de una rueda de prensa, el presidente de la empresa petrolera del Estado destacó varios puntos sobre el reverzaso de la negociación, entre los que afirmó que el mismo presidente no habría puesto un “freno de mano”, así como que dicho negocio sería de alto riesgo, en especial por la capacidad de endeudamiento.

El intercambio, de acuerdo con los datos oficiales que emitió el mismo Roa, prometía ser de gran envergadura, con una inversión estimada en 3.700 millones de dólares.

Durante su intervención, Roa contradijo las afirmaciones de Vicki Hollub, CEO de OXY, quien manifestó que la negociación fue detenida porque “el presidente Gustavo Petro de Colombia no lo aprobó”. Hollub también aseguró, citado por El Tiempo, que el jefe de Estado colombiano “ha dejado muy claro al mundo que está en contra del petróleo y el gas, del fracking y de Estados Unidos”, lo que habría llevado a detener el acuerdo.

Sin embargo, Roa explicó que la decisión fue adoptada internamente y que la aprobación presidencial no influyó en la junta directiva de la compañía. “La decisión de finalmente no entrar en el negocio estuvo relacionada con los riesgos financieros que representaba para la compañía,” indicó.

Además, Roa señaló que si bien Oxy es considerado un aliado estratégico, esto no significa que Ecopetrol deba comprometerse a acuerdos que no están alineados con sus planes de inversión. Dijo durante la rueda de prensa que “Oxy es un aliado de lujo, quién no quiere estar casado con una empresa de uno de los empresarios más grandes y más ricos del mundo, Warren Buffett”. Incluso, destacó que la oportunidad de negociación era “interesantes”, pues “los números del proyecto eran muy buenos”.

Según información publicada por el diario económico La República, este intercancio habría sido una oportunidad para incremental la producción total den 5% para 2025, “lo que representaría alrededor de 65.000 barriles diarios adicionales”.

Algunas razones del desistimiento del proyecto, según Roa

En ese sentido, el presidente de Ecopetrol también afirmó que si bien el presidente no habría intervenido en esta iniciativa, el Ministerio de Hacienda no dio luz verde para avanzar a razón del potencial endeudamiento. Dijo Roa que la cartera “no vio ninguna posibilidad para ese negocio”. Explicó que “esa decisión (de emitir deuda) no la tomaba la junta, ni la administración; es una decisión del alto Gobierno en cabeza del Ministerio de Hacienda”.

Pero otro de los factores determinantes en la decisión fue una advertencia de la calificadora de riesgos Moody’s, que sugirió que esta inversión podría requerir obtener la aprobación de un endeudamiento público del 100% del monto total.

A su vez, Moody’s también previó que Ecopetrol podría alcanzar el tope máximo de la relación deuda/ebitda, lo que afectaría negativamente su calificación crediticia. La calificadora había vaticinado una situación riesgosa. Citada por el diario económico, la calificadora manifestó que “un escenario en el que Ecopetro financie totalmente dicha adquisición a través de la deuda, debilitaría sus métricas crediticias, pero la magnitud del impacto sería menor. Eso dependería de la valoración final y de la estructura de capital”.

El contexto energético mundial, caracterizado por la volatilidad en los precios del petróleo debido al conflicto entre Ucrania y Rusia, también fue un factor determinante en la evaluación. La incertidumbre creada por este conflicto contribuyó a considerar el acuerdo con mayor escepticismo desde una perspectiva financiera.

Roa enfatizó que el tamaño del acuerdo con OXY implicaba riesgos materiales importantes para la compañía. Además, explicó que si el proyecto hubiera sido aprobado y luego Ecopetrol se hubiera retractado, habrían incurrido en una penalidad de 270 millones de dólares. “Una vez conocidas estas alertas,” añadió, “es que se toma la decisión de no hacer la negociación.”